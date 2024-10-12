Qué pasa si los resultados son muy cerrados: te explicamos cómo seguir las elecciones como un experto

Video Así se refiere Trump a sus contrincantes políticas si son mujeres: un repaso a sus ataques misóginos

La noche de las elecciones en Estados Unidos es un poco como un rompecabezas: solo aparece una pieza a la vez y no se puede ver la imagen final.

Mientras miles de condados y ciudades informan los totales de votos, puede ser difícil determinar cuándo los escrutinios informados hasta el momento reflejarán el resultado definitivo.

El primer informe de la noche puede mostrar una ventaja enorme para un candidato, pero ¿por qué esa ventaja disminuye en algunas contiendas y aumenta en otras? ¿Por qué una sola actualización de votos de una gran ciudad a veces confirma al ganador cuando todavía queda una cantidad sustancial de votos por contar? ¿Cuál es la diferencia entre un "espejismo" y un resultado real?

PUBLICIDAD

Las elecciones pasadas pueden proporcionar una guía.

Estas muestran que los votos por correo en las elecciones recientes se han inclinado fuertemente hacia los demócratas y que en algunos estados, los condados informan esas papeletas primero. Eso puede crear un "espejismo azul" en las contiendas que terminan siendo solo victorias estrechas para los demócratas o incluso victorias sustanciales para los republicanos. Demuestran que los republicanos pueden perder en las grandes ciudades de forma abrumadora y aun así ganar las elecciones.

Aun así, a veces las reglas y patrones habituales se tiran por la ventana, ya sea por cambios inesperados en el proceso de administración del estado o por grandes cambios en el comportamiento de los votantes.

Algunos ejemplos recientes en estados clave pueden ayudar a dar una idea de qué esperar desde el momento en que cierran las urnas en Florida a primera hora de la noche hasta Arizona, donde las urnas cierran a las 10 pm hora del este.

Florida

Las primeras pistas de cómo va la noche de las elecciones suelen venir de Florida. Los resultados empiezan a llegar a las 7 pm hora del Este, aunque las urnas finales no cierran en el estado hasta las 8 pm.

No todos los estados dejan claro cuándo publican actualizaciones de las votaciones si los informes incluyen las papeletas enviadas por correo, las papeletas de votación anticipada en persona o las papeletas del día de las elecciones. Pero cuando los estados proporcionan esa información, o hay suficientes pistas disponibles para averiguarlo por nuestra cuenta, es de gran ayuda para averiguar por qué el recuento de votos se ve como se ve en ese momento.

PUBLICIDAD

La ley de Florida exige que cada condado informe primero sobre sus boletas anticipadas y de voto ausente. Eso incluye las boletas por correo, que se inclinan fuertemente hacia los demócratas.

Durante los últimos dos ciclos electorales, los demócratas han tendido a votar por correo más que los republicanos. Eso significa que los primeros resultados informados a menudo parecen más favorables a los candidatos demócratas que el resultado final. Luego, a medida que llegan los votos emitidos el día de las elecciones, los republicanos comienzan a ver resultados mucho más favorables.

Tomemos como ejemplo la carrera al Senado de 2022, cuando el senador republicano Marco Rubio se enfrentó a la demócrata Val Demings.

Demings ganó una actualización temprana en el condado de Broward, lo que le dio una ventaja de casi 30 puntos porcentuales al comienzo de la noche. Pero perdió una actualización dos minutos después en el condado de Miami-Dade, una señal particularmente preocupante para los demócratas porque estas actualizaciones tempranas deberían ser los votos que les son más favorables. Al final, Demings perdió su ventaja a medida que se contaron más votos el día de las elecciones y más votos de áreas de tendencia republicana. Rubio ganó la reelección, 58% a 41%.

Virginia

Si bien los primeros votos de la noche deberían favorecer a los demócratas en Florida, el orden de los acontecimientos en Virginia tiende a variar según lo que decida hacer cada condado.

No existen reglas estrictas que dicten cómo los condados deben publicar los resultados. Pero en elecciones pasadas, los primeros resultados favorecieron a los republicanos hasta que las grandes ciudades y los grandes suburbios del norte de Virginia informaron sus resultados, lo que llevó horas.

