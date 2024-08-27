El fiscal especial Jack Smith presenta nueva imputación revisada contra Donald Trump en el caso por subversión electoral

Video ¿Problemas para Trump? Su exabogada se declara culpable en el caso de subversión electoral en Georgia

El fiscal especial Jack Smith presentó este martes una nueva acusación sustitutiva contra el expresidente Donald Trump en el caso federal de subversión electoral en su contra.

Esta es la primera acción importante en el caso desde que la Corte Suprema dictaminó que los presidentes gozan de inmunidad en los actos oficiales y lo devolvió a los tribunales inferiores para determinar si Trump aún puede enfrentar cargos en base con su decisión.

El fiscal mantuvo los cuatro cargos en su contra, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero la nueva acta de acusación acota algunas alegaciones sobre sus planes de subversión electoral. La nueva acusación elimina una sección de la anterior que se refería a las interacciones de Trump con el Departamento de Justicia, un área para la que la Corte Suprema en una opinión de 6-3 dijo que Trump tenía derecho a la inmunidad judicial.

Según declaraciones de la oficina del fiscal especial citadas por la cadena CNN, esta nueva acusación, presentada ante un nuevo gran jurado que anteriormente no había escuchado las pruebas sobre el caso, refleja los esfuerzos del gobierno por respetar y aplicar la resolución de la Corte Suprema.



La nueva causa penal fue presentada tres días antes de la fecha límite para que los fiscales y abogados defensores le informaran a la jueza del caso cómo querían proceder tras la decisión sobre la inmunidad presidencial emitida por la Corte Suprema.

En una declaración en su plataforma Truth Social, Trump calificó la nueva acusación como “un acto de desesperación” y un “intento de resucitar una cacería de brujas ‘muerta’”. Afirmó que el nuevo caso tiene "todos los problemas de la antigua acusación, y debe ser desestimado inmediatamente".

¿Qué otros cambios hay en la nueva acusación contra Trump por subversión electoral?

La versión original incluía acusaciones de que Trump trató de valerse del Departamento de Justicia para tratar de revertir su derrota electoral, incluso mediante la realización de investigaciones falsas e informando a los estados —incorrectamente— que se había detectado un fraude significativo.

Detallaba, además, cómo Jeffrey Clark, un alto funcionario del Departamento de Justicia de Trump, quería enviar una carta a los funcionarios electos de ciertos estados afirmando falsamente que el departamento había “identificado preocupaciones significativas que podrían haber impactado en el resultado de las elecciones” y había pedido a altos funcionarios del departamento que la firmaran, pero se negaron.

El apoyo de Clark hizo que Trump abiertamente contemplara la posibilidad de nombrarlo fiscal general del Estado interino en sustitución de Jeffrey Rosen, quien ostentó el cargo durante las últimas semanas del mandato de Trump. El entonces presidente dio marcha atrás y abandonó la idea “cuando le dijeron que dicha medida provocaría dimisiones masivas en el Departamento de Justicia”, de acuerdo con la versión original de la causa penal. Rosen fungió como secretario de Justicia interino hasta el final del mandato de Trump.

El nuevo caso ya no menciona a Clark como coacusado. Los coconspiradores de Trump no fueron nombrados en ninguna de las acusaciones, pero han sido identificados a través de registros públicos y otros medios.

La oficina del fiscal especial dijo que la acusación actualizada, presentada en un tribunal federal en Washington, fue emitida por un gran jurado que no había escuchado previamente pruebas en el caso.

¿Qué acusaciones mantuvo el fiscal especial Jack Smith?

En el documento, Smith mantuvo las acusaciones de que Trump intentó presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que se negara a certificar el recuento de votos electorales.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió para el tribunal que las interacciones entre Trump y Pence equivalían a una conducta oficial por la que “Trump es al menos presuntamente inmune a la acusación”.

La cuestión, escribió Roberts, es si el gobierno puede refutar “esa presunción de inmunidad”.

Cómo reaccionó Trump a la imputación revisada

Por su parte, la nueva acusación fue calificada por Trump de ridícula, quien escribió en su red social Truth Social que debería ser "desestimada inmediatamente" como un "mero intento de interferir en las elecciones".

"Jack Smith sabe que todo el caso debería ser desestimado sobre la base de la inmunidad presidencial", señaló el expresidente en su serie de publicaciones, llenas de los habituales descalificativos al fiscal.

Trump también dijo que debía ser desestimada por la política del Departamento de Justicia de no emprender acciones que pudieran interferir en unas elecciones en los 60 días anteriores. Aunque al momento de presentar la nueva imputación quedaban 69 días para la cita con las urnas, el expresidente alega que debería incluirse el voto anticipado.

El expresidente aprovechó además para arremeter contra la candidata del Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de quien dijo que es ahora la responsable de la supuesta persecución judicial que sufre por sus intentos de revertir ilegalmente su derrota electoral en 2020 y su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Qué otros casos afectan a Trump

Trump fue condenado en Nueva York en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir pagos de dinero con el fin de silenciar a la actriz porno Stormy Daniels en la campaña para las elecciones que ganó en 2026.

La sentencia está programada para el 18 de septiembre, pero los abogados de Trump, citando el fallo de inmunidad de la Corte Suprema, han pedido que se retrase y que se anule la condena.

Trump también se enfrenta a cargos en la justicia estatal de Georgia por sus presuntos esfuerzos por alterar el resultado de las elecciones de 2020.

Y en Florida fue procesado por el fiscal Smith por su mal manejo de documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago. La jueza que preside el caso, Aileen Cannon, designada por Trump, desestimó los cargos alegando que el fiscal especial Smith fue designado ilegalmente. Esta misma semana, Smith presentó una apelación contra la decisión de Cannon.



Con información de EFE, AP y AFP.

