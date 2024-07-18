3 casos históricos recientes de figuras que enfrentaron llamados a renunciar, como ahora le pasa a Biden con su candidatura

Después de la desastrosa actuación del presidente Joe Biden en el debate del 27 de junio de 2024, muchos demócratas se han apresurado a hacer sonar la alarma, proclamando que es hora de que se haga a un lado, es hora de dejar que alguien más tome las riendas con la esperanza de derrotar a Donald Trump en noviembre.

Con eso en mente, como politólogo, cuento tres momentos de la historia en los que hombres y mujeres enfrentaron la difícil decisión de quedarse o irse. Esperamos que ayuden a informar la discusión actual.

Comenzamos con dos que trabajaron en los niveles más altos del poder en Estados Unidos:

El presidente Lyndon Johnson, 1968

En la última noche de marzo de 1968, el presidente Lyndon B. Johnson, conocido universalmente como “LBJ”, se dirigió a la nación desde la Oficina Oval para decir que Estados Unidos detendría unilateralmente casi todos sus bombardeos en Vietnam del Norte.

Pero cuando su discurso llegó al final, tenía algo más que decir:

Sorprendiendo a su audiencia, LBJ añadió: “ No buscaré ni aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente”.

Johnson tenía 59 años. Tres años y medio antes, había obtenido uno de los mayores triunfos en la historia de Estados Unidos, ganando el 61% de los votos en 44 estados en las elecciones presidenciales de 1964.

Unos pocos individuos definieron tan acertadamente el término “animal político” como LBJ. Llegó a Washington siendo un joven lleno de ambición y tuvo éxito como pocos.

De hecho, desde que asumió la presidencia tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963, Johnson había impulsado en el Congreso una avalancha de legislación progresista, incluidas las históricas leyes de derechos civiles de 1964 y de derecho al voto de 1965. Con la posible excepción de Franklin D. Roosevelt, ningún otro presidente había logrado tanto a nivel legislativo.

Pero aquel día de marzo de 1968, en un momento de crecientes protestas contra la guerra y de creciente atracción de candidatos rivales por la nominación demócrata, comprendió que ahora lideraba un país que se estaba desmoronando. A pesar de haber declarado su candidatura a la reelección, buscar otro mandato podría empeorar las cosas.

Ya era hora de que alguien más tomara el turno.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, 2013

Como se relate en el libro, “Una Corte Suprema como ninguna otra: La profundización de la brecha entre los jueces y el pueblo”, el presidente Barack Obama invitó a la jueza Ruth Bader Ginsburg a un almuerzo privado en la Casa Blanca en el verano de 2013.

Obama quería empujar a Ginsburg hacia el retiro. La jueza de 80 años había vencido dos veces el cáncer de páncreas, uno de los cánceres más mortales. Ya había trabajado en el tribunal superior durante dos décadas y se había labrado un legado como liberal acérrima y defensora de la igualdad de las mujeres.

Además, Obama estaba preocupado por las próximas elecciones de mitad de período. Si los demócratas perdieran el Senado, él no podría reemplazarla con un juez de ideas afines, porque un Senado dirigido por el Partido Republicano no confirmaría a tal candidato.

Ginsburg no captó la indirecta de Obama.

Poco después del almuerzo, señaló: “Creo que uno debería quedarse mientras pueda hacer el trabajo”. Poco después añadió: “Habrá un presidente después de este, y tengo la esperanza de que ese presidente sea un buen presidente”.

Ese próximo presidente fue Donald Trump.

Ginsburg murió a mediados de septiembre de 2020, pocas semanas antes de que Joe Biden expulsara a Trump de la Casa Blanca. Pero, significativamente, Trump tuvo tiempo suficiente para ocupar el puesto de Ginsburg con la conservadora Amy Coney Barrett.

En 2022, Barrett proporcionó el quinto y decisivo voto en la decisión Dobbs, que anuló la protección federal del derecho al aborto en Roe v. Wade.

Decidir cuándo alejarse o quedarse puede tener profundas consecuencias en el mundo político.

Las consecuencias también son grandes en el deporte, pero a un nivel más personal.

El Philadelphia Eagle Jason Kelce, 2024

Los escépticos dijeron que era demasiado pequeño para jugar entre los gigantes en una línea ofensiva de la NFL. Que no era lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente duro. Un ex walk-on que había sido seleccionado en 2011 en la sexta ronda.

Pero en un corto espacio de tiempo, Jason Kelce redefinió la posición de centro y ayudó a guiar a su equipo a su primera victoria en el Super Bowl.

En 2024, el equipo de Kelce, los Philadelphia Eagles, seguía siendo uno de los mejores de la NFL. Había participado en el Super Bowl apenas un año antes, y todavía se consideraba que Kelce estaba jugando cerca del tope de su capacidad.

Pero Kelce ya había tenido suficiente. Ya era hora de que pusiera fin a sus días como jugador.

Sentado ante una sala repleta de periodistas y familiares, Kelce, de 36 años, con el torso corpulento y los brazos desnudos, se dispuso a despedirse.

Pero antes de que pudiera pronunciar una frase, sus emociones se apoderaron de él, lo que lo obligó a hacer una pausa por varios momentos. Se llevó las manos a la cabeza, sollozando, sollozando, resoplando y respirando profundamente. Las lágrimas corrieron por su rostro durante toda la conferencia de prensa. En repetidas ocasiones, tuvo que detenerse y limpiarlos con una toallita que alguien le arrojó.

Mientras luchaba por hacer entender su declaración, los oyentes pudieron escucharlo motivarse varias veces con la frase "Vamos".

El anuncio de la jubilación de Kelce es a la vez difícil y extraordinariamente cautivador de ver. Durante esos 40 minutos, muestra el coraje necesario para dejarlo todo cuando todavía hay algo que ganar.

La imagen era la de un hombre asumiendo su destino. No por lesión o falta de habilidad, sino porque creía que era necesario dar este paso antes de que esas cosas lo obligaran a renunciar.

¿Hay ocasiones en las que podemos juzgar por otro cuando llega el momento de retirarnos? Seguramente los hay. Con suerte, lo hacemos con compasión y gratitud, pero simplemente hay momentos en que la conciencia exige un ajuste de cuentas honesto y una verdad inquebrantable.

*Kevin J. McMahon es profesor de ciencias políticas, Trinity College y Michael Paris es presidente y profesor asociado de derecho, College of Staten Island, CUNY.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

