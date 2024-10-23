La preocupante advertencia de Kamala Harris tras los reportes de la admiración de Trump hacia Hitler: "Quiere un Ejército que le sea leal a él"

La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, dijo este miércoles que los comentarios recientemente divulgados sobre la admiración de Donald Trump por Adolf Hitler ofrecen una ventana a quién es “realmente” el expresidente y el tipo de comandante en jefe que sería.

En entrevistas con The New York Times y The Atlantic publicadas el martes, John Kelly, quien sirvió como el jefe de Gabinete del gobierno de Trump que más tiempo duró en la Casa Blanca, advirtió que el candidato republicano se ajusta a la definición de fascista y que mientras estuvo en el cargo sugirió que el líder nazi Adolf Hitler “hizo algunas cosas buenas”.

Kelly recordó una ocasión en la que Trump planteó la idea de necesitar “generales alemanes”, a lo que Kelly le preguntaba si quería decir “generales de Bismarck”, en referencia a Otto von Bismarck, el canciller detrás de la unificación de Alemania.

“Seguro que no te refieres a los generales de Hitler”, asegura Kelly que le preguntó Trump. A lo que el expresidente respondió: “Sí, sí, a los generales de Hitler”.

Harris lamentó esas declaraciones y repitió este miércoles sus advertencias sobre la aptitud mental de Trump y sus intenciones para la presidencia.

“Esta es una ventana (para ver) quién es realmente Donald Trump desde la perspectiva de la gente que mejor le conoce, de la gente que ha trabajado con él codo con codo en el Despacho Oval y en la Sala de Situaciones”, dijo Harris a los periodistas a las puertas de la residencia para los vicepresidentes en Washington.

Harris afirmó que Trump admiraba a los generales de Hitler porque “no quiere un Ejército que sea leal a la Constitución de Estados Unidos, quiere un Ejército que le sea leal a él. Quiere un Ejército que le sea leal personalmente”.

La campaña de Harris mantuvo una llamada con periodistas el martes para elevar las voces de militares retirados que destacaron cómo muchos de los oficiales que trabajaron con Trump ahora se oponen a su campaña.

“La gente que mejor lo conoce es la que más se opone a él, a su presidencia”, dijo el general de brigada retirado del Ejército Steve Anderson.

Los comentarios de John Kelly que afectan las últimas semanas de campaña de Trump

Kelly, un militar retirado y muy respetado dentro del Ejército, ha sido durante mucho tiempo crítico con Trump y anteriormente lo acusó de llamar a los veteranos muertos en combate “tontos” y “perdedores”.

Sus nuevos comentarios en contra del republicano surgieron mientras Trump busca un segundo mandato en la presidencia prometiendo expandir dramáticamente su uso del ejército en el país y sugiriendo que usaría la fuerza para ir tras los estadounidenses que considera “enemigos desde dentro”.

“Lo dijo más de una vez: 'Sabes, Hitler también hizo algunas cosas buenas'”, recordó Kelly al Times. Kelly dijo que él normalmente sorteaba la conversación diciendo que “nada de lo que hizo (Hitler), se podría decir que fue bueno”, pero que Trump de vez en cuando volvía a sacar el tema.

Kelly añadió en The Atlantic que Trump a menudo se molestaba ante cualquier intento de limitar su poder y que prefiere una forma dictatorial de gobierno.

“Sin duda prefiere el enfoque dictatorial del gobierno”, dijo Kelly a The New York Times. Y añadió después: “Creo que le encantaría ser como era en los negocios: podía decirle a la gente que hiciera cosas y ellos las harían, sin preocuparse demasiado de cuáles eran las legalidades y todo eso”.

La campaña de Trump negó las versiones. El portavoz del equipo del republicano, Steven Cheung, dijo que Kelly se había “autoinculpado con estas historias desacreditadas que ha fabricado”.

Más miembros del gabinete de Trump advierten contra un segundo mandato del republicano

Los comentarios de Kelly, el general retirado de los Marines que trabajó para Trump en la Casa Blanca entre 2017 y 2019, no son los únicos que persiguen a al republicano en estas dos semanas previas a las elecciones.

El general retirado del Ejército Mark A. Milley, que fue jefe del Estado Mayor Conjunto de Trump, dijo a Bob Woodward en su reciente libro ‘Guerra’ que Trump era “fascista hasta la médula” y “la persona más peligrosa para este país”.

Y el general retirado Jim Mattis, que trabajó como secretario de Defensa bajo Trump, supuestamente le dijo más tarde a Woodward que estaba de acuerdo con la evaluación de Milley.

También el exsecretario de Defensa Mark Esper, que trabajó en la administración Trump, dijo el 14 de octubre que el público debe tomar al expresidente Trump “en serio” cuando sugiere usar a los militares contra ciudadanos estadounidenses.

“Yo viví eso y vi durante el verano de 2020 que el presidente Trump y quienes lo rodean querían utilizar a la Guardia Nacional en ciudades como Chicago, Portland y Seattle”, dijo Esper en entrevista con CNN en el programa ‘The Source’.

Esper señaló específicamente un caso de junio de 2020 cuando, dijo, Trump “quería traer también a militares en servicio activo” contra los manifestantes.

“Así que eso es lo que igualmente me preocupa de su comentario sería el uso de los militares en este tipo de cosas”, agregó Esper.

Sin embargo, a pesar de los comentarios desafortunados que ha tenido el expresidente desde que inició su carrera política, Trump cuenta con un amplio respaldo de los veteranos militares.



