La estrategia de Trump para saltarse el Senado al nominar puestos clave del gobierno sin las verificaciones necesarias

Video Lo que no sabías sobre Susie Wiles, la mujer detrás del éxito de Trump y su nueva jefa de Gabinete

El presidente electo Donald Trump exigió el domingo que el próximo líder republicano del Senado le permita hacer nombramientos durante el receso del cuerpo legislativo, permitiéndole instalar en puestos clave en su gobierno a personas que no han sido examinadas ni aprobadas por la Cámara Alta, como lo prevé la Constitución.

“Cualquier senador republicano que busque el codiciado puesto de LIDERAZGO en el Senado de Estados Unidos debe aceptar los nombramientos en receso (¡en el Senado!), sin los cuales no podremos confirmar a las personas de manera oportuna”, escribió Trump en X, antes Twitter.

Qué son los 'nombramientos en receso'

Los llamados ‘nombramientos en receso’ son designaciones a altos cargos en el gobierno que, según la Constitución, requieren del “consejo y acuerdo” del Senado, pero que son hechos por el presidente directamente por encontrarse el Senado en receso.

Según la página web del Congreso de EEUU, la cláusula de la Constitución que autoriza al presidente a hacer los llamados ‘nombramientos en receso’, “fue adoptada por la Convención Constitucional sin disenso y sin debate respecto a la intención y alcance de sus términos”, por lo que su uso ha sido regulado por la jurisprudencia y la costumbre.

La cláusula fue necesaria porque en 1788, cuando la Constitución fue ratificada, el Senado se reunía normalmente una vez al año, el primer lunes de diciembre, a menos que el Congreso dispusiera otra cosa. Hoy en día, cuando el Senado sesiona casi todo el año, los nombramientos en receso son usados para casos extraordinarios o emergencias.

Según la Constitución, los nombramientos en receso deben ser confirmados por el Senado antes de la expiración del Congreso durante el cual fueron hechos, por lo que pueden durar hasta un máximo de dos años, sin ser confirmados por el Senado.

Ambos partidos, sin embargo, han usado la táctica de llamar sesiones pro forma, sin propósito legislativo, con la única intención de impedir que el presidente pueda hacer nombramientos en receso, basados en una decisión unánime de la Corte Suprema de 2014 que dictaminó que tres nombramientos en receso realizados por el entonces presidente Barack Obama eran inconstitucionales porque la Cámara no estaba realmente en receso.

Presidencia sin controles ni contrapesos

Trump justificó su llamado como una táctica para prevenir que los demócratas en el Senado puedan evaluar sus postulados a cargos clave y objetar sus nombramientos como los llama a hacer la Constitución.

“A veces las votaciones pueden tardar dos años o más. Esto es lo que hicieron hace cuatro años, y no podemos permitir que vuelva a suceder. ¡Necesitamos que los puestos se cubran INMEDIATAMENTE!”, añadió Trump en X.

Los tres candidatos a liderar el Senado, John Thune, de Dakota del Sur, Rick Scott, de Florida y el senador John Cornyn de Texas, rápidamente accedieron a las demandas de Trump.

Scott escribió en X, "100% de acuerdo. Haré lo que sea necesario para que sus nominaciones sean aprobadas lo más rápido posible".

"Debemos actuar con rapidez y decisión para que los nominados del presidente ocupen su lugar lo antes posible, y todas las opciones están sobre la mesa para que eso suceda, incluidos los nombramientos en receso. No podemos permitir que Schumer y los demócratas del Senado bloqueen la voluntad del pueblo estadounidense”, escribió Thune, el favorito para lograr la designación, en X.

“Es inaceptable que los demócratas del Senado bloqueen los nombramientos del gabinete del presidente @realDonaldTrump”, agregando que “si lo hacen, permaneceremos en sesión, incluidos los fines de semana, hasta que cedan. Además, la Constitución confiere expresamente al presidente el poder de hacer nombramientos durante el receso”.

Trump también pidió a los republicanos del Senado que bloqueen los nombramientos de jueces durante el resto del año, hasta que los republicanos tomen el control del Senado.

“Además, no se debe aprobar a ningún juez durante este período de tiempo porque los demócratas buscan imponer a sus jueces mientras los republicanos luchan por el liderazgo. ESTO NO ES ACEPTABLE. ¡GRACIAS!”, escribió Trump.

Los senadores demócratas están tratando de confirmar la mayor cantidad posible de nominados judiciales del presidente Joe Biden, antes de que los republicanos tomen el control del Senado.

Pero los republicanos encontraron un aliado inesperado en el senador independiente por Virginia Occidenta Joe Manchin, quien aunque suele votar con los demócratas dijo que no aprobará ningún nominado judicial que no tenga el apoyo de los republicanos, lo cual puede complicar los planes a los demócratas que controlan el Senado con un solo voto.

