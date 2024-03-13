Juez desestima algunos cargos contra Trump en el caso de interferencia electoral en Georgia

Video Revés para abogados de Trump en intento por descalificar a fiscal de Georgia: testigo no dijo lo que esperaban

El juez que supervisa el caso de interferencia electoral en Georgia desestimó el miércoles algunos de los cargos contra el expresidente Donald Trump, pero muchos otros permanecen en la acusación.

El juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, escribió en una orden que seis de los cargos de la acusación deben ser anulados, incluidos tres contra Trump, el candidato presidencial republicano para 2024. Pero la orden deja intactos otros cargos, y el juez escribió que los fiscales podrían solicitar una nueva acusación por los cargos que desestimó.

El fallo es un golpe para la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, cuyo caso ya ha estado en terreno inestable con un esfuerzo por parte de la defensa de sacarla de la acusación por su relación romántica con un colega.

Es la primera vez que se desestiman los cargos en cualquiera de los cuatro casos penales de Trump, y el juez dijo que los fiscales no proporcionaron suficientes detalles sobre el presunto delito.

Los cargos contra Trump

Los seis cargos en cuestión tienen que ver con solicitar a funcionarios electos que violen sus juramentos. Eso incluye dos cargos relacionados con la llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un colega republicano, el 2 de enero de 2021.

“Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos”, dijo Trump durante esa llamada.

El caso acusa a Trump y a otras 18 personas de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020 en el estado ante el demócrata Joe Biden.

La acusación de casi 100 páginas detalla docenas de actos de Trump o sus aliados para revertir su derrota, incluido el acoso a un trabajador electoral que enfrentó acusaciones falsas de fraude y el intento de persuadir a legisladores de Georgia para que ignoraran la voluntad de los votantes y nombraran una nueva lista de electores favorables a Trump.