PUBLICIDAD

En Virginia y en la mayoría de los demás estados, los votantes republicanos están más dispersos geográficamente que los votantes demócratas, que se concentran en los principales centros de población. Por lo tanto, durante toda la noche, mientras los principales condados de tendencia demócrata todavía estaban contando votos, los condados más pequeños, que tienden a inclinarse hacia los republicanos, ya habían comenzado a informar sus votos.

En 2020, el republicano Donald Trump lideró al demócrata Joe Biden durante cinco horas después de que cerraran las urnas la noche de las elecciones antes de que el condado de Fairfax, fuertemente demócrata, informara una actualización de casi 400,000 votos alrededor de las 12:30 am hora del este. Biden ganó Virginia ese año por un margen de 10 puntos porcentuales.

Georgia

Georgia permite que los condados comiencen a contar los votos en ausencia el día de las elecciones. Cuando cierran las urnas, algunos condados ya tienen grandes cantidades de votos listos para informar.

Esos primeros informes suelen ser desproporcionadamente favorables a los demócratas. Entonces, prepárese para esperar un tiempo. Después de los primeros informes, pueden pasar horas antes de que el resto del estado comience a enviar los resultados a medida que continúan contando los votos, lo que significa que el espejismo azul podría quedarse fijo por bastante tiempo.

En 2022, la elección del Senado tuvo que pasar por una segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos recibió el 50%. El demócrata Raphael Warnock terminó con una ventaja de un solo punto porcentual cuando se certificaron los votos en las elecciones generales.

PUBLICIDAD

Este otoño, la Junta Estatal de Elecciones aprobó una nueva regla que requiere que los trabajadores electorales cuenten a mano la cantidad de papeletas emitidas, no los votos reales, una vez finalizada la votación. Los críticos, incluido el secretario de estado republicano Brad Raffensperger, t emen que la regla retrase la divulgación de los resultados electorales.

Ohio

En la carrera al Senado de Ohio de 2022, el representante Tim Ryan comenzó con una ventaja temprana cuando el condado de Franklin, hogar de la capital del estado de Columbus, informó su primer lote de papeletas de la noche, que fue 74% a 26% para Ryan sobre el republicano JD Vance,quien ahora es el compañero de fórmula de Trump. Ese fue el punto culminante para Ryan. Al final, ganó Franklin con un poco menos de los votos, aproximadamente dos tercios, y perdió la carrera a nivel estatal.

Entonces, ¿por qué su ventaja fue mucho mayor temprano en la noche?

Una vez más, se trata de las papeletas enviadas por correo. Ohio publica sus votos previos al día de las elecciones a primera hora de la noche de las elecciones, incluidos los votos enviados por correo. Al igual que en otras contiendas desde 2022, los votos por correo tendieron a inclinarse hacia los demócratas. A medida que llegaban los votos el día de las elecciones, el republicano JD Vance tomó la delantera y finalmente ganó por 6 puntos.

Carolina del Norte

En la carrera al Senado de 2022, aproximadamente media hora después de que cerraran las urnas en Carolina del Norte, la demócrata Cheri Beasley tenía una ventaja de casi 200,000 votos. A medianoche, el republicano Ted Budd tenía una ventaja de más de 150,000 votos.

PUBLICIDAD

Carolina del Norte cuenta casi todas sus papeletas la noche de las elecciones. Los primeros informes de la noche en la mayoría de los condados de Carolina del Norte serán los resultados de las papeletas por correo, seguidos de los votos anticipados en persona. Las actualizaciones posteriores incluirán los resultados de las papeletas emitidas el día de las elecciones. Carolina del Norte tiene un historial de contar sus votos el día de las elecciones con bastante rapidez, por lo que si surge un espejismo azul de esos primeros informes, es posible que no dure mucho.

No está claro cómo el recuento de votos puede verse afectado por los cambios de emergencia implementados tras el huracán Helene, que devastó las partes occidentales del estado. Entre otros cambios, la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte dijo que los votantes de 13 condados afectados por Helene pueden dejar sus boletas en los lugares de votación el día de las elecciones, además de en las oficinas electorales del condado. Las boletas aún deben entregarse antes de las 7:30 p.m. el día de las elecciones para que cuenten.

Pensilvania

Pensilvania siguió el mismo patrón que Georgia y Ohio en 2022.

Las actualizaciones de la votación inicial, que incluyeron una gran parte de las boletas enviadas por correo, le dieron al demócrata John Fetterman una ventaja desequilibrada antes de que los votos de los republicanos comenzaran a reducir la brecha en la carrera al Senado. El estado había informado incluso antes del cierre de las urnas que más de 7 de cada 10 boletas enviadas por correo antes del día de las elecciones provenían de demócratas registrados.

PUBLICIDAD

El republicano Mehmet Oz comenzó a descontar ventaja a medida que se tabulaban más votos rurales y del día de las elecciones. Pero esos votos no fueron suficientes para superar la ventaja de Fetterman.

Cuando AP declaró a Fetterman como ganador, llevaba una ventaja de 2 puntos porcentuales. AP estimó que quedaban más de 800,000 votos por contar, pero la mayoría de ellos correspondían a condados en los que Fetterman estaba ganando por amplios márgenes: Filadelfia y los condados circundantes de Delaware, Bucks y Montgomery. Pero la forma en que Pensilvania cuenta sus votos podría dar lugar a un espejismo azul, un espejismo rojo o ambos, en diferentes momentos de la noche. Pensilvania no exige que los condados informen primero de sus votos por correo, y no se les permite empezar a procesar esos votos hasta el día de las elecciones.

En las elecciones presidenciales de 2020, Biden tomó una enorme ventaja cuando se contaron los votos previos al día de las elecciones, luego Trump tomó una enorme ventaja cuando se contaron los votos del día de las elecciones, y luego Biden finalmente recuperó su estrecho margen cuando se contaron más votos por correo.

Wisconsin

En Wisconsin, los municipios informan a los condados de sus totales de votos, y cada ciudad puede elegir cómo informar sus resultados. La mayoría combina las papeletas de voto por correo con las papeletas del día de las elecciones, pero algunas, incluida Milwaukee, las publican por separado. Eso diluye las posibilidades de un espejismo, pero también añade un elemento de imprevisibilidad.

PUBLICIDAD

La ciudad de Milwaukee informa de los votos del día de las elecciones antes de los votos por correo. Eso puede dificultar saber cuántos votos quedan por contar allí hasta que los funcionarios electorales den información específica sobre cuántos votos por correo quedan o confirmen que ya se han contado.

En Wisconsin, la información sobre los últimos votos que llegan de Milwaukee, que normalmente informa hasta altas horas de la madrugada del miércoles, suele ser necesaria para determinar el ganador en las contiendas reñidas.

Michigan

Al igual que en Wisconsin, no hay un patrón universal en Michigan sobre cuándo los condados informan sus votos por correo. Eso a menudo hace que la geografía sea un mejor indicador de la dirección de una contienda que el tipo de voto.

La clave para una carrera reñida en Michigan es esperar a que los condados de Wayne, Oakland y Washtenaw publiquen una cantidad significativa de votos antes de sacar conclusiones apresuradas. Wayne incluye a Detroit, mientras que Oakland está formado por los suburbios del norte de la ciudad. El condado de Washtenaw alberga a Ann Arbor y la Universidad de Michigan.

Michigan no permite que se cuenten los votos por correo hasta la mañana del día de las elecciones y advierte en su sitio web electoral que un gran número de votos por correo suele prolongar el proceso de recuento durante horas o incluso días.

Arizona

Debido a la ley estatal, Arizona no informará los votos hasta una hora después del cierre de las urnas. Pero eso significa que cuando llega esa primera actualización, es bastante grande. Históricamente, aproximadamente la mitad de los votos totales del estado se informan en la primera actualización.

PUBLICIDAD

Esa actualización, como en muchos otros estados, ha tendido a inclinarse fuertemente hacia los demócratas en las elecciones recientes porque incluye los votos por correo emitidos mucho antes del día de las elecciones. Esa brecha generalmente se reduce a medida que se cuentan los votos del día de las elecciones. Pero después de eso, las cosas toman un giro más complicado en Arizona que en otros estados.

Las papeletas contadas después del día de las elecciones incluyen las "tardías tempranas", las últimas papeletas que llegan por correo, incluidas las que se entregaron el día de las elecciones. Esas papeletas favorecieron claramente a Trump en 2020.

Pero en la carrera al Senado de 2022, el senador demócrata Mark Kelly tomó la delantera en la primera actualización, cuando el condado de Maricopa, el condado más poblado del estado y hogar de Phoenix, publicó 837,000 papeletas en su primer informe. Mantuvo esa ventaja inicial, aunque se redujo, cuando se informaron los votos del día de las elecciones. Los votos contados después de la noche de las elecciones no lograron socavar su ventaja.

Vea también: