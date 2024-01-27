'Portazo' de Trump y la sentencia 'más cara' de su vida: 5 puntos sobre el juicio que le ordena pagar $83.3 millones

Video En cinco minutos, las noticias más importantes de este viernes 26 de enero

Un veredicto ordenó a Donald Trump pagar 83.3 millones de dólares en un juicio por difamación iniciado a partir de una demanda de la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de difamarla cuando el expresidente la trató de 'mentirosa' por acusarlo de violación.

El veredicto fue la segunda vez en menos de un año que un jurado le da la razón a Carroll y le concede millones de dólares en daños, perjuicios y daños punitivos que Trump debería pagarle.

En la sala pasó de todo: el juez amenazó a la abogada de Trump con encarcelarla, Trump se levantó furioso en medio del cierre de argumentos... Te contamos de qué se trató el juicio, de dónde sale la cifra exorbitante de 83.3 millones de dólares, qué pasó en la sala de la corte y qué es lo que sigue ahora:

1. Violación, difamación… ¿De

qué se trató el juicio a Trump?

Si bien el enfrentamiento entre Carroll y Trump comenzó por una acusación de violación que ella sostuvo y sostiene desde hace muchos años contra el expresidente, las batallas legales entre ambos se debieron a las acusaciones de difamación que la escritora hizo contra Trump.

Carroll durante muchos años acusó a Trump de haberla violado en el vestidor de unos almacenes en Nueva York en los años 90. Cuando Trump refutó las acusaciones de ella públicamente, la trató de mentirosa y dio a entender que buscaba dinero con el señalamiento de la violación.

Carroll dijo que los dichos públicos de Trump dañaron gravemente su reputación y también la expusieron a amenazas contra su vida. La escritora entonces lo demandó por difamación, argumentando que al haberla acusado de mentirosa públicamente afectó también su credibilidad como columnista.

2. ¿No hubo un juicio de Carroll contra Trump en 2023?

Sí. En mayo de 2023, un jurado diferente concluyó que Trump sí abusó de Carroll en 1996 en el vestuario de unos grandes almacenes de lujo, dándole la razón a la escritora. También ese jurado concluyó que él la difamó al afirmar que ella inventó la acusación para vender libros.

Carroll, de 80 años, testificó en 2023 que tuvo un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman que fue alegre hasta que Trump la arrinconó en un probador. Su afirmación de que Trump la violó fue rechazada por el jurado del año pasado, aunque estuvo de acuerdo en que fue abusada sexualmente.

En el juicio de 2023, el jurado declaró a Trump responsable de difamación y abuso y le otorgó a Carroll 5 millones de dólares. Este juicio terminado este viernes era por daños, para definir la compensación para Carroll. (El abuso y la difamación ya había sido probada en el proceso anterior).

3. ¿Cómo llegaron a la cifra de $83.3 millones?

Los abogados de Carroll habían pedido que se le impusiera a Trump una suma "inusualmente alta" de daños punitivos con el objetivo de que detuviera sus ataques contra la escritora.

Entonces, el veredicto del jurado indicó que Trump debe pagar 83.3 millones de dólares y la cifra se desglosa de la siguiente manera: 7.3 millones de dólares por daños, 11 millones para hacer una reparación de la reputación y 65 millones en daños punitivos.

La defensa de la escritora había pedido al jurado que se le pague al menos 24 millones de dólares por daños causados por el expresidente, por lo que el anuncio de los $83.3 millones este viernes superó con creces la cifra.

4. ¿Qué sigue ahora? ¿Carroll va a ver el dinero alguna vez?

Trump tildó de "ridículo" el fallo y dijo que son maniobras políticas. Aseguró que apelarán, por lo que se espera que el litigio siga en tribunales.

Expertos legales detallan que todavía queda mucho para que la escritora pueda recibir el dinero. Medios revelaron que Trump tuvo que colocar 5.5 millones de dólares en una cuenta supervisada por la justicia para el cumplimiento de esa primera sentencia por difamación. Pero hasta que no se resuelvan las apelaciones, Carroll no tendría acceso al dinero.

5. 'Portazo' de Trump y la 'amenaza' del juez a su abogada:

¿qué pasó dentro de la corte?

En este boceto de la sala del tribunal, el viernes 26 de enero de 2024, Donald Trump, a la izquierda, es seguido por su abogado Boris Epshteyn, mientras sale de la sala del tribunal federal, en Nueva York. Imagen Elizabeth Williams/AP



En medio de los argumentos finales, el expresidente salió estrepitosamente del recinto. Cuando la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, daba su argumento en la corte federal de Manhattan, el expresidente se levantó de su silla y salió de la sala seguido por el personal del Servicio Secreto.

Trump parecía agitado y sacudía la cabeza mientras la defensa de Carroll lo tildaba de mentiroso que había incitado a una “turba de las redes sociales” a atacar a su clienta.

En este boceto Trump mueve sus manos previo a subir al banquillo de los testigos. Gesticulaba con su cabeza y con sus manos y le decía cosas en voz alta a su abogada Alina Habba, durante su juicio civil por difamación, el jueves 25 de enero. Imagen Elizabeth Williams/AP



Los comentarios finales de los abogados y la escena de Trump saliendo furioso del recinto fueron el final de un juicio lleno de escenas teatrales.

A eso se le suma que este viernes el juez advirtió a la abogada de Trump, Alina Habba, que ordenaría detenerla luego de que ella continuara hablando cuando le había indicado que ya había terminado su intervención. "Está a punto de pasar algún tiempo detenida. Ahora siéntese", dijo el juez y Habba lo obedeció.

Antes de eso, el jueves, también hubo otra dramática escena en la que el expresidente se subió al estrado para declarar como testigo en un testimonio que terminó durando apenas 3 minutos.

Allí, Trump logró burlar las reglas de un juez que limitaban lo que podía decir durante su turno en el estrado. Se fue furioso porque no le habían dado la oportunidad de refutar las acusaciones de abuso sexual de Carroll.

"Ella dijo algo que consideré una acusación falsa", dijo Trump, y luego agregó: "Sólo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia". El juez ordenó al jurado que ignorara ambos comentarios.



Al terminar su argumento, la abogada de Carroll instó al jurado a apoyar “el principio de que el estado de derecho nos vale a todos” enviando un mensaje a un hombre que “una y otra vez ha mostrado desprecio por la ley”.

Habba ha argumentado en contra de los daños y perjuicios, diciendo que la asociación de Carroll con Trump le había dado fama y que las amenazas de muerte que recibió no pueden atribuirse a los comentarios de Trump.

