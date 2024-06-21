La campaña de Trump supera en recaudación a la de Biden impulsado por el juicio en el 'caso Stormy Daniels'

Video Encuestas arrojan un empate entre Biden y Trump en la carrera por la presidencia: analizamos los sondeos

La recaudación de fondos de la campaña de Donald Trump superó a la del presidente Joe Biden en más de $60 millones el mes de mayo, según documentos federales hechos públicos el jueves que detallan la explosión en aportes de donantes al republicano provocada por el juicio del 'caso Stormy Daniels'.

La campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata recaudaron en conjunto unos $85 millones en mayo y reportaron un balance de unos $212 millones en efectivo a finales de mes. El resultado no incluye los aproximadamente $40 millones recaudados por el presidente y sus principales representantes en los primeros días de junio, ni una donación separada de $20 millones del exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg a grupos pro-Biden.

Aun así, la recaudación de fondos de Trump, al menos durante ese mes, eclipsó a la de Biden.

La campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano declararon la impactante cantidad de $141 millones en mayo, incluyendo decenas de millones donados inmediatamente después de que fuera declarado culpable de 34 delitos graves en el 'caso Stormy Daniels'.

Al mismo tiempo, el multimillonario Timothy Mellon donó $50 millones a un super-PAC pro-Trump el día después del veredicto de culpabilidad de Trump, según los documentos