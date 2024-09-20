"No pierdas tu licencia por Trump": la campaña que advierte a abogados que apoyen otro falso fraude electoral

Video Jenna Ellis se declara culpable de intento de subvertir las elecciones en Georgia

Una agrupación civil bipartidista denominada Proyecto 65 está lanzando una campaña publicitaria dirigida a abogados vinculados al candidato republicano Donald Trump para advertirles de los riesgos de defender argumentos falsos para intentar revertir resultados electorales.

La iniciativa consistirá en una inversión millonaria para difundir los anuncios en los estados clave de Arizona, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania y Michigan, dijo la organización a Univision Noticias.

PUBLICIDAD

“Una segunda ola (de anuncios) será dada a conocer dentro de unas semanas”, dijo un vocero del Proyecto 65 a Univision Noticias.

Los anuncios serán difundidos en medios de comunicación impresos y en plataformas digitales, agregó la organización. El Proyecto 65 fue fundado en marzo de 2022 luego de que sus creadores vieron con sorpresa cómo abogados proTrump litigaron a favor de 65 demandas basadas en mentiras con el fin de revertir la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de 2020.

Las demandas fueron desechadas por los jueces al señalar que estaban plagadas de “argumentos falsos”, de acuerdo con el Proyecto 65, que se define como una iniciativa bipartidista para proteger la democracia y “preservar el estado de derecho” al prevenir ataques contra el sistema electoral.

La campaña de anuncios dirigidos a abogados que podrían considerar respaldar nuevas argumentaciones falsas tras los comicios de noviembre, será desplegada durante el periodo de campañas que está ahora en curso, añadió el vocero del Proyecto 65.

“No pierdas tu licencia por Trump”, dice uno de los anuncios de la campaña

Uno de los anuncios que será desplegado en la campaña publicitaria es claro: “No pierdas tu licencia por Trump”.

La advertencia forma parte del esfuerzo para prevenir que abogados utilicen sus licencias para defender casos basados en falsedades, de acuerdo con la organización.

El Proyecto 65 también ha enfocado sus esfuerzos en que algunos de los abogados que defendieron con falsedades casos a favor de Trump para revertir los resultados electorales de los comicios de noviembre, rindan cuentas por sus actos.

PUBLICIDAD

Un caso de éxito en la búsqueda de rendición de cuentas, dijo el Proyecto 65 a Univision Noticias, es el de la abogada proTrump Jenna Ellis, quien formó parte de un equipo legal que argumentó a favor de los falsos alegatos de fraude electoral impulsados por Trump.

Tras una queja interpuesta por el Proyecto 65, funcionarios de la barra estatal de abogados en Colorado abrieron una investigación contra Ellis, quien luego de varios meses se declaró culpable de un cargo por haber intentado revertir la derrota electoral de Trump con falsedades.

En junio, la Suprema Corte de Colorado aprobó un acuerdo a través del cual Ellis quedó inhabilitada para ejercer como abogada por un periodo de tres años. La barra estatal de abogados previamente ya había sancionado a Ellis luego de que admitiera haber utilizado argumentos falsos acerca de la elección de 2020.

Ellis incluso ha aceptado cooperar con el estado de Arizona en las investigaciones sobre el caso de los “falsos electores” que en distintos estados fabricaron documentos para sostener falsamente ante el Congreso que Trump ganó, cuando en realidad perdió en esas entidades.

Los estados que abrieron investigaciones por “falsos electores” fueron Michigan, Georgia, Wisconsin y Nevada.

Pese a que existen investigaciones en curso por la elaboración de los documentos falsos para reclamar los votos electorales de esos estados en la certificación de los resultados de 2020, las representaciones republicanas volvieron a incluir para estos comicios a algunos de los involucrados como electores estatales.

Por ejemplo, los nombres de algunos de los que firmaron los documentos falsos aparecen entre los electores nombrados por las representaciones republicanas en Michigan y Nevada. Los electores nombrados por los republicanos en Wisconsin aún no han sido dados a conocer.

PUBLICIDAD

En los casos de Pennsylvania y Nuevo México también fueron incluidos los nombres de los republicanos que impulsaron la falsa noticia de que Trump había ganado ahí.

Pero en esos estados los republicanos no firmaron los certificados falsos al sostener que sólo firmarían los documentos si las cortes determinaban que Trump había ganado en esos estados, lo que nunca ocurrió.

Por este motivo no fueron presentados cargos criminales contra esos electores republicanos.

Otros abogados que perdieron sus licencias por impulsar la “Gran Mentira” de Trump

Entre los abogados que sufrieron las consecuencias de haber impulsado la que ha sido llamada “Gran Mentira” o “Big Lie” de Trump al sostener falsamente que ganó los comicios de 2020 están John Eastman y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.

Una jueza en California recomendó en marzo que le fuera retirada su licencia para ejercer como abogado luego de que se determinó que violó las reglas éticas profesionales al mentir en sus argumentos para revertir los resultados de la elección de 2020.

En su resolución, la jueza Yvette Roland dijo que Eastman había “exhibido una negligencia grave al hacer falsas declaraciones acerca de la elección de 2020 sin haber conducido ninguna verificación o investigación significativa de la información en la que se estaba basando”. Eastman busca revertir la inhabilitación.

Por separado, en julio una corte de apelaciones en el estado de Nueva York inhabilitó a Giuliani de ejercer como abogado luego de que la corte determinó que mintió en múltiples audiencias con el fin de “crear desconfianza del sistema electoral” de Estados Unidos y “destruir la confianza en la legitimidad” del gobierno.

PUBLICIDAD

La corte agregó que Giuliani, un exfiscal federal y exalcalde de la ciudad de Nueva York, atacó “sin fundamento la integridad del proceso electoral” del país.

Tanto Giuliani como Eastamn aparecen entre los acusados por el caso de los “falsos electores” en Arizona. Los dos se han declarado inocentes de los cargos.

Mira también: