Cambiar Ciudad
Kamala Harris

Kamala Harris se convierte oficialmente en la candidata presidencial del Partido Demócrata

A la medianoche de este lunes, finalizó la votación virtual de los delegados demócratas previa a la Convención Nacional, lo que la convirtió en la primera mujer negra en ser nominada oficialmente a la presidencia de EEUU.

Por:
Univision
Video Kamala Harris logra los votos necesarios para ser la candidata presidencial del Partido Demócrata

Menos de dos semanas después de haber sido propuesta por el presidente Joe Biden para que asumiera la candidatura presidencial demócrata tras desistir de buscar la reelección, la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió este martes en la nominada oficial del partido para las elecciones de noviembre.

A la medianoche de este lunes, finalizó finalizó la votación virtual de los delegados demócratas previa a la Convención Nacional que la convirtió en la primera mujer negra en ser nominada oficialmente a la presidencia de EEUU.

PUBLICIDAD

Más sobre Kamala Harris

3 cosas que ver en la sesión del Congreso que certificará el triunfo de Trump
5 mins

3 cosas que ver en la sesión del Congreso que certificará el triunfo de Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Jóvenes latinos y negros apostaron por Trump movidos por sus promesas para la economía y el empleo
5 mins

Jóvenes latinos y negros apostaron por Trump movidos por sus promesas para la economía y el empleo

Elecciones en Estados Unidos 2024
Nancy Pelosi carga duramente contra Biden y lo culpa por la derrota de Harris frente a Trump
4 mins

Nancy Pelosi carga duramente contra Biden y lo culpa por la derrota de Harris frente a Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Euforia y tristeza: el contraste entre los seguidores de Trump y Harris ante el resultado electoral
1:01

Euforia y tristeza: el contraste entre los seguidores de Trump y Harris ante el resultado electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
¿Cómo ganó Trump pese a los juicios en su contra y las advertencias de excolaboradores de que es “fascista”?
4 mins

¿Cómo ganó Trump pese a los juicios en su contra y las advertencias de excolaboradores de que es “fascista”?

Elecciones en Estados Unidos 2024
Lo que pasó mientras dormías: Trump arrasa y regresa a la presidencia de EEUU
1:33

Lo que pasó mientras dormías: Trump arrasa y regresa a la presidencia de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kamala Harris tampoco logra romper el 'techo de cristal' que Hillary Clinton dejó intacto
4 mins

Kamala Harris tampoco logra romper el 'techo de cristal' que Hillary Clinton dejó intacto

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump gana la presidencia y protagoniza un histórico regreso a la Casa Blanca
4 mins

Trump gana la presidencia y protagoniza un histórico regreso a la Casa Blanca

Elecciones en Estados Unidos 2024
El rezo para Kamala Harris desde el pueblo natal de su abuelo en India
0:47

El rezo para Kamala Harris desde el pueblo natal de su abuelo en India

Elecciones en Estados Unidos 2024
En un minuto: Día de elecciones en Estados Unidos
1:16

En un minuto: Día de elecciones en Estados Unidos

Elecciones en Estados Unidos 2024

Ya el viernes, Harris había alcanzado la mayoría de los votos necesarios, pero el cierre de la votación la convierte de forma definitiva en la candidata demócrata para enfrentar en las urnas a Donald Trump en noviembre.

Los demócratas tuvieron que organizar esta votación virtual por adelantado para evitar que Biden (y ahora Harris) quedara fuera de las boletas en Ohio.

El martes pasado, el Partido Demócrata anunció que Harris era la única candidata que calificaba para la votación virtual que comenzó el jueves por la mañana.

Se espera que Harris, una vez acepte oficilamente la nominación, anuncie a su compañero de fórmula. Su campaña ya ha anunciado que ambos realizarán mítines en estados indecisos a partir de este martes.

Notas Relacionadas

¿Cuánto conoces a los posibles compañeros de Kamala Harris a la vicepresidencia?

¿Cuánto conoces a los posibles compañeros de Kamala Harris a la vicepresidencia?

Elecciones en Estados Unidos 2024
4 min
Relacionados:
Kamala HarrisConvención Demócrata

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD