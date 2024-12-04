Pete Hegseth, candidato de Trump para dirigir el Pentágono, enfrenta un escrutinio cada vez más profundo en el Senado

Video ¿Qué significan los tatuajes de Pete Hegseth, el nominado de Trump para secretario de Defensa?

Pete Hegseth, elegido por el presidente electo Donald Trump para el cargo de Secretario de Defensa, pasó un segundo día el martes en el Capitolio reuniéndose en privado con senadores republicanos en medio de crecientes preguntas sobre su capacidad para liderar el Pentágono.

Hegseth dijo a los periodistas que planeaba reunirse con los senadores, incluso con aquellos que podrían ser escépticos sobre su nominación. "Nos reuniremos con todos los senadores que quieran reunirse con nosotros, sin excepción", dijo Hegseth mientras iba de oficina en oficina el martes. "Y agradecemos sus consejos mientras atravesamos el proceso de consulta y recomendación".

Trump seleccionó al copresentador de Fox News, un exmayor de la Guardia Nacional del Ejército y veterano de combate que sirvió en Irak y Afganistán, como su Secretario de Defensa, un cargo que típicamente es uno de los primeros en ser considerado por el Senado de Estados Unidos para confirmación.

Sin embargo, Hegseth enfrenta cuestionamientos relacionadas con una acusación de agresión sexual, que él ha negado, además de otros informes sobre su historial y conducta laboral.

El senador republicano Lindsey Graham calificó algunos de los informes sobre Hegseth como "perturbadores". "Quiero asegurarme de que toda mujer joven que se una al ejército se sienta respetada y bienvenida", dijo Graham a CBS News. Más tarde, el legislador de Carolina del Sur dijo a la AP que no sabe si creer en las acusaciones y que Hegseth "tiene la oportunidad de demostrar si son ciertas o no".

El senador Josh Hawley, republicano de Missouri, señaló que ha visto los informes. "Tendré la oportunidad de hablar con él, y estoy seguro de que abordará estos temas", dijo. "Pero mi opinión es que se debe realizar la audiencia".

Pete Hegseth habla a la prensa tras una reunión con Senadores en el Capitolio. Imagen Rod Lamkey/AP



En reuniones privadas, senadores han discutido las acusaciones y cómo abordar la situación. Durante una reunión a puerta cerrada con una docena de senadores el lunes por la noche, ninguno le preguntó a Hegseth sobre las acusaciones.

"¿Saben qué? Al pueblo estadounidense le importa restaurar nuestro ejército", dijo el senador Ted Cruz, republicano de Texas, después de la reunión. Calificó las críticas contra Hegseth como "vergonzosas".

Por su parte, el senador de Alabama, Tommy Tuberville, quien se reunió con Hegseth el lunes, expresó su fuerte apoyo a la nominación, pero reconoció: "Si las acusaciones llegan a cierto nivel, la gente no votará para confirmarlo".

Aunque los senadores republicanos son reacios a plantear preguntas públicamente, muchos indicaron que enfrentará interrogantes difíciles en su audiencia de confirmación.

"Eso es para lo que está diseñado el proceso", dijo el representante de Utah John Curtis, un senador entrante.

¿Problemas con el alcohol?: las nuevas acusaciones contra Pete Hegseth

Antes de ser seleccionado como presentador de fin de semana de 'Fox & Friends', Hegseth lideró dos grupos de defensa para veteranos, Concerned Veterans for America (CVA) y Veterans For Freedom.

En nuevas acusaciones esta semana, The New Yorker citó un informe de un denunciante y otros documentos sobre su tiempo al frente de CVA, alegando múltiples incidentes de intoxicación alcohólica en eventos laborales, comportamiento inapropiado con empleadas y mala gestión financiera.

NBC News informó que varios empleados actuales y anteriores de Fox, quienes hablaron bajo anonimato, dijeron que los hábitos de bebida de Hegseth generaban preocupación, incluyendo varios momentos en los que llegó oliendo a alcohol.

La AP habló con cuatro personas que trabajaron en CVA o que estaban familiarizadas con su paso por allí. Tres de ellas dijeron que no vieron a Hegseth intoxicado en eventos, aunque algunos empleados habían planteado inquietudes sobre su consumo de alcohol. Sin embargo, su salida del grupo estaría más relacionada con diferencias ideológicas crecientes con las organizaciones financiadas por los multimillonarios Charles y David Koch.



Si es confirmado por el Senado, Hegseth estaría no solo a cargo del control de las armas nucleares del país, sino que sería el sexto en la línea de sucesión presidencial. Este cargo demanda respuestas constantes debido a contingencias que surgen cuando los miembros de las fuerzas armadas están en peligro.

Las polémicas nominaciones de Trump para su segundo mandato

Trump está seleccionando leales para ocupar su administración y puestos de gabinete, sorprendiendo a menudo a Washington con elecciones inusuales y provocativas que ponen a prueba a los senadores que deben confirmarlas en virtud de su papel de asesoría y consentimiento.

Una de sus propuestas tempranas, Matt Gaetz, excongresista de Florida, retiró abruptamente su candidatura cuando quedó claro que el apoyo del Senado se estaba desmoronando. Gaetz enfrentó investigaciones por conducta sexual inapropiada, aunque nunca fue acusado formalmente.

También retiró su candidatura el martes el sheriff de Florida, Chad Chronister, a quien Trump propuso para dirigir la DEA.

Las decisiones de Trump no pueden permitirse perder muchos votos en el Senado, donde se necesita una mayoría para ser confirmado. Los republicanos tendrán 53 escaños en el nuevo Congreso, lo que significa que solo cuatro votos en contra podrían hundir una nominación si todos los demócratas se oponen.

Las preguntas sobre Hegseth y otros nominados destacan "por qué una investigación de antecedentes es importante y por qué una investigación del comité es crítica", dijo la senadora de Maine, Susan Collins.

¿Quién es Pete Hegseth?

Hegseth, de 44 años, fue copresentador de 'Fox and Friends Weekend' y contribuyó con Fox News desde 2014. Sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de 2002 a 2021, desplegándose en Irak en 2005 y en Afganistán en 2011, ganando dos Estrellas de Bronce. Carece de experiencia militar y de seguridad nacional de alto nivel, pero tendría que gestionar crisis globales desde Europa hasta Oriente Medio.

Una mujer afirmó ante la policía que fue agredida sexualmente por Hegseth en 2017, después de que él le quitara el teléfono, bloqueara la puerta de una habitación de hotel en California e impidiera que se fuera, según un informe detallado publicado recientemente.

Hegseth dijo a la policía en ese momento que el encuentro fue consensuado y ha negado cualquier irregularidad, aunque pagó a la mujer que lo acusó.