Cambiar Ciudad
Donald Trump

Juez desestima algunos cargos contra Trump en el caso de interferencia electoral en Georgia

El juez que supervisa el caso de interferencia electoral en Georgia desestimó algunos de los cargos contra el expresidente Donald Trump. El juez, Scott McAfee, escribió una orden donde detalla que seis de los cargos de la acusación deben ser anulados, incluidos tres contra Trump. La orden deja intactos muchos otros cargos de la acusación.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Revés para abogados de Trump en intento por descalificar a fiscal de Georgia: testigo no dijo lo que esperaban

El juez que supervisa el caso de interferencia electoral en Georgia desestimó el miércoles algunos de los cargos contra el expresidente Donald Trump, pero muchos otros permanecen en la acusación.

El juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, escribió en una orden que seis de los cargos de la acusación deben ser anulados, incluidos tres contra Trump, el candidato presidencial republicano para 2024. Pero la orden deja intactos otros cargos, y el juez escribió que los fiscales podrían solicitar una nueva acusación por los cargos que desestimó.

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll
3 mins

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll

Elecciones en Estados Unidos 2024
La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas
7 mins

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral
4 mins

Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores
3 mins

Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump
4 mins

Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU
4 mins

El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"
3 mins

Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio
3 mins

Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Elecciones en Estados Unidos 2024

El fallo es un golpe para la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, cuyo caso ya ha estado en terreno inestable con un esfuerzo por parte de la defensa de sacarla de la acusación por su relación romántica con un colega.

Es la primera vez que se desestiman los cargos en cualquiera de los cuatro casos penales de Trump, y el juez dijo que los fiscales no proporcionaron suficientes detalles sobre el presunto delito.

Los cargos contra Trump

Los seis cargos en cuestión tienen que ver con solicitar a funcionarios electos que violen sus juramentos. Eso incluye dos cargos relacionados con la llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un colega republicano, el 2 de enero de 2021.

“Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos”, dijo Trump durante esa llamada.

El caso acusa a Trump y a otras 18 personas de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020 en el estado ante el demócrata Joe Biden.

La acusación de casi 100 páginas detalla docenas de actos de Trump o sus aliados para revertir su derrota, incluido el acoso a un trabajador electoral que enfrentó acusaciones falsas de fraude y el intento de persuadir a legisladores de Georgia para que ignoraran la voluntad de los votantes y nombraran una nueva lista de electores favorables a Trump.

Video ¿Quién puede ser la fórmula vicepresidencial de Trump? En Línea de Fuego analizamos los candidatos
Relacionados:
Donald TrumpGeorgiaEleccionesElecciones 2024Asalto al Capitolio

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD