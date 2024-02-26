La guerra en Gaza es el obstáculo que enfrenta Biden en las primarias de Michigan

Video ¿Qué tanto ha afectado políticamente a Biden la guerra entre Israel y Hamas? El análisis en Línea de Fuego

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump buscarán repetir sus pasadas victorias en las primarias de Michigan el martes, cuando cada uno se enfrente a oponentes que aún no han ganado una sola contienda este año pero que tampoco muestran indicios de terminar sus campañas.

Biden está defendiéndose del desafío del representante Dean Phillips de Minnesota, quien hasta ahora ha hecho poco para frenar el camino del presidente hacia su nueva nominación, mientras Trump se enfrenta nuevamente cara a cara con la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, a la que derrotó contundentemente este fin de semana en Carolina del Sur.

Si bien Biden y Trump son los grandes favoritos para ganar en Michigan, las reglas estatales y del partido les crean algunas complicaciones a ambos.

El rechazo que genera la política de Biden en la guerra de Gaza

Para Biden, un factor más significativo el martes que el desafío de Phillips podría ser un esfuerzo de algunos árabes estadounidenses y activistas progresistas, para instar a los votantes de las primarias a votar como “sin compromiso” en protesta por el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra en Gaza.

El esfuerzo cuenta con el respaldo de la representante Rashida Tlaib, el ex representante Andy Levin y líderes locales de todo el sureste de Michigan, incluida la ciudad de Dearborn, donde casi el 55% de los residentes son de ascendencia del Medio Oriente o del norte de África, según cifras del censo.

Si bien los partidarios de la campaña por el voto “sin compromiso” admiten que tienen pocas posibilidades de ganar las primarias de manera absoluta (Levin dijo en una reciente entrevista televisiva que cree que el segundo lugar sería una buena actuación), podrían calificar para obtener delegados si alcanzan el 15% de los votos. límite. De ser así, el lugar más probable sería el distrito 12 del Congreso de Tlaib, el asentamiento de Dearborn.

Biden ganó todos los condados en 2020 contra Sanders, que había ganado las primarias de Michigan en 2016. Es probable que repita esa hazaña este año contra un oponente con mucho menos apoyo y poder estelar que el senador de Vermont, habiendo ganado todas las contiendas hasta ahora por amplios márgenes, incluso en New Hampshire, donde no estuvo en la boleta electoral y ganó como candidato. candidato por escrito.

La rebelión republicana por los delegados de Michigan

Del lado republicano, las primarias son sólo el primer paso de un proceso de dos partes para ganar delegados. Menos de un tercio de los 55 delegados republicanos del estado estarán en juego el martes. El resto se ganará en 13 convenciones de los distritos congresionales del estado que se llevarán a cabo el 2 de marzo.

Para complicar ese proceso aún más, hay una disputa en curso dentro del Partido Republicano de Michigan en la que los presidentes actuales y anteriores del partido estatal están planeando eventos rivales para asignar delegados el mismo día. Trump ha respaldado a la facción liderada por el exrepresentante federal Pete Hoekstra, quien recientemente fue reconocido por el Comité Nacional Republicano como nuevo presidente.

Hace cuatro años, las primarias de Michigan se llevaron a cabo en lo que se convertiría en la última fecha de primarias antes de que la pandemia de COVID-19 fuera declarada como una emergencia de salud pública nacional.

En 2020, Trump, postulándose como titular, recibió el 94% de los votos. En 2016, ganó una contienda de cuatro competidores por 12 puntos en un campo mucho más competitivo.

¿Tendrá un mejor resultado Nikki Haley?

Del lado republicano, si continúa el patrón de apoyo de Haley en Iowa y New Hampshire, sus mejores oportunidades en el estado estarán en bastiones demócratas como el condado de Wayne, hogar de Detroit; Condado de Genesee, hogar de Flint; y el condado de Washtenaw, hogar de Ann Arbor.

Trump perdió por poco en Washtenaw ante el exgobernador de Ohio John Kasich en 2016, pero ganó en Wayne y Genesee de manera convincente.

La relativa fuerza de Haley en áreas de tendencia demócrata no la ha acercado al nivel de apoyo de Trump en las contiendas celebradas hasta ahora. Es probable que su actuación en las primarias republicanas de Carolina del Sur celebradas el sábado sea un momento decisivo para la viabilidad de su campaña en el futuro.