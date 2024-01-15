Cómo los caucus de Iowa se convirtieron en el primer gran desafío de las campañas presidenciales

Video Investigación para juicio político contra Biden: expertos analizan qué puede haber detrás de este intento

La primera y más visible prueba del apoyo a los candidatos republicanos en las elecciones presidenciales de 2024 son las asambleas electorales de Iowa.

Este año, aunque el demócrata Joe Biden no se enfrenta a un rival serio para la nueva nominación, los demócratas ya habían decidido trasladar su primera contienda a Carolina del Sur el 3 de febrero de 2024.

Uno de los arquitectos de los caucus modernos de Iowa, que comenzaron en 1972, escribió que la importancia del caucus era imprevista.

"Nunca en nuestros sueños nos dimos cuenta de que seríamos 'los primeros en la nación', ni esperábamos que alguien fuera de Iowa nos prestara mucha atención", escribió Richard Seagrave, profesor jubilado de ingeniería de la Universidad Estatal de Iowa.

Seagrave dijo que no fue un cálculo político lo que llevó a la elección de realizar las asambleas electorales a principios del año electoral. Fue la “inmensa cantidad de papeleo” necesario para documentar los procedimientos del caucus con sólo una lenta máquina mimeográfica lo que llevó a la elección de una fecha tan temprana para el caucus.

"Recuerde que en 1972 no teníamos computadoras 'fáciles de usar' ni fotocopiadoras de alta velocidad", escribió Seagrave.

La importancia de ser el primero en la nación no quedó clara hasta que un gobernador de Georgia apenas conocido, Jimmy Carter, llegó a Iowa en 1976 para probar las aguas para una candidatura presidencial.

Ese año, 'No comprometidos' obtuvo 14,508 votos (37%). Carter obtuvo 10,764 votos (27%), pero fue declarado ganador. Luego consiguió la nominación y ganó la presidencia. El hecho de que una persona relativamente desconocida —que invirtió poco dinero pero mucho tiempo e hizo campaña cara a cara— pudiera ganar fue sorprendente.

Los invitados asisten a un evento de campaña organizado por el candidato presidencial republicano, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre de 2023 en Waterloo, Iowa. Imagen Scott Olson/Getty Images

¿Por qué un caucus?

Antes de que se inventara el sistema moderno para elegir candidatos presidenciales, el mecanismo desde 1832 para nominarlos había sido una convención política nacional de cada partido. Los votantes en cada convención estatal eligieron delegados a la convención nacional.

Un caucus es una forma en que los líderes de los partidos estatales eligen a quién enviar y a quién deben apoyar esos delegados.

Los jefes políticos, como Huey Long de Luisiana, William 'Boss' Tweed de Nueva York, James Michael Curley de Boston y Tom Pendergast de Kansas City, tuvieron el poder real en el siglo XIX y principios del XX a través de sus organizaciones políticas. Los patrones ofrecían ayuda (vivienda, atención médica, comida, ropa) a la gente antes de que los servicios gubernamentales se volvieran comunes.

Pendergast dijo una vez al The New York Times: “Cuando un hombre pobre acude a los hijos del viejo Tom en busca de ayuda, no hacemos una de esas malditas investigaciones tontas como las de estas organizaciones benéficas de la ciudad. No, por Dios, le llenamos la barriga, le calentamos la espalda y le votamos a nuestra manera”.

Un vestigio de esa era política duró hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando las acciones del antiguo jefe político de Chicago, el alcalde demócrata Richard Daley, llevaron a un cambio profundo en el proceso de selección de candidatos presidenciales.

La Convención Nacional Demócrata de 1968 tuvo lugar en Chicago, una ciudad estrechamente controlada por Daley. Sus agentes se habían ocupado durante mucho tiempo de que la gente votara por Daley y sus candidatos elegidos.

Pero 1968 fue un año de violencia relacionada con la raza y la guerra de Vietnam. Los disturbios interrumpieron la convención. El alcalde Daley utilizó su fuerza policial para aplastar las protestas.

Luego, Daley intimidó a los delegados para que nominaran a su candidato favorito, el vicepresidente Hubert Humphrey, a pesar de que Humphrey no ganó ni una sola elección primaria.

Todo esto fue cubierto en vivo por televisión. La violencia y los prejuicios amenazaron con manchar al Partido Demócrata.

1968 provoca reformas

El Partido Demócrata creó la Comisión McGovern-Fraser en 1968 en respuesta a los acontecimientos de Chicago. Las nuevas reglas cambiaron el proceso de nominación presidencial del partido en un intento de hacerlo más sistemático y transparente, así como de alentar una mayor participación de grupos minoritarios, jóvenes y mujeres aproximadamente proporcional a su número en los estados.

Fueron estas reformas las que lanzaron los caucus de Iowa en 1972.

En 1976, el Partido Republicano de Iowa siguió a los demócratas y comenzó a celebrar asambleas electorales en la misma fecha temprana.

Eso aumentó la visibilidad de los caucus de Iowa de manera desproporcionada con su influencia numérica real en la convención de nominaciones. En 2020, por ejemplo, Iowa envió solo 49 delegados del total estimado de 4,594 delegados demócratas.

De hecho, los caucus son en gran parte un evento mediático y un concurso de belleza, como han sugerido los académicos Hugh Winebrenner y Dennis J. Goldford.

Una reunión memorable ocurrió en 2004, cuando el gobernador de Vermont, Howard Dean, que quedó en tercer lugar, animaba a sus seguidores mientras contemplaba una campaña nacional. Pero un mal funcionamiento del micrófono amplificó su entusiasmo. Lo que se conoció como el “Grito del Dean” destruyó su candidatura.

Otro tuvo lugar en 2008, cuando un senador estadounidense en su primer mandato, Barack Obama, ganó las asambleas electorales de Iowa, lo que lo impulsó a una nominación muy reñida y a dos mandatos en la Casa Blanca.

Y en 2016, el socialista demócrata Bernie Sanders casi venció a Hillary Clinton en Iowa.

Cómo lo hacen en Iowa

La noche del caucus, los votantes republicanos se reúnen en centros de distritos electorales que incluyen escuelas, bibliotecas, iglesias, estaciones de bomberos e incluso hogares. En 2020, los demócratas también celebraron asambleas electorales satélite, algunas incluso celebradas en el extranjero.

Hay discursos de seguidores que se reúnen en grupos para cada candidato. Se cuentan los números de cada grupo.

Una vez declarados los grupos viables, un complejo cálculo matemático determina cuántos delegados se asignan a cada candidato.

En los caucus republicanos, los asistentes votan y los delegados se reparten según los resultados estatales.

Los caucus de Iowa se convierten en una tradición

Los caucus de Iowa se han convertido en una tradición política porque los medios de comunicación dedican mucha atención a las actividades de los candidatos en Iowa y luego a su desempeño en la noche del caucus.

Han surgido críticas. La pequeña población de Iowa, en su mayoría blanca, ha acusado al grupo de no ser representativo de la nación en su conjunto.

Una encuesta de USA Today/Suffolk University de 2019 dio fe de esa preocupación: si bien al 57% de los encuestados les gustó que las elecciones iniciales en Iowa y New Hampshire obligaran a los candidatos a hablar directamente con los votantes, el 52% pensó que los dos estados no reflejaban la diversidad de la nación. .

También existe la preocupación de que los caucus sean eventos en los que sea difícil participar porque los votantes deben asistir personalmente y por la noche. La tasa de participación de los votantes elegibles es baja, rondando el 10%, mientras que las primarias normalmente tienen una participación del 35% o más.

En 2020, hubo un renovado debate sobre cómo los estadounidenses deberían seleccionar a sus candidatos a la presidencia. Los caucus actualmente no gozan en general de favor, y muchos estados están pasando a elecciones primarias.