“¡No cuesta $60,000 enterrar a una jodida mexicana!”: la supuesta repuesta de Trump por el costo del funeral de la soldado hispana Vanessa Guillén, según reporte

Trump le promete a la madre de Vanessa Guillén investigar a fondo el caso de la soldado asesinada

El expresidente Donald Trump se habría negado a pagar, después de prometer que lo haría, los costos del funeral de la soldado hispana Vanessa Guillén, asesinada en 2020 en Texas, porque eran demasiado altos para una "jodida mexicana", según un explosivo artículo publicado este martes por The Atlantic.

La muerte de Guillén se convirtió en un escándalo nacional y encendió el debate sobre los abusos sexuales en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Trump, quien todavía estaba en la Casa Blanca en ese entonces, se mostró muy implicado en el caso y ofreció su solidaridad e incluso apoyo económico a la familia de Guillén para sufragar los gastos de su funeral.

"Si puedo ayudarte con el funeral, te ayudaré... te ayudaré con eso", dijo Trump en una reunión con la familia. "Financieramente, te ayudaré".

Sin embargo, de acuerdo con The Atlantic, Trump habría entrado en furia cuando preguntó posteriormente cuánto había costado el funeral.

“¡No cuesta $60,000 enterrar a una jodida mexicana!”, habría exclamado, además de ordenar a su equipo que no se pagara dicha cantidad.

Guillén era hija de mexicanos, pero nació en Houston y era ciudadana estadounidense.

El expresidente, asegura la publicación, se quejó después de que esa “maldita gente”(en aparente alusión a la familia de Guillén) estaba tratando de estafarlo con la cuenta.

La abogada de la familia Guillén confirmó a The Atlantic que, aunque envió la factura del funeral a la Casa Blanca, nunca recibieron dinero alguno del expresidente.

Luego envió un mensaje en el que la hermana de la fallecida agradece "todo lo que hizo Trump por ellos".

Natalie Khawam, la representante legal de la familia, dijo a The Atlantic que algunos de los costes fueron cubiertos por el Ejército (que ofreció que Guillén fuera enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington) y otros gastos fueron cubiertos por donaciones. Finalmente, Guillén fue enterrada en Houston.

Alex Pfeiffer, un vocero de Trump, negó que hubiera dicho tales afirmaciones y calificó la historia como una “mentira escandalosa de The Atlantic dos semanas antes de las elecciones”.

También envió al medio las declaraciones de otras dos personas presentes en el momento de la conversación, quienes mantienen que Trump no hizo tales comentarios.

Posteriormente, Khawam pidió a The Atlantic que publicara una declaración de Mayra Guillén, la hermana de Vanessa.

“Estoy más que agradecida por todo el apoyo que el presidente Donald Trump mostró a nuestra familia durante un momento difícil (...). Fui testigo de primera mano de cómo el presidente Trump honra el servicio de los héroes de nuestra nación. Estamos agradecidos por todo lo que ha hecho y continúa haciendo para apoyar a nuestras tropas”, se lee en el mensaje.

Pero, poco después, Pfeiffer envió al medio la misma declaración por correo electrónico, aunque negó que él la hubiera escrito.

Trump habría dicho que le gustaría tener generales como los de Hitler

El artículo refiere además que Trump dijo a John Kelly, entonces su jefe de gabinete, que deseaba que sus generales actuaran como los “generales alemanes”, lo que luego aclaró que significaba específicamente “los generales de Hitler”.

“Necesito el tipo de generales que tenía Hitler”, habría dicho Trump en una conversación privada en la Casa Blanca, según dos personas que le oyeron decir esto, reportó el medio. “La gente le era totalmente leal”.

Kelly admitió ser citado en la historia y luego confirmó en redes sociales haber dado ese testimonio a The Atlantic.

Este comentario se sumaría a la larga lista de polémicas frases que persiguen al republicano, quien en varias ocasiones ha sido acusado de denigrar el servicio militar y despreciar a los veteranos heridos y a los soldados caídos en combate.

Desde que se postuló por primera vez para la Casa Blanca, Trump ha entablado más peleas con militares y veteranos que ningún otro político de alto rango de EEUU.

Pfeiffer también negó que el expresidente hubiera hecho estos comentarios con alusiones a Hitler.

