¿Harris o Trump? Quién se beneficia más de la salida de Robert F. Kennedy Jr. de la carrera presidencial

El candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció este viernes su salida de la carrera presidencial para luego dar su respaldo al republicano Donald Trump. Analistas y sondeos sostienen que la salida del activista antivacunas podría inclinar la balanza electoral hacia el expresidente.

Kennedy Jr., un promotor de las ideas antivacunas basadas en falsedades sobre sus efectos, decidió suspender su aspiración presidencial, lo que en términos prácticos significa el abandono de su carrera hacia la Casa Blanca.

Nicole Shanahan, compañera de fórmula del candidato independiente, dijo en un podcast el martes que el objetivo de ambos es evitar una administración encabezada por Kamala Harris, candidata demócrata, y el aspirante a la vicepresidencia Tim Walz.

Encuestas indican que una renuncia de Kennedy Jr. ayudaría a Trump, dice el WSJ

Sarah Longwell, especialista de estudios de opinión crítica de Trump, dijo que aunque en un inicio Kennedy Jr. había atraído a los votantes demócratas que dudaban de la candidatura del presidente Joe Biden, ahora se habían volcado hacia Harris.

Pero el apoyo restante de Kennedy ahora está plenamente conformado por republicanos e independientes que podrían fácilmente dar su respaldo a Trump al renunciar a la candidatura independiente, dijo Longwell al diario The Wall Street Journal antes de que el independiente hiciera el anuncio.

De acuerdo con encuestas del WSJ, la mitad de los votantes que simpatizan con Kennedy Jr. apoyaría a Trump si el independiente abandona la carrera presidencial.

Sólo una cuarta parte de los simpatizantes del independiente irían a Harris, según las encuestas del diario.

La ventaja de un punto en la carrera presidencial que actualmente tiene Harris se convierte en un déficit de dos puntos sin Kennedy Jr en la boleta, de acuerdo con las encuestas del WSJ.

De acuerdo con un reporte del WSJ de este jueves titulado “La salida de Robert F. Kennedy Jr podría ayudar a Trump, sugieren encuestas”, otros sondeos identifican un efecto diferente al de las propias encuestas del diario.

Un sondeo de la Asociación Americana de Personas en Retiro (AARP) en agosto en Michigan, un estado clave, Trump encabezaba las encuestas por dos puntos en una boleta con múltiples candidatos.

Pero su popularidad caía a un empate con Harris cuando los candidatos independientes o de un tercer partido eran eliminados de la ecuación.

“Muchas de estas encuestas ponen a prueba una situación que puede no coincidir con la realidad, incluso si Kennedy permanece en la carrera, ya que aún no ha cumplido los requisitos para aparecer en las boletas en muchos estados”, dice el reporte del WSJ.

El diario sostiene en su reporte que no es inusual que los votantes al inicio de un ciclo electoral manifiesten su apoyo hacia una tercera opción independiente, pero que al acercarse la elección cambien de parecer y se inclinen hacia una de las dos opciones principales.

El WSJ dice que esta podría ser la razón por la cual la popularidad de Kennedy Jr. cayó de 9% en febrero en su encuesta a 4% en Julio.

Sin embargo, el analista republicano Juan Eliel García, coincidió en una entrevista con Univision Noticias, que la mayoría de los simpatizantes que aún mantiene Kennedy Jr. podría volcarse hacia Trump.

Dijo que el 3% o 4% de respaldo que tiene Kennedy Jr. podría definir el resultado de la elección, que se vislumbra podría ser cerrada.

“Ahora como candidato independiente sólo cuenta con entre 3% y 4%, pero ese 3% y 4% en una campaña en una elección donde podría definirse por algunos condados específicos del país, son de mucho beneficio para la campaña de Trump, porque alinea a un votante joven que Kennedy ha venido atrayendo y a un votante con una visión distinta”, declaró.

Las muestras de simpatía de Kennedy Jr. a Donald Trump

A lo largo del proceso electoral, Kennedy Jr. ha dejado en claro que tiene simpatía por Trump. También el magnate ha expresado su simpatía por el independiente.

Por ejemplo, tras el intento de asesinato a Trump en Pensilvania en junio, fue difundido un video de una llamada que le hizo Kennedy Jr. al republicano.

Durante la llamada ambos hablaron en un tono amistoso e incluso Trump aparentemente le sugirió al independiente hacer “algo” para apoyar la campaña republicana.

“Me encantaría que hicieras algo y creo que sería tan bueno para ti y tan grande para ti”, dijo Trump a Kennedy Jr., quien después se disculpó por la difusión del video.

Además, en el podcast donde Shanahan habló sobre la posible renuncia del independiente a sus aspiraciones, la abogada dijo que Kennedy Jr. podría hacer un “trabajo incréible” como Secretario de Salud en un potencial gabinete de Trump.

Kennedy Jr., quien se desempeñó como abogado en temas ambientales, en años recientes se convirtió en un impulsor de las ideas antivacunas basadas en afirmaciones falsas y teorías de la conspiración.

Durante la pandemia fue uno de los principales promotores del movimiento antivacunas al diseminar múltiples falsedades sobre los efectos de los biológicos.

En una entrevista con la cadena CNN, Trump dijo que “probablemente” designaría al independiente a algún puesto de su administración si llegara a ganar.

