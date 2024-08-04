Jueza rechaza pedido de Trump para desestimar el caso de subversión electoral en Georgia: qué sigue ahora

Video Así se refiere Trump a sus contrincantes políticas si son mujeres: un repaso a sus ataques misóginos

La jueza federal que preside el caso de subversión electoral contra el expresidente Donald Trump rechazó este sábado un esfuerzo de la defensa para desestimar la acusación alegando que fue procesado con fines vengativos y políticos.

La decisión de la jueza federal de distrito Tanya Chutkan es la primera relevante desde que el caso le fue devuelto el viernes tras una histórica opinión de la Corte Suprema el mes pasado. La decisión del máximo tribunal dio amplia inmunidad a los expresidentes y redujo la magnitud el caso del fiscal especial Jack Smith contra Trump.

En su moción pidiendo desestimar el caso, los abogados defensores argumentaron que Trump fue "maltratado" porque fue procesado a pesar de que otros que han cuestionado los resultados electorales han esquivado cargos penales. Trump, el candidato republicano en estas elecciones 2024, también sugirió que el presidente Joe Biden y el Departamento de Justicia lanzaron una persecución para evitar que regrese a la Casa Blanca.

¿Qué dijo la jueza Tanya Chutkan sobre el caso de subversión electoral contra Trump?

Chutkan rechazó ambos argumentos. Esgrimió que Trump no fue acusado simplemente por impugnar los resultados electorales, sino por "hacer declaraciones falsas a sabiendas apoyando así conspiraciones criminales y por obstrucción de los procedimientos de certificación electoral".

También dijo que sus abogados habían malinterpretado artículos de medios que habían citado para argumentar que la acusación era de naturaleza política. "Después de revisar las pruebas y argumentos del demandado, el tribunal no puede concluir que haya cumplido con su carga de demostrar la venganza real o la presunción de la misma y, por lo tanto, no encuentra ninguna base para desestimar este caso por esos motivos", escribió Chutkan en su orden.

También el sábado, programó una audiencia el 16 de agosto para discutir los próximos pasos en el caso.

¿De qué se trata el caso de subversión electoral en contra de Donald Trump?

La acusación de cuatro cargos, presentada en agosto de 2023, acusa a Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió ante Biden a través de una variedad de esquemas, incluyendo el acoso a su vicepresidente, Mike Pence, para bloquear la certificación formal de los votos electorales.

Los abogados de Trump argumentaron que era inmune a la acusación como expresidente y el caso ha estado en suspenso desde diciembre mientras su apelación era evaluada en los tribunales correspondientes.

La Corte Suprema, en una decisión de 6-3, sostuvo que los presidentes gozan de inmunidad absoluta para las funciones constitucionales básicas y son presuntamente inmunes de enjuiciamiento para todos los demás actos oficiales. Los jueces devolvieron el caso a Chutkan para que determinara qué actos alegados en la acusación pueden seguir formando parte de la acusación y cuáles deben descartarse.

