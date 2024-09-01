Tener una familia es caro: esto es lo que han dicho Harris y Trump para ayudar a reducir esos costos

El alto costo de cuidar a los niños y a los ancianos ha obligado a muchas mujeres a abandonar la fuerza laboral, ha devastado las finanzas de numerosas familias y ha dejado a los cuidadores profesionales en empleos de bajos salarios.

Que las familias están sufriendo no es un tema de debate. Con la economía como asunto de discusión en esta elección presidencial, los candidatos han esbozado unas ideas para aliviar los costos que evidencian sus puntos de vista divergentes sobre la familia.

En este tema, las dos campañas tienen un punto en común principal: ambos candidatos presidenciales, y sus compañeros de fórmula, han respaldado, en un momento u otro, un crédito fiscal por hijo ampliado.

La vicepresidenta Kamala Harris ha señalado que planea aprovechar las ambiciones de la administración del presidente Joe Biden, que buscó invertir miles de millones de dólares para hacer más asequible el cuidado infantil y el cuidado domiciliario de los adultos mayores y discapacitados.

Aunque no ha plasmado ninguno de esos planes en una plataforma política formal, en un discurso a principios de este mes dijo que su visión incluía aumentar el crédito fiscal por hijo.

El expresidente republicano Donald Trump se ha negado a responder a preguntas sobre cómo haría que el cuidado infantil fuera más asequible, a pesar de que fue un tema que abordó durante su propia administración.

Su compañero de fórmula, el senador JD Vance, tiene una larga historia de impulsar políticas que alentarían a los estadounidenses a tener familias y ha lanzado ideas como dar a los padres el derecho de voto para sus hijos. Este mismo mes, Vance dijo que quiere aumentar el crédito fiscal por hijo a 5,000 dólares, pero se ha opuesto al gasto gubernamental en cuidado infantil, argumentando que muchos niños se benefician de tener a uno de los padres en casa como cuidador.

Las agendas de cuidado de los candidatos podrían figurar de manera destacada en su atractivo para las mujeres suburbanas en los estados clave, un grupo demográfico codiciado que se considera clave para la victoria en noviembre. Las mujeres proporcionan dos tercios del trabajo de cuidado no remunerado y se ven desproporcionadamente afectadas cuando las familias no pueden encontrar atención asequible para sus hijos o padres ancianos. Y el costo de la atención es un problema urgente: los precios del cuidado infantil están aumentando más rápido que la inflación.

Kamala Harris: aumentar el crédito fiscal por hijo

Cuando Harris se dirigió a la Convención Nacional Demócrata habló primero de su propia experiencia con el cuidado infantil. Fue criada principalmente por una madre soltera, Shyamala Gopalan, que trabajaba muchas horas como investigadora del cáncer de mama.

Entre las personas que formaban la red de apoyo de su familia estaba “la señora Shelton, que dirigía la guardería debajo de nosotros y se convirtió en una segunda madre”.

Como vicepresidenta, Harris trabajó entre bastidores en el Congreso en las propuestas de Biden para establecer una licencia familiar pagada a nivel nacional, universalizar el preescolar e invertir miles de millones en el cuidado infantil para que las familias no pagaran más del 7% de sus ingresos.

También se refirió a las medidas de la administración para reducir los copagos para las familias que utilizan vales federales para el cuidado infantil y aumentar los salarios de los asistentes de salud a domicilio financiados por Medicaid. Antes de eso, su trayectoria como senadora incluía presionar por mayores derechos laborales para los trabajadores domésticos, incluidas las niñeras y los asistentes de salud a domicilio que pueden ser vulnerables a la explotación.

Video Eliminar deudas médicas y ampliar el crédito fiscal por hijos: detalles del plan económico de Kamala Harris



Este mes, en un colegio comunitario de Carolina del Norte, Harris describió la agenda económica de su campaña, que incluye aumentar el crédito fiscal por hijo a 3,600 dólares y dar a las familias de recién nacidos aún más: 6,000 dólares por el primer año del niño.

“Ese es un año vital, vital para el desarrollo crítico de un niño, y los costos pueden sumarse realmente, especialmente para los padres jóvenes que necesitan comprar pañales, ropa y un asiento para el auto y mucho más”, dijo a la audiencia. Su elección de Tim Walz como compañero de fórmula, quien estableció licencias pagas y un crédito fiscal por hijo como gobernador de Minnesota, también ha impulsado el optimismo entre los partidarios.

Donald Trump: pocos detalles, pero algo de apoyo en el pasado

Para los votantes que luchan con el alto costo del cuidado infantil, Trump ha ofrecido pocas soluciones. Durante el debate presidencial de junio, el moderador de CNN Jake Tapper le preguntó dos veces a Trump qué haría para reducir los costos del cuidado infantil. En ambas ocasiones, no respondió y, en cambio, se centró en otros temas.

Su plataforma de campaña es igualmente silenciosa. Aborda el costo de la atención a largo plazo para los ancianos, escribiendo que los republicanos "apoyarían a los cuidadores familiares no remunerados a través de créditos fiscales y reducción de la burocracia".

El silencio marca un cambio con respecto a su primera campaña, cuando propuso una licencia parental remunerada, aunque fue criticada por los críticos porque su propuesta excluía a los padres. Cuando llegó a la Casa Blanca, el expresidente solicitó 1,000 millones de dólares para el cuidado infantil, además de una política de licencia parental a instancias de su hija y asesora política, Ivanka Trump. El Congreso rechazó ambas propuestas, pero Trump logró duplicar el crédito fiscal por hijo y establecer una licencia remunerada para los empleados federales.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2019, Trump dijo que estaba "orgulloso de ser el primer presidente en incluir en el presupuesto una licencia parental remunerada, para que cada nuevo padre tenga la oportunidad de estrechar su relación con su hijo recién nacido".

Este año, hay señales de que su administración podría no seguir la misma agenda, incluida su elección de Vance como compañero de fórmula.

En 2021, antes de unirse al Senado, Vance fue coautor de un artículo de opinión para The Wall Street Journal en el que se oponía a una propuesta de invertir miles de millones de dólares en cuidado infantil para que fuera más asequible para las familias. Él y su coautor dijeron que ampliar los subsidios para el cuidado infantil conduciría a "niños más infelices y menos saludables" y que tener menos madres que contribuyan a la economía podría ser una compensación que valga la pena.

Vance ha propuesto políticas que facilitarían que una familia viva con un solo ingreso, lo que haría posible que algunos padres se queden en casa mientras sus parejas trabajan. Junto con su adopción de políticas que él llama profamilia ha etiquetado a las personas que no tienen o no quieren hijos como "sociópatas".

En una ocasión ridiculizó a Harris y a otras estrellas demócratas en ascenso llamándolas “mujeres amantes de gatos sin hijos”, a pesar de que la vicepresidenta tiene dos hijastros (que la llaman “momala”).

