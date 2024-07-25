"Mujeres sin hijos, miserables con sus propias vidas": la irrespetuosa frase de JD Vance y la sentida respuesta de Jennifer Aniston

Video Trump cuenta por qué eligió a JD Vance como su fórmula vicepresidencial: “Siempre hemos tenido buena química”

Un comentario degradante que JD Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, hizo en Fox News sobre las mujeres que no tienen hijos desató una respuesta sentida de Jennifer Aniston, la actriz que hace unos años reveló la dolorosa historia de por qué no pudo quedar embarazada.

Los desafortunados comentarios del republicano JD Vance fueron hechos en 2021 y menospreciaba a las personas que hacen política en Estados Unidos y no tienen hijos.

"Estamos efectivamente dirigidos en este país, por demócratas, por de nuestros oligarcas corporativos, por un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer que el resto del país también sea miserable", dijo el entonces candidato republicano a senador, al entonces presentador de Fox News, Tucker Carlson.

"Mira a Kamala Harris, a Pete Buttigieg (el secretario de Transporte), a Alexandria Ocasio-Cortez (congresista demócrata por NY): Todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos, y ¿cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, añadió Vance.

La actriz respondió en Instagram citando el video de Vance haciendo estas declaraciones:

“Realmente no puedo creer que esto venga de un posible vicepresidente. Todo lo que puedo decir es… señor Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos propios algún día... Y espero que no necesite recurrir a la FIV (fertilización in vitro) como segunda opción. Porque usted estás tratando de quitarle eso también", escribió Aniston.



Vance tiene tres hijos y es un opositor abierto al aborto e incluso a tratamientos de fertilidad, como la FIV, que ayuda a miles de parejas que tienen problemas para concebir a lograr el embarazo.





Jennifer Aniston habla durante la 30.ª edición de los premios Screen Actors Guild Awards, el sábado 24 de febrero de 2024, en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Imagen Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP



Hablando la semana pasada en un discurso de campaña en Michigan, Harris llamó la atención sobre las posturas adoptadas sobre los derechos de las mujeres por el nuevo compañero de fórmula de Trump.

"Entiendan, este es un tipo que, en el Senado de los Estados Unidos, participó en el bloqueo de las protecciones para la FIV", dijo. "Este es un individuo que ha dado todas las señales de que está a favor de una prohibición nacional del aborto".

Jennifer Aniston y su propia historia de "mujer sin hijos"

En 2022, Aniston dijo a la revista Allure que había soportado años de especulaciones sobre por qué ella no tenía hijos, en especial durante su relación con el actor Brad Pitt.

Aniston habló de que esa fijación de los medios y la opinión pública con el hecho de que no ha tenido hijos había vuelto una pesadilla sus infructuosos intentos por ser madre, incluidos tratamientos de fertilidad.

“Todos los años y años de especulación... Fue realmente difícil... Estaba pasando por la FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho 'Congela tus óvulos, hazte un favor... así que aquí estoy hoy. El barco ya se fue”, indicó en ese momento Aniston.



Años antes, en 2016, Aniston escribió un ensayo sobre cómo tuvo que soportar años de chismes y especulaciones sobre si podría tener hijos.

La vicepresidenta Harris no tiene hijos biológicos propios, pero es la madrastra de los hijos de su esposo Doug Emhoff, Cole, de 29 años, y Ella, de 25.

Kerstin Emhoff, madre de Cole y Ella, defendió públicamente a Kamala Harris: "Durante más de 10 años, desde que Cole y Ella eran adolescentes, Kamala ha compartido la tarea de maternidad con Doug y conmigo. Es amorosa, cariñosa, ferozmente protectora y siempre presente. Amo a nuestra familia ensamblada y estoy agradecida de tenerla en ella".