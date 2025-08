Si piensas que un recuento puede cambiar el ganador de unas elecciones reñidas, debes saber que rara vez pasa

Con el electorado estadounidense tan dividido, en noviembre las elecciones pueden ser tan reñidas que deba haber recuentos de votos. Eso sí, no esperes que vayan a cambiar el ganador inicial. Rara vez pasa, incluso cuando los márgenes son ínfimos.

Desde entonces, solo tres de esos recuentos estatales dieron como resultado un nuevo ganador, y los tres se decidieron por cientos de votos, no por miles. Así lo indica un estudio de Associated Press sobre los recuentos a nivel estatal realizado a partir de los datos del escrutinio de votos de AP, las oficinas electorales estatales y la investigación de FairVote, una organización no partidista que estudia las elecciones y aboga por cambios en la forma en que se celebran.