Juicio a Trump: una tensa audiencia, una multa en suspenso y el testimonio sobre "atrapar y matar" historias negativas del expresidente

El sexto día del juicio penal contra el virtual candidato presidencial republicano Donald Trump por presunta falsificación de registros comerciales, no estuvo desprovisto de momentos tensos y de un revelador testimonio que mostró más detalles del caso preparado por la Fiscalía.

La corta jornada que terminó a las 2:00 pm comenzó con una audiencia en la que se escucharon los argumentos de las partes sobre el pedido de la Fiscalía de Distrito de Manhattan de multar y declarar a Trump en desacato a la corte por su presunta violación de la orden mordaza dictada por el juez. Concluyó con la continuación del testimonio de David Pecker, el exeditor del tabloide National Enquirer.





Así transcurrió la sesión del martes.

Audiencia sobre la orden mordaza

Al inicio de la audiencia sobre las presuntas violaciones a la orden mordaza por parte de Trump, el juez Juan Merchán explicó a las partes que su propósito era "determinar si el acusado, el señor Trump, debe ser declarado culpable de desacato".

La audiencia no contó con la presencia del jurado ya que la decisión de declarar la violación de la orden mordaza está en manos del juez.

La orden mordaza prohíbe a Trump hablar públicamente sobre testigos, fiscales y miembros del jurado, pero en post en su red social y en la página web de su campaña "los ataques verbales a Michael Cohen (el exabogado de Donald Trump) es un tema recurrente”. Según la Fiscalía, Trump ha señalado también a Stormy Daniels, lo que según la parte acusadora encaja en el acoso a testigos y pide una multa de $1,000 por cada infracción. La Fiscalía también pide que el juez advierta al exmandatario de que puede ir preso "si fuera necesario".

El fiscal Chris Conroy dijo que cada una de las 10 publicaciones de Trump señaladas en el escrito de la Fiscalía presentado la semana pasada, constituyen violaciones a la orden mordaza y "representan una amenaza muy real" para la integridad del proceso.

El fiscal afirmó que dichas publicaciones intimidan "tanto a los objetivos directos del acusado" como a otras personas que podrían ser llamadas a testificar.

Conroy añadió que Trump volvió a violar la orden el lunes frente al tribunal y que lo ha hecho "repetidamente".

El fiscal Chris Conroy solicitó además al juez que ordenara a Trump eliminar las 10 publicaciones señaladas: ocho hechas en su red social, Truth Social, y dos del sitio web de su campaña.

El abogado que encabeza la defensa de Trump, Todd Blanche, respondió a los alegatos de la Fiscalía diciendo que "no hubo absolutamente ninguna violación intencional de la orden mordaza".

El juez pidió repetidamente a Blanche que explicara cómo las publicaciones señaladas no violaban la orden mordaza. El juez Juan Merchán alzó la voz mientras se dirigía al abogado de Trump por no responder las preguntas que le hacía.

"Yo hago las preguntas. Seré yo quien decida si su cliente está en desacato", dijo el molesto juez, según describen los reporteros que cubren el juicio, ya que las cámaras de televisión no pueden estar en las audiencias.

"Sigo pidiéndole una y otra vez una respuesta específica y no obtengo una respuesta", recriminó Merchán a Blanche al pedir detalles específicos de las publicaciones señaladas por la Fiscalía .

El juez también quiere escuchar a Trump afirmar bajo juramento que no violó la orden mordaza cuando hizo las publicaciones.

"La posición de su cliente es que cuando las publica, no cree que esté violando la orden mordaza. Me gustaría escuchar eso. ¿O simplemente quiere que lo acepte porque usted lo está diciendo?", dijo Merchán a Blanche.

Antes de cerrar la audiencia y llamar a un breve receso antes de permitir la entrada del jurado, el juez Marchán dijo que se "reserva" la decisión sobre el pedido de los fiscales de declarar al expresidente Donald Trump en desacato de la corte por violar la orden mordaza y multarlo con $1,000 por cada violación.

Esto quiere decir que después de haber escuchado los argumentos orales de las partes, en lugar de tomar una decisión inmediata, el juez se reserva la publicación de su decisión para una fecha posterior.

Continúa el testimonio de David Pecker

El exeditor del tabloide National Enquirer David Pecker, volvió al estrado el martes para reanudar su testimonio.

Pecker rindió testimonio sobre los detalles de una reunión celebrada en agosto de 2015 con Trump y Cohen en la que establecieron un acuerdo para “atrapar y matar” historias desfavorables para el hoy expresidente, que es un punto central para el caso de los fiscales: demostrar que Trump conspiró para ocultar una supuesta relación extramarital al pagarle una alta suma de dinero a la actriz porno Stormy Daniels.

Pecker inició su testimonio diciendo que conoce a Trump desde la década de 1980 y que ha tenido una relación de amistad con él a lo largo de varias décadas.

El exeditor del diario sensacionalista dijo que comenzó a ver a Trump y a Cohen con más frecuencia después de que el expresidente anunció su candidatura presidencial en 2016.

Pecker dijo que asistió a una reunión con Trump y Michael Cohen en agosto de 2015, en la que acordó ser los “ojos y oídos” de la campaña de Trump. Aseguró que -según el acuerdo- se comunicaría con Cohen directamente si escuchaba alguna historia negativa sobre Trump o su familia.

También testificó que Cohen le solicitó la publicación de historias negativas sobre opositores de Trump, incluidos Bill Clinton y Hillary Clinton, con quien Trump competía por la presidencia en 2016.

Pecker dijo que las historias negativas sobre los Clinton lo ayudaron a vender muchas revistas.

Aunque reconoció que la publicación de historias negativas sobre opositores a Trump eran de beneficio mutuo para él y la campaña, después admitió que el esquema de “atrapar y matar” historias negativas sobre Trump solo benefició la campaña de Trump.

La primera de estas historias fue un relato del portero de la Torre Trump Dino Sajudin sobre un supuesto hijo ilegítimo del expresidente, por la cual el National Enquirer pago $30,000 a pesar de saber que era falsa, porque "habría sido muy vergonzoso para la campaña" y para Trump.

La segunda estaba relacionada a la modelo de Playboy Karen McDougal quien buscaba vender la historia de una supuesta relación sentimental con Trump. Pecker testificó que Cohen lo llamaba con frecuencia y que había actuado con mucho nerviosismo al conocer esa historia.

La tercera de las historias, la relacionada con un supuesto encuentro sexual con la actriz porno Stormy Daniels, no fue abordada en la sesión del martes.

La corte no sesionará el miércoles por lo que el juicio se reanudará el jueves por la mañana, presumiblemente con la continuación del testimonio de Pecker.