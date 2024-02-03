Declaraciones de impuestos 2024 del IRS: cómo y quiénes pueden pedir el crédito por hijo

Video Declaraciones de impuestos 2024: las claves para asegurarte que puedes pedir el crédito por hijo

El Crédito Tributario por Hijo o Child Tax Credit en inglés es uno de los beneficios que pueden reclamar al Servicio de Rentas Internas los contribuyentes que tienen hijos o dependientes calificados.

En la temporada de declaraciones de impuestos 2024 del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés), este crédito será de hasta $2,000 por cada hijo o menos elegible. Pero es importante tener en cuenta que, de esos $2,000, el IRS solo podrá reembolsar hasta $1,600.

Para pedir el crédito por hijo al IRS se debe cumplir con varios requisitos y quienes lo reclaman incorrectamente corren el riesgo de ser penalizados por la agencia y no poder volver a solicitarlo por hasta 10 años. Revisa esta guía y asegúrate de que cumplas con todos los siguientes puntos.

Requisito #1 del crédito por hijo del IRS: el Seguro Social

Se puede reclamar este crédito por cada menor elegible que tenga un número de Seguro Social válido para empleo. Además el número de Seguro Social se debe haber emitido antes de la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de esta temporada, es decir, antes del 15 de abril de 2024.

Asimismo, el menor debe ser ciudadano, nacional o residente de Estados Unidos.

Requisito #2: la edad del menor por el cual se va a reclamar el crédito por hijo

Debe tener menos de 17 años y se debe haber colocado como menor dependiente en el formulario 1040 de la declaración de impuestos.

Requisito #3: el menor debe guardar alguno de esos lazos con el contribuyente

No necesariamente tiene que ser tu hijo para poder reclamar este crédito. El IRS acepta todos estos lazos al momento de aprobar este crédito: que sea tu hijastro o hijastra, hijo adoptado, menor bajo la tutela estatal y tu cuidado ('foster child'), hermano o hermana, mediohermano o mediohermana, hermanastro o hermanastra, o cualquier descendiente en alguna de esas circunstancias.

Si tienes un dependiente sin alguno de estos lazos mencionados arriba, es posible que puedas reclamar entonces el Crédito por Otros Dependientes, que da hasta $500 por dependiente elegible. Aquí puedes revisar los requisitos de este crédito.

Requisito #4: debe haber vivido esta cantidad de tiempo contigo

Verifica que el menor pueda ser reclamado como dependiente en una declaración de impuestos y que haya vivido más de la mitad del 2023 contigo. Asimismo, el menor no puede haberse provisto él mismo más de la mitad de su sustento.

Requisito #5: tu ingreso no puede haber superado esta cantidad para pedir todo el crédito

Un contribuyente puede reclamar este crédito si su ingreso bruto ajustado (lo que en inglés se conoce como adjusted gross income o AGI) fue de $400,000 o menos en el año tributario 2023 en el caso de las parejas que declaran sus impuestos de forma conjunta o de $200,000 o menos en el resto de los casos. En el caso de los contribuyentes que superen esos montos, la cantidad del crédito a la que serán elegible disminuirá de forma gradual.

Y, muy importante, ten en cuenta que este crédito puede reclamarse solo si se generaron ingresos por un trabajo por al menos $2,500 en 2023.

Cómo pedir el crédito por hijo en tu declaración de impuestos 2024

Se debe colocar la cantidad de hijos o dependientes en el formulario 1040 y anejar el formulario 8812 que lleva como nombre Créditos por Hijos u Otros Dependientes Calificados o Credits for Qualifying Children and Other Dependents en inglés.

