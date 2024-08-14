Qué ha mostrado Kamala Harris de su agenda política hasta ahora y por qué Donald Trump la acusa de "robarle ideas"

Video Kamala Harris lidera la intención de voto en tres estados claves, según encuestas: ¿cómo los ha conquistado?

La vicepresidenta Kamala Harris está tratando de superar al expresidente Donald Trump y hacer frente a viejas vulnerabilidades en sus posiciones políticas, a medida que comienza a completar su plan de cómo gobernaría si fuera elegida en noviembre.

Los vicepresidentes rara vez tienen carteras políticas propias, y casi siempre dejan de lado cualquier punto de vista que difiera de quien está al frente del Despacho Oval. Ahora, tras cuatro años siguiendo el ejemplo del presidente Joe Biden, Harris se muestra cautelosa a la hora de presentar una visión política propia.

PUBLICIDAD

Pero su sorpresivo ascenso a la cabeza de la candidatura después de que Biden abandonara su intento de reelección también significa que su plataforma política se está elaborando con la misma rapidez.

Los retos de Harris al heredar la candidatura demócrata

Cuando Harris heredó la operación política de Biden a finales de julio, el sitio web de la campaña silenciosamente borró de la página de "temas" de la agenda de Biden que incluía seis puntos en la carrera contra Trump, incluyendo la ampliación de la protección del voto y la restauración del acceso nacional al aborto.

En su lugar, Harris ha salpicado sus discursos, hasta ahora cargados de optimismo y datos biográficos de ella y su compañero de fórmula Tim Walz, con objetivos generales como "construir la clase media". Ha pedido leyes federales que faciliten el acceso al aborto y prohíban las armas de asalto, pero ha sido escasa en detalles sobre lo que implicarían específicamente o cómo persuadiría al Congreso para que avanzara en algunas de las cuestiones políticas más candentes.

Al ser cuestionada por los periodistas el sábado sobre cuándo desvelaría su plataforma política, Harris prometió más detalles esta semana y añadió: "Se centrará en la economía y en lo que tenemos que hacer para reducir los costes y también para fortalecer la economía en general".

Harris da señales de lo que sería su plataforma política

La primera gran muestra del pensamiento político de la vicepresidenta se produjo el pasado fin de semana, con una propuesta que no procede de los remansos políticos de la administración Biden ni de la sala de corte del proceso legislativo, sino de su rival: Trump.

PUBLICIDAD

Harris anunció que, al igual que Trump, quiere poner fin a la tributación federal de los ingresos de los trabajadores que reciben propinas, con la advertencia añadida de que limitaría el plan a los ingresos bajos y medios. La idea ha atraído el apoyo bipartidista en los últimos meses y es particularmente importante en Nevada, donde predomina la industria de servicios.

También es una de las ideas más destacadas de Trump en su intento de volver a la Casa Blanca en 2024, una ventaja en opinión del bando de Harris, que ha tratado de incitar al republicano a cometer errores no forzados.

Al republicano no le hizo demasiada gracia que Harris respaldara la idea, quejándose en su plataforma Truth Social diciendo que "Esa fue una idea de TRUMP. Ella no tiene ideas, solo puede robármelas".

Trump continuó con el asunto en una entrevista con Elon Musk el lunes por la noche, criticando a Harris por adoptar su idea después de lo que, según él, fue un acoso por parte de la administración Biden a los trabajadores que reciben propinas.

El lunes, la Casa Blanca dijo que Biden también respaldaba el plan, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no quiso abordar por qué Biden y Harris no lo impulsaron durante sus primeros tres años y medio en el cargo.

"Obviamente, es una idea nueva", dijo, pero añadió después en respuesta a las críticas de Trump: "¿Por qué no lo aprobaron durante la pasada administración?".

La sombra de Biden persigue a la campaña de la vicepresidenta

En sus primeras semanas como candidata, los movimientos políticos más pronunciados de Harris han sido dar marcha atrás en las posturas liberales que adoptó en su fallida candidatura a la Casa Blanca en 2020, incluidas las propuestas de prohibir el fracking, establecer un sistema de salud de pago único y despenalizar los cruces fronterizos ilegales.

PUBLICIDAD

Harris abandonó esa acalorada carrera antes de que se hubiera emitido un solo voto, pero reconoce que los votantes ahora podrían castigarla por esas posturas si no se abordan rápidamente.

Otra complicación para Harris viene de su relación con Biden, que rápidamente la apoyó y le entregó las llaves de su operación política después de que él abandonara la carrera por la presidencia de EEUU.

"En los últimos tres años y medio han estado en sintonía", dijo Jean-Pierre. "Sin duda han estado en sintonía. Y supongo que eso continuará a partir de ahora".

El propio Biden no empezó a esbozar ideas políticas detalladas para un segundo mandato hasta su último y frenético esfuerzo por salvar su candidatura tras su desastroso debate del 27 de junio contra Trump.

Abogó por restaurar el acceso al aborto, aumentar el salario mínimo federal y aprobar un nuevo impuesto adicional para los multimillonarios. Harris ha abrazado en gran medida todas esas prioridades, incluida la petición de cambios en la Corte Suprema.

Harris buscaría un consenso bipartidista para lograr sus objetivos

Pero todos esos planes requerirían el apoyo del Congreso, que resultó esquivo incluso cuando los demócratas mantuvieron el control unificado de Washington durante los dos primeros años de la administración Biden-Harris.

La campaña de Harris, por su parte, sugirió que sus intentos de cambio hacia el centro son un reflejo de cómo intentaría llevar el consenso al gobierno.

"Mientras que Donald Trump se aferra a las ideas extremas de su programa Proyecto 2025, la vicepresidenta Harris cree que el verdadero liderazgo significa reunir a todas las partes para llegar a un consenso", dijo el portavoz de Harris, Kevin Muñoz.

PUBLICIDAD

"Es ese enfoque el que hizo posible que la administración Biden-Harris lograra avances bipartidistas en todos los ámbitos, desde las infraestructuras hasta la prevención de la violencia armada. Como presidenta, adoptará ese mismo enfoque pragmático, centrándose en soluciones de sentido común en aras del progreso".

Mientras que Trump en las últimas semanas ha recurrido a ataques personales y de tinte racial contra su nueva rival, su campaña ha estado trabajando para poner los objetivos políticos de Harris en primer plano, con el objetivo de pintar a Harris como una liberal radical, señalando viejos videos de ella discutiendo posiciones políticas durante las primarias demócratas de 2020.

"Kamala Harris ha dado la vuelta a prácticamente todas las políticas que ha apoyado y por las que ha vivido durante toda su carrera, y los medios mentirosos no lo están informando", publicó Trump el domingo. "Ella suena más como Trump que Trump, copiando casi todo. Ella está estafando al público estadounidense, y cambiará (de ideas) de nuevo. ¡YO HARÉ A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO! No habrá vuelta atrás!!!".

Mira también: