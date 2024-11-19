La batalla del inodoro: el ataque republicano contra la primera mujer transgénero en llegar al Capitolio

Video Personas transgénero podrán ser bautizadas y ser padrinos de bodas: estas son las condiciones

Políticos demócratas y defensores de los derechos de la comunidad LGTBQ+ en Estados Unidos expresaron este martes su indignación después de que una legisladora republicana presentara una medida que prohibiría a la primera congresista transgénero utilizar los baños para mujeres del Capitolio.

"Los hombres biológicos no deben estar en los espacios privados de las mujeres, punto", escribió la representante republicana Nancy Mace en un mensaje en X (antes Twitter), al presentar su proyecto de resolución este lunes.

En su escrito, Mace argumenta que el Capitolio cuenta con baños, duchas y vestidores para hombres y que ningún miembro de la Cámara “debe usar las instalaciones que no correspondan a su sexo biológico”.

La medida va dirigida contra la demócrata Sarah McBride, que a principios de noviembre se convirtió en la primera mujer transgénero en ser elegida para representar a los estadounidenses en el Congreso.

"Es una crueldad ", criticó la congresista Becca Balint y dijo que era una iniciativa "llena de odio".

"La resolución de Nancy Mace es una medida patética que busca atraer la atención de Donald Trump y los medios de comunicación", añadió Mark Pocan, jefe de la comisión sobre igualdad del Congreso. "Y las personas transgénero están pagando el precio", criticó.

La propia McBride escribió en X que la maniobra era "un intento descarado por parte de los extremistas de derecha de desviar la atención del hecho de que no tienen soluciones reales para los problemas de los estadounidenses".

¿Qué posibilidades tiene de aprobarse el proyecto de resolución para prohibir que una mujer transgénero use los baños del Capitolio?

Al ser cuestionado por los periodistas este martes, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que es "una cuestión que el Congreso nunca había tenido que abordar antes" y que lo hará "de forma cuidadosa con consenso entre los miembros".

Sin embargo, lanzó un comentario polémico al respecto.

“No vamos a tener hombres en los baños de mujeres”, aseguró Johnson a la agencia AP. “He sido coherente al respecto con todas las personas con las que he hablado de esto”, agregó.

Además, Mace dijo este martes a los periodistas que Johnson le aseguró que la disposición sobre los baños se incluiría en cualquier cambio del reglamento de la Cámara para el próximo Congreso.

Los derechos de las personas transgénero fueron un tema candente en la campaña para las elecciones de noviembre, en las que Trump recuperó la Casa Blanca y los republicanos tomaron el control de ambas cámaras en el Congreso.



En su pelea contra la comunidad trans, Trump dijo durante su campaña que el “primer día” de su gobierno impondría limitaciones a la atención de personas transgénero en los seguros del Medicaid y Medicare e, incluso, que maestros y escuelas públicas podrían enfrentar demandas por apoyar ideas de diversidad sexual.

¿Quién es Sarah McBride la primera transgénero elegida para el Congreso?

La senadora estatal de Delaware Sarah McBride fue elegida para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se convertirá en la primera persona abiertamente transgénero en trabajar en el Congreso.

McBride derrotó al republicano John Whalen III en las pasadas elecciones generales en la carrera por el único escaño de Delaware en la Cámara de Representantes. McBride se ha ganado un perfil nacional como activista LGBTQ.

Como senadora estatal, McBride aprobó leyes que amplían el acceso a la atención sanitaria, exigen educación en salud mental y alfabetización mediática en las escuelas públicas, dice su sitio web de campaña.

Aunque se reconoce como pionera por ser la primera persona trans en llegar al Congreso, McBride ha dicho que sus prioridades como legisladora serán principalmente el costo de las guarderías para niños, la vivienda, la salud pública y el derecho al aborto.

