Investigación sobre intento de asesinato de Trump dice que el Servicio Secreto necesita una reforma completa

Un panel independiente que investiga el intento de asesinato de Donald Trump en un mitin de campaña en Pensilvania criticó al Servicio Secreto por las malas comunicaciones ese día y por no haber asegurado el edificio donde el atacante disparó.

El secretario Mayorkas dijo en un comunicado tras la publicación del reporte: "Estamos agradecidos a los miembros del Panel de Revisión Independiente bipartidista por el examen en profundidad de las fallas de seguridad que llevaron al intento de asesinato del 13 de julio de 2024 contra el expresidente. He revisado el informe y me he reunido con los miembros del Panel. Consideraremos plenamente las recomendaciones y estamos tomando las medidas necesarias para avanzar en la misión de protección del Servicio Secreto".