La fácil y esperada victoria de Joe Biden en el inicio oficial de las primarias demócratas en Carolina del Sur

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó este sábado las primarias demócratas en Carolina del Sur, el estado que inaugura el proceso electoral del partido, según proyecciones de la agencia AP y varios medios.

“En 2020, fueron los votantes de Carolina del Sur quienes demostraron que los expertos estaban equivocados, dieron nueva vida a nuestra campaña y nos encaminaron hacia ganar la presidencia”, dijo Biden en un comunicado. “Ahora, en 2024, el pueblo de Carolina del Sur ha vuelto a hablar y no tengo ninguna duda de que nos han puesto en el camino para volver a ganar la presidencia y hacer de Donald Trump un perdedor otra vez”.

Biden tenía prácticamente asegurada la victoria al no enfrentarse a rivales significativos. Junto a él en la papeleta figuraban los nombres de Dean Phillips, congresista de Minesota, y Marianne Williamson, autora de libros de autoayuda que ya se postuló sin éxito en las primarias de 2020.

La amplia ventaja de Biden sobre sus oponentes llevó a los medios de comunicación estadounidenses a anunciar sus proyecciones unos 25 minutos después del cierre de los centros de votación a las 19:00 hora local.

Associated Press declaró ganador a Biden a las 7:23 p.m. basado en un análisis de los resultados iniciales de la votación que lo muestran con una ventaja decisiva en lugares clave en todo el estado.

Con la victoria asegurada, el verdadero desafío de Biden en esta cita es demostrar su capacidad para movilizar la base del partido, en particular la comunidad afroamericana, que representa el 60% del electorado demócrata en Carolina del Sur.

La mejor manera de evaluar el entusiasmo por Biden será a través de los resultados de participación, que se harán públicos al finalizar el recuento.

Carolina del Sur, el primero en las primarias demócratas

Su victoria se produce después de que encabezó un esfuerzo del Comité Nacional Demócrata para que Carolina del Sur ocupara el primer lugar en las primarias del partido, citando la población racialmente más diversa del estado en comparación con los estados tradicionales de Iowa y New Hampshire, que son los primeros en la nación, que son abrumadoramente blanco.

Carolina del Sur es confiablemente republicana, pero el 26% de sus residentes son negros. En las elecciones generales de 2020, los votantes negros constituyeron el 11% del electorado nacional, y 9 de cada 10 de ellos apoyaron a Biden, según AP VoteCast, una encuesta amplia entre los votantes de esa elección.

Biden no se encuentra este sábado en Carolina del Sur para celebrar la victoria. Sin embargo, en el último mes ha visitado tres iglesias de la comunidad negra en el estado y su campaña ha gastado centenares de miles de dólares en anuncios en radio y televisión para llegar a los votantes afroamericanos.

La importancia de Carolina del Sur radica en que inaugura oficialmente la contienda demócrata de cara a las elecciones de noviembre, siendo la primera vez que Biden se enfrenta personalmente a las urnas desde su victoria sobre el expresidente Donald Trump en los comicios de 2020.

A pesar de su poder simbólico, Carolina del Sur solo asignará 55 delegados de los casi 2,000 que Biden necesita para proclamarse oficialmente como el candidato demócrata de cara a las elecciones de noviembre, donde podría volver a enfrentarse a Trump, favorito para ser el candidato republicano.

Las primarias republicanas, donde Trump competirá contra la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, están programadas para el 24 de febrero.

A pesar de la inversión del Partido Demócrata en Carolina del Sur, este estado no está en juego en las elecciones de noviembre, ya que se considera un bastión conservador que no ha votado por el candidato presidencial demócrata desde 1976, con Jimmy Carter.