La exabogada de Trump Jenna Ellis cooperará con la fiscalía en el caso de los electores falsos de Arizona

Video Jenna Ellis se declara culpable de intento de subvertir las elecciones en Georgia

La exabogada de la campaña del presidente Donald Trump Jenna Ellis, que trabajó estrechamente con Rudy Giuliani, cooperará con los fiscales de Arizona a cambio de que se retiren los cargos contra ella en un caso de falsificación de electores, anunció este lunes la oficina del fiscal general del estado.

"Sus conocimientos son invaluables y ayudarán enormemente al Estado a probar su caso en los tribunales", dijo el fiscal general Kris Mayes en un comunicado.

"Como declaré cuando se anunciaron los cargos iniciales, no permitiré que se socave la democracia estadounidense: es demasiado importante. El anuncio de hoy es una victoria para el Estado de derecho", agregó.

Ellis ya se había declarado inocente de los cargos de fraude, falsificación y conspiración en el caso de Arizona.

Otras 17 personas imputadas en el caso se han declarado inocentes de los cargos de delito grave; entre ellas Giuliani, el jefe de gabinete presidencial de Trump, Mark Meadows, y once republicanos que presentaron un documento al Congreso en el que declaraban falsamente que Trump había ganado en Arizona.

¿De qué se le acusaba a Jenna Ellis, la exabogada de Trump?

El año pasado, Ellis fue acusada en Georgia tras aparecer con Giuliani en una audiencia celebrada en diciembre de 2020 en el Capitolio de Georgia, organizada por legisladores republicanos del estado, en la que se hicieron falsas acusaciones de fraude electoral.

En octubre se le declaró culpable de un delito grave de complicidad en declaraciones y escritos falsos.

Aunque no era una electora falsa en Arizona, los fiscales dicen que Ellis hizo afirmaciones falsas de fraude electoral en Arizona y en otros seis estados, además de que animó a la Legislatura de Arizona a cambiar el resultado de las elecciones y animó al entonces vicepresidente Mike Pence a aceptar los votos falsos de los electores de Arizona.

La acusación dice que Ellis, Giuliani y otros asociados estaban en una reunión en la Legislatura de Arizona el 1 de diciembre de 2020, con el entonces presidente de la Cámara Rusty Bowers y otros republicanos cuando Giuliani y su equipo pidieron al presidente que celebrara una audiencia del comité sobre las elecciones.

¿De qué trata el caso de los electores

falsos

en Arizona?

En las elecciones de 2020 el demócrata JoeBiden ganó Arizona por poco más de 10,000 votos, pero los republicanos insistieron, sin pruebas, en que había fraude y que Trump había sido el vencedor.

Según el sistema colegiado electoral estadounidense, cada estado nombra a los electores que representarán al candidato que haya obtenido más votos.

Esos electores firman documentos oficiales que se envían al Congreso, donde se cuentan. El ganador es la persona con más votos del colegio electoral.

A pesar de la derrota de Trump en Arizona, sus representantes habrían emitido documentos falsos en los que se decía que el republicano ganó.

¿Por qué Trump no figura en el caso de los falsos electores en Arizona?

En el caso de los electores falsos las autoridades de Arizona dieron a conocer los cargos por delitos graves a finales de abril.

En total, se presentaron cargos contra 11 republicanos que presentaron un documento al Congreso declarando falsamente que Trump había ganado Arizona, además de cinco abogados relacionados con el expresidente y dos exasesores de Trump.

El propio Trump no fue acusado en el caso de Arizona, pero se le mencionó como co-conspirador no acusado en el caso.

Las 11 personas que decían ser electores republicanos de Arizona se reunieron en Phoenix el 14 de diciembre de 2020 para firmar un certificado en el que decían que eran electores "debidamente elegidos y cualificados" y afirmaban que Trump había ganado en el estado.

Un vídeo de un minuto de la ceremonia de la firma fue publicado en las redes sociales por el Partido Republicano de Arizona en ese momento. El documento fue enviado posteriormente al Congreso y a los Archivos Nacionales, donde fue ignorado.

