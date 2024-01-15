Frío histórico durante el caucus de Iowa pone a prueba el dominio de Trump sobre el Partido Republicano

En lo que se espera que sea una helada noche del lunes comenzará el proceso electoral que da inicio a las primarias presidenciales republicanas, en las que el expresidente Donald Trump espera enviar un mensaje rotundo de que ni el peligroso frío ni los serios problemas legales que enfrenta pueden frenar su marcha hacia la nominación presidencial del Partido Republicano.

Los caucus de Iowa, la contienda inaugural del largo proceso de primarias presidenciales republicanas, comenzarán a las 8:00 pm hora del Este. Los participantes se reunirán en más de 1,500 escuelas, iglesias y centros comunitarios para debatir sus opciones, en algunos casos durante horas, antes de emitir votos secretos.

La contienda por el segundo lugar

Mientras Trump proyecta confianza, su antiguo rival principal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está luchando por su supervivencia política en la importante contienda por el segundo lugar en Iowa.

La ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, la única mujer en las primarias, se interpone en el camino de DeSantis. Los dos han competido agresivamente en las últimas semanas para emerger como la clara alternativa al expresidente, quien es rechazado por muchos estadounidenses y a finales del año podría afrontar veredictos de culpabilidad.

"Me encantan muchas de las cosas que (Trump) hizo, pero su personalidad simplemente se interpone en su camino", dijo Hans Rudin, un asesor de un colegio comunitario de 49 años de Council Bluffs, Iowa. Dijo que apoyaba Trump en las dos últimas elecciones, pero apoyará a DeSantis el lunes.

Las encuestas sugieren que Trump comienza el día con una gran ventaja en Iowa mientras Haley y DeSantis se disputan un distante segundo lugar. El empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson también están en la boleta, al igual que el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, quien suspendió su campaña la semana pasada.

El 'partido de Donald Trump'

En la noche del lunes se esperan las temperaturas más frías en la historia de los caucus de Iowa, haciendo que las condiciones de viaje en el estado, predominantemente rural, serán peligrosas en prácticamente todos sus rincones. Esto ha hecho que las campañas se estén preparando para una contienda de baja participación que pondrá a prueba la fuerza de su apoyo así como sus capacidades organizativas.

El resultado final servirá como una poderosa señal para el resto de la lucha por la nominación para determinar quién se enfrentará al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones generales de noviembre.

Después de Iowa, las primarias republicanas se trasladarán a New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur durante las próximas semanas antes de trasladarse al resto del país en la primavera. El candidato final no será confirmado hasta la convención nacional del partido en julio, pero si logra grandes victorias en las primeras contiendas será difícil detener a Trump.

La fuerza política de Trump de cara a los caucus de Iowa, que se celebran 426 días después de que lanzó su campaña de 2024, cuenta la historia notable de un Partido Republicano que no quiere o no puede dejar atrás a Trump.

Trump perdió decisivamente ante Biden en 2020 después de alimentar un caos casi constante mientras estaba en la Casa Blanca, que culminó con sus partidarios llevando a cabo un violento asalto contra el Capitolio de Estados Unidos.

En total, el expresidente enfrenta 91 cargos por delitos graves en cuatro casos penales, incluidas dos acusaciones por sus esfuerzos por anular las elecciones y una tercera acusación por mantener ilegalmente documentos clasificados en su casa de Florida.

En las últimas semanas, Trump se ha hecho eco, cada vez con más frecuencia, de líderes autoritarios y ha enmarcado su campaña como una venganza. Ha hablado abiertamente de utilizar el poder del gobierno para perseguir a sus enemigos políticos. En repetidas ocasiones ha aprovechado la retórica que alguna vez utilizó Adolf Hitler para argumentar que los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos están “envenenando la sangre de nuestro país”. Y recientemente compartió una ‘nube de palabras’ en su cuenta en la red Truth Social destacando palabras como “venganza”, “poder” y “dictadura”.

Lo anterior no ha desanimado a muchos votantes republicanos.

“Trump es cristiano. Es digno de confianza. Él cree en Estados Unidos. Y él cree en la libertad”, dijo Kathy DeAngelo, de 71 años, empleada administrativa jubilada de un hospital que esperaba en un clima bajo cero para ver a Trump el domingo. "Él es el único", opinó.

La encuesta final de Des Moines Register/NBC News antes de las asambleas electorales encontró que Trump mantenía una ventaja formidable, apoyado por casi la mitad de los probables asistentes a las asambleas electorales, en comparación con el 20% de Haley y el 16% de DeSantis. Haley y DeSantis siguen enfrascados en una reñida batalla por el segundo puesto. Trump también es visto más favorablemente que los otros principales contendientes por los probables asistentes al caucus, con un 69% en comparación con el 58% de DeSantis y solo el 48% de Haley.

En vísperas de las asambleas electorales, Trump predijo que establecería un récord moderno para una asamblea republicana de Iowa con un margen de victoria superior a los casi 13 puntos porcentuales que obtuvo Bob Dole en 1988. También trató de restar importancia a las expectativas de que obtendría hasta el 50% del voto total.

Ya sea que alcance ese número o no, sus críticos señalan que aproximadamente la mitad de los votantes republicanos del estado probablemente votarán por alguien que no se llame Trump.

“Alguna vez alguien ganó por 12 puntos y eso fue como un récord. Bueno, deberíamos hacer algo", dijo Trump el domingo durante una aparición en un hotel de Des Moines. "Si no lo logramos, que nos critiquen, ¿verdad? Pero veamos si podemos llegar al 50%”. "Desafíen el clima y salgan a salvar a Estados Unidos", añadió más tarde.

Un frío histórico conspira contra la participación en los caucus de Iowa

La temperatura en partes de Iowa el lunes podría descender hasta -14 grados Fahrenheit, mientras que la nieve acumulada por la tormenta de nieve del viernes aún hace que viajar sea peligroso a través del estado rural donde los caminos sin pavimentar son comunes.

Los meteorólogos advirtieron que era posible que se produjeran "vientos helados peligrosamente fríos" de hasta 45 grados bajo cero Fahrenheit hasta el mediodía del martes. Las condiciones, según el Servicio Meteorológico Nacional, podrían provocar "congelación e hipotermia en cuestión de minutos si no se viste ropa adecuada para tales condiciones".

Durante el fin de semana, aparecieron señales en carreteras clave advirtiendo a los automovilistas en grandes letras naranja intermitentes: “NO SE RECOMIENDA VIAJAR” destacando el peligro de un clima invernal, intimidante incluso para los habitantes de Iowa, que hará que un proceso que en sí mismo no es representativo sea aún menos representativo.

Muchos habitantes de Iowa de edad avanzada, que son la columna vertebral del caucus, se preguntan cómo llegarán a los lugares de reunión, mientras que sólo una pequeña porción de los participantes serán votantes de color, dada la abrumadora población blanca de Iowa, uno de los motivos por los que los demócratas trasladaron su primera contienda primaria a Carolina del Sur este año.

Los caucus de Iowa también se llevan a cabo el Día de Martin Luther King, que es un feriado federal.

