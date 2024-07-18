JD Vance acepta oficialmente su candidatura con un discurso que apela a sus orígenes, en un guiño a los estados clave del Medio Oeste

Video JD Vance acepta oficialmente su nominación a la vicepresidencia: “Me comprometo a dar todo para servirles”

JD Vance se presentó el miércoles ante el país después de ser elegido como el compañero de fórmula de Donald Trump, compartiendo la historia de su complicada infancia y presentando sus argumentos de que su partido es el que mejor comprende los desafíos que enfrentan los trabajadores estadounidenses.

"Acepto oficialmente la nominación para ser vicepresidente de Estados Unidos", exclamó ovacionado por los cerca de 1,400 delegados del partido y el propio Trump, que lo observaba desde la tribuna del estadio Fiserv de Milwaukee, en Wisconsin, uno de los estados que los republicanos esperan arrebatar a los demócratas en noviembre.

El senador de Ohio, de 39 años, es un político relativamente desconocido, desempeñándose en el Senado por menos de dos años. Rápidamente, pasó de ser un enconado crítico del expresidente a un agresivo defensor, y ahora está en posición de convertirse en el futuro líder del partido y tomar la estafeta de Trump en el movimiento MAGA.

Vance fue presentado el miércoles por la noche por su esposa, Usha Chilukuri Vance, quien habló de la marcada diferencia entre cómo ella y su esposo crecieron: ella, una inmigrante de clase media de San Diego, y él, de una familia de bajos ingresos de los Apalaches. Ella lo llamó “un tipo de carne con papas” que respetaba su dieta vegetariana y aprendió a cocinar comida india para su madre.

La mayoría de los estadounidenses (y los republicanos) no sabían mucho sobre Vance antes del miércoles por la noche. Según una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, que se realizó antes de que Trump eligiera al senador como su número dos, 6 de cada 10 estadounidenses no saben lo suficiente sobre él como para formarse una opinión. Eso incluye al 61% de los republicanos.



Los demócratas han atacado a Vance por su apoyo en el pasado a una prohibición nacional del aborto, sus críticas al apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su guerra contra Rusia y, más recientemente, por su afán por culpar a los demócratas por el intento de asesinato de Trump.

Pero el joven senador se mantuvo alejado de tales controversias en su discurso, que fue más moderado que los tradicionales enconados ataques que se producen en la convención republicana.

JD Vance apela a sus orígenes

Dirigiéndose a una Convención Nacional Republicana completamente llena, el senador por Ohio se describió a sí mismo como un luchador por la olvidada clase trabajadora, hablándole directamente a los votantes de los estados industriales del país que ayudaron a concretar el sorpresivo triunfo de Donald Trump en 2016 y expresando su enojo y frustración.

“En pueblos pequeños, como el mío en Ohio, o al lado, en Pensilvania o en Michigan, en estados de todo nuestro país, los empleos fueron enviados al extranjero y los niños fueron enviados a la guerra”, declaró. “A la gente de Middletown, Ohio, y de todas las comunidades olvidadas en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Ohio, y en cada rincón de nuestra nación, les prometo esto: 'Seré un vicepresidente que nunca olvida de donde vino'”.

En su discurso, Vance habló de su infancia en la pobreza en Kentucky y Ohio, con una madre adicta a las drogas y un padre ausente, y de cómo más tarde se enlistó en el ejército, se graduó de la Facultad de Derecho de Yale y llegó a las más altas esferas de la política de Estados Unidos: la personificación del sueño estadounidense que, según él, actualmente escasea.

“Ni en mi más descabellada imaginación podría haber creído que estaría aquí de pie esta noche”, dijo a la multitud.

Vance ganó prominencia tras la publicación de sus memorias en 2016, 'Hillbilly Elegy', que cuenta la historia de sus raíces obreras. El libro se convirtió en una lectura obligada para quienes buscaban comprender las fuerzas culturales que impulsaron a Trump a la Casa Blanca ese año. Fue un best seller adaptado al cine en 2020.

El momento de la noche: la presencia de su madre exadicta y el recuerdo de su abuela con 19 pistolas

En su discurso, Vance reflexionó sobre cómo su ciudad natal de Ohio había sido arruinada por el cierre de fábricas y las drogas, y presentó a su madre, una exadicta que dijo llevaba sobria por casi una década.

Vance sugirió incluso que podían celebrar un nuevo aniversario de sobriedad en enero en la Casa Blanca, "si al presidente Trump le parece bien". El exmandatario, que observaba desde un palco, asintió.

Pero, contó Vance recreando la historia de su infancia que lo hizo famoso con su libro, mientras su madre luchaba contra la adicción, a él lo crio su abuela.

"Tenía un ángel guardián a mi lado. Era una anciana que apenas podía caminar, pero era dura como un clavo", dijo entre aplausos.

"La llamé 'mamaw', como llamamos a nuestras abuelas quienes somos de los Apalaches", dijo Vance, y agregó que su abuela había fallecido en 2005, poco antes de que él se fuera de casa para servir en la guerra de Irak.

"Cuando revisamos sus cosas, encontramos 19 pistolas cargadas", explicó Vance, provocando estridentes vítores a su abuela. "Estaban escondidas por toda su casa: debajo de su cama, en su armario, en el cajón de los cubiertos...", detalló.

"Esta frágil anciana se aseguró de que, sin importar dónde estuviera, tuviera al alcance de su mano todo lo que necesitaba para proteger a su familia (...) Es por eso que luchamos. Ese es el espíritu estadounidense", agregó.

Alabanzas a Trump y críticas a Biden

Aunque fue un fuerte crítico de Trump, a quien llegó a llamar "el Hitler de Estados Unidos", no hace mucho que el senador por Ohio dio un giro de 180 grados y se convirtió en un ferviente seguidor del expresidente.

Vance, que nunca había asistido y mucho menos dado un discurso en una convención republicana, pasó gran parte de su discurso hablando sobre Trump y atacando a Biden, utilizando su relativa juventud para establecer un contraste con el presidente de 81 años.

Vance dice que estaba en cuarto grado cuando “un político de carrera llamado Joe Biden apoyó el TLCAN, un mal acuerdo comercial que envió innumerables buenos empleos manufactureros estadounidenses a México”.

“De alguna manera, un promotor inmobiliario de la ciudad de Nueva York llamado Donald J. Trump tenía razón en todas estas cuestiones”, dijo Vance, “mientras que Biden estaba equivocado”.

“Joe Biden ha sido un político en Washington desde que yo estoy vivo”, añadió. "Durante medio siglo, ha sido un defensor de cada iniciativa política para debilitar y empobrecer a Estados Unidos".

Con información de AP, AFP y EFE.