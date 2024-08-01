Corte de apelaciones rechaza pedido de Trump para anular orden mordaza en el caso de Stormy Daniels

Video 2 declaraciones falsas y racistas de Trump y la respuesta de Kamala Harris

Una corte superior de apelaciones del estado de Nueva York rechazó el jueves un petición de de Donald Trump para anular la orden mordaza que aún pesa sobre el candidato presidencial republicano, en el caso en que fue encontrado culpable de 34 delitos graves de falsificación relacionados a un soborno pagado a la actriz porno Stormy Daniels.

Los abogados de Trump argumentaron que el veredicto alcanzado por el jurado en mayo “constituye un cambio de circunstancias” que justifica el levantamiento de la orden mordaza que aún afecta, de manera parcial, la capacidad de Trump de hablar sobre el caso.

"El juez Merchán actuó correctamente"

Un panel de cinco jueces del tribunal de apelaciones indicó que el juez de primera instancia, Juan Merchán, actuó correctamente cuando extendió partes de la orden mordaza hasta que Trump sea sentenciado.

Merchán impuso la orden mordaza unas semanas antes de que comenzara el juicio, solicitada por los fiscales en vista del hábito de Trump de atacar a las personas involucradas en sus casos.

Durante el juicio Trump fue multado por desacatar la orden. Merchán le impuso una multa de $10,000 dólares lo amenazó con encarcelarlo si volvía a violar la restricción.

El juez levantó parcialmente la orden mordaza en junio, liberando a Trump, levantando las protecciones que protegían a testigos y miembros del jurado, pero mantuvo la prohibición al expresidente de hablar sobre a los fiscales, al personal del tribunal y a sus familias hasta que sea sentenciado.

La sentencia de Trump en el caso, prevista inicialmente para el 11 de julio fue pospuesta por Merchán hasta el 18 de septiembre después de que Trump solicitó anular su condena basado en el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que dice que los presidentes son inmunes a ser enjuiciados por actos oficiales tomados como ejecutivos y que pruebas que constituyen un acto oficial del presidente tampoco pueden usarse en juicio.

Si bien Trump no ha argumentado que las falsificaciones hayan sido actos oficiales, ha alegado ciertas pruebas usadas en el caso constituían un acto oficial.

Los fiscales de Manhattan contestaron los alegatos de Trump diciendo que “todas las pruebas se referían a conductas totalmente no oficiales o, como máximo, a conductas oficiales por las que se ha refutado cualquier presunción de inmunidad”.

