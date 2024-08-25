El pago de impuestos, el crédito por hijo y otras mejoras tributarias que podrían cambiar después de 2025

Video Así funcionan los impuestos del IRS: ¿qué son los 'tax brackets' y cómo sé cuánto me cobrarán?

La cantidad que pagamos en impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) podría subir si el próximo año el Congreso deja vencer cambios aprobados temporalmente durante los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

Aquí vamos a explicar cinco de ellos que consideramos clave para los contribuyentes, sobre todo los que se benefician de créditos como el Crédito Tributario por Hijo ('Child Tax Credit' en inglés).

Antes de entrar en los cambios, miremos cómo el IRS te cobra los impuestos

Para entender bien los cambios que, si vencen, pueden dejarnos con una deuda tributaria más alta es importante entender bien cómo el IRS cobra los impuestos. Nos vamos a centrar en los impuestos que pagamos como individuos.

Aquí es clave tener claro cómo funcionan los ‘tax brackets’ o escalas tributarias. En Estados Unidos no se paga un solo porcentaje en impuestos federales. El IRS toma tu ingreso y lo divide en porciones a las que puede aplicar hasta siete porcentajes diferentes. Es lo que se conoce como un sistema de impuestos progresivos.

Miremos este ejemplo. Supongamos que en 2024 ganas $50,000 y presentas tu declaración federal de forma individual. Lo primero que tendrás que tener claro es qué porción de esos $50,000 tiene que pagar ‘taxes’. Es muy posible que puedas aprovechar lo que se conoce como la deducción estándar, que reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos.

Para una persona que presenta una declaración individual, la deducción estándar del 2024 es de $14,600. Entonces, si a los $50,000 que ganes le restas esos $14,600 obtendrás tu ingreso tributable: $35,400. Eso significa que no tendrás que pagar impuestos por todos los $50,000 que ganaste, sino que solo por $35,400.

Ahora pasemos a cómo el IRS calcula los impuestos. Por los primeros $11,600 que ganó esa persona deberá pagarle 10%. El siguiente pedazo del ingreso tributable pagará un impuesto de 12%. El 12% aplica en 2024 a los ingresos que estén en el rango de $11,601 a $47,150.

Entonces: por el primer pedazo de 10% la persona pagará $1,160. Y, por el segundo de 12%, otros $2,856. Por ende, el pago de impuestos al IRS de esa persona sumará $4,016.

Además de las escalas en las que el IRS cobra el 10% y 12%, hay otras cinco que llegan hasta un tope de 37%.

1. Casi todas las escalas tributarias subirán

Casi todos esos porcentajes que colocamos arriba subirán (lo que significa que pagaremos más impuestos) si el Congreso deja vencer cambios que se hicieron temporalmente a las escalas tributarias o tax brackets. Así subirán esas escalas.

La escala del 10%: permanecerá en 10%

La escala del 12%: subirá a 15%

La escala del 22%: subirá a 25%

La escala del 24%: subirá a 28%

La escala del 32%: subirá a 33%

La escala del 35%: permanecerá en 35%

La escala del 37%: subirá a 40%

Esos cambios se hicieron en una ley de 2017 llamada Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) y vencen al cierre del 2025. "El TCJA redujo la deuda tributaria promedio de los contribuyentes en casi todos los niveles de ingresos y simplificó temporalmente el proceso de presentar las declaraciones de impuestos a través de reformas estructurales", dijo la organización no partidista Tax Foundation en un amplio análisis sobre esta ley.

2. Bajará la deducción estándar (que nos ayuda a reducir los impuestos)

Y bajaría a casi la mitad de los montos del año tributario 2024: $14,600 para los que presentan una declaración de forma individual y $29,200 para quienes lo hacen de forma conjunta con su cónyuge.

Esto porque regresaría al nivel que estaba cuando se aprobó la ley: $6,350 para quienes declaran los impuestos de forma individual y $12,700 para quienes lo hacen de forma conjunta.

Recordemos que el monto de la deducción estándar o standard deduction en inglés reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos. Y que es ajustado todos los años para reflejar la inflación.

3. Bajará también el monto del Crédito Tributario por Hijo

La misma ley TCJA duplicó a $2,000 (desde $1,000) el monto del crédito por hijo, un beneficio tributario clave para miles de familias en el país. La ley también permitió que el IRS reembolse una parte de esa cantidad que se elevó en el crédito. Esa cantidad fue este año de hasta $1,600 por cada menor elegible.

La legislación de 2017 mejoró además otras disposiciones del crédito. Actualmente, familias de ciertos ingresos que antes no calificaban lo han estado recibiendo.

Todo ello regresaría a las reglas que había vigentes en 2017 para este crédito. Sin embargo, aquí es importante resaltar que las campañas demócrata y republicana han abierto la puerta a mejorar este crédito en eventuales gobiernos.

Con más detalle ha hablado la candidata demócrata, Kamala Harris. La vicepresidenta propuso llevar el crédito de forma permanente a los niveles que se dieron durante la pandemia y mejorarlo a $6,000 para los menores elegibles de menos de 1 año. En esta nota explicamos esto y otras propuestas suyas.

4. Podría desaparecer un crédito reclamado por padres con hijos con un número ITIN

La ley TCJA de 2017 creó este crédito de $500 (que no es reembolsable) que puede ser reclamado por quienes tienen algunos dependientes que no califican al crédito por hijo.

Es importante para, por ejemplo, familias con menores que no tienen un número de Seguro Social y que por lo tanto no pueden acogerse a este crédito. Una de las reglas del crédito por hijo es que el menor debe contar con un múmero de Seguro Social válido.

Algunos padres que tienen hijos con un número ITIN, o de identificación personal de contribuyente, sí pueden reclamar entonces el crédito por otros dependientes para tener algo de alivio en sus deudas con el IRS.

Este crédito puede ser reclamado además por dependientes mayores de 18 años.

5. Acabaría una mejora al crédito que ayuda a afrontar los pagos de seguros médicos

Este último punto fue aprobado en otra ley de 2021, la que se conoce como Plan de Rescate Estadounidense (ARPA en inglés), y extendido con la Ley de Reducción de la Inflación un año después.

En la práctica, la legislación elevó el umbral de ingresos para reclamar el Crédito Tributario de Prima o Premium Tax Credit en inglés y tener así una ayuda con el pago del seguro médico comprado en el mercado de seguros (lo que se conoce en inglés como 'marketplace').

"Si el Congreso no actúa, casi todos los que están inscritos en el mercado de seguros médicos enfrentarán costos más altos y 3.8 millones quedarán sin seguro", de acuerdo con estimaciones de la Congressional Budget Office citadas por la organización de corte progresista Center on Budget and Policy Priorities.

Esa organización estimó que las personas acogidas a este crédito tributario han ahorrado cerca de $700 en 2024 y que sus primas mensuales de seguro médico han bajado casi 32% cuando se comparan con las del 2021, el año en el que entró en vigor la mejora al crédito.

