Kamala Harris se convierte oficialmente en la candidata presidencial del Partido Demócrata

Video Kamala Harris logra los votos necesarios para ser la candidata presidencial del Partido Demócrata

Menos de dos semanas después de haber sido propuesta por el presidente Joe Biden para que asumiera la candidatura presidencial demócrata tras desistir de buscar la reelección, la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió este martes en la nominada oficial del partido para las elecciones de noviembre.

A la medianoche de este lunes, finalizó finalizó la votación virtual de los delegados demócratas previa a la Convención Nacional que la convirtió en la primera mujer negra en ser nominada oficialmente a la presidencia de EEUU.

Ya el viernes, Harris había alcanzado la mayoría de los votos necesarios, pero el cierre de la votación la convierte de forma definitiva en la candidata demócrata para enfrentar en las urnas a Donald Trump en noviembre.

Los demócratas tuvieron que organizar esta votación virtual por adelantado para evitar que Biden (y ahora Harris) quedara fuera de las boletas en Ohio.

El martes pasado, el Partido Demócrata anunció que Harris era la única candidata que calificaba para la votación virtual que comenzó el jueves por la mañana.