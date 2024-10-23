John Kelly: "Donald Trump encaja en la definición de 'fascista', seguro"

Video "Admira a los dictadores": John Kelly, exjefe de gabinete de Trump, hace duras críticas al expresidente

Para John Kelly, el hombre que más tiempo aguantó como jefe de gabinete de Donald Trump, el expresidente y ahora candidato republicano “encaja en la definición general de ‘fascista’”.

“Con certeza, el expresidente está en la extrema derecha, seguro es un autoritario, admira a gente que son dictadores, él mismo lo ha dicho”, dijo Kelly, al justificar su explosiva declaración, parte de una serie de tres entrevistas con The New York Times publicada este miércoles.

Y Kelly, general retirado del Cuerpo de Marines, no es cualquiera. Con un año y 152 días como jefe de gabinete de Trump, es seguro una de las personas con quien pasó más tiempo a solas en la Casa Blanca.

La oportunidad de las duras afirmaciones de Kelly, publicadas a menos de dos semanas del día de las elecciones, la explica el Times por la profunda molestia que le causaron los dichos de Trump sobre la posibilidad de usar a los militares contra lo que llamó “enemigo interno”.

Aunque se negó a formalizar su apoyo expreso a ninguno de los dos candidatos, Kelly sí señaló que “es muy peligroso elegir a la persona equivocada para un alto cargo”.

Antes de convertirse en julio de 2017 en su segundo jefe de gabinete, Kelly había ejercido como secretario de Seguridad Nacional desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Entre 2012 y 2016 fue jefe del Comando Sur.

Según Kelly, Trump dijo que "Hitler también había hecho algunas cosas buenas"

El exgeneral relató además que Trump le había dicho que “Hitler también había hecho algunas cosas buenas”. “Si sabes historia, y creo que él tiene carencias en eso, es complicado afirmar que Hitler hizo nada bueno”, señala en la entrevista.

Kelly comentó que a eso le respondía que, primero que nada, “no debería decir algo así”. Y que si supiera de qué iba Hitler “de principio a fin”, se daría cuenta de que “todo lo que hacía era para apoyar filosofía racista y fascista, y que, se puede argumentar, que no se puede decir que nada de lo que hizo era bueno”.

En otra entrevista, con The Atlantic, Kelly aseguró que Trump había afirmado que deseaba que en la cúpula militar le mostraran la misma deferencia que a Adolf Hitler los generales de la Alemania Nazi.

El exgeneral contó que le tuvo que contar a Trump que hubo generales del Tercer Reich que conspiraron para matar a Hitler. “Le tuve que explicar que Rommel se suicidó tras participar en el complot”.

La campaña de Trump rechazó que tal intercambio hubiera tenido lugar. “Es absolutamente falso. Trump nunca dijo esto”, aseguró Alex Pfeiffer, uno de sus asesores.

Kamala Harris dijo, por su parte, que los comentarios recientemente divulgados ofrecen una ventana a quién "realmente es" el expresidente y el tipo de comandante en jefe que sería.

Harris repitió sus advertencias cada vez más graves sobre la aptitud mental de Trump y sus intenciones para la presidencia.

"Esta es una ventana a quién es realmente Donald Trump, de la gente que lo conoce mejor, de la gente que ha trabajado con él codo a codo en la Oficina Oval y en la Sala de Situaciones", dijo a los periodistas fuera de la residencia del vicepresidente en Washington.



