"No me voy a ir": Nikki Haley asegura que aunque pierda Carolina del Sur seguirá en campaña

Nikki Haley prometió el martes a sus seguidores que seguirá en campaña contra el expresidente Donald Trump pase lo que pase el sábado en la cita de las primarias en su natal Carolina del Sur, donde las encuestas le auguran una nueva derrota.

"No me voy a ir a ninguna parte", dijo Haley hablando en Greenville. "No tengo miedo de decir las duras verdades en voz alta. No siento la necesidad de besar el anillo. No tengo miedo de las represalias de Trump. No busco nada de él. Mi propio futuro político no es motivo de preocupación".

En Carolina del Sur, el promedio de las encuestas la muestra detrás del exmandatario por unos 31 puntos.

“Carolina del Sur votará el sábado, pero el domingo seguiré postulándome para presidenta”, dijo Haley.

Haley comparó su carrera contra Trump con David y Goliat y rechazó la idea de que se postule para vicepresidenta o esté preparando una candidatura para un futuro ciclo presidencial.

¿Fin del camino para Nikki Haley?

Los comentarios de Haley del martes se producen luego de que la campaña de Trump publicara un memorando en el que predecía que “el fin está cerca para Nikki Haley”.

“Por supuesto, como cualquier perdedor que llora, empeñado en una realidad alternativa y se niega a aceptar su inminente mortalidad política, deberíamos esperar más referencias a Reyes y Coronaciones, a pesar de que los resultados de cinco elecciones enviaron abrumadoramente un mensaje inequívoco: Nikki Haley no representa a los republicanos más que Joe Biden”, escribió la campaña de Trump.

Haley continuó criticando a Trump y al presidente Biden por su edad y agudeza mental, diciendo que estaban “en riesgo de demencia” y son “divisores”.

“Trump y Biden son dos viejos que no hacen más que envejecer. Casi el 60 por ciento de los estadounidenses dice que Trump y Biden son demasiado mayores para ser presidentes. Porque lo son”, dijo Haley.

La exgobernadora se emocionó al hablar de su esposo Michael Haley, quien está en misión en el extranjero con la Guardia Nacional de Carolina del Sur y a quien Trump ha atacado en eventos preguntándose por qué no está con ella en la campaña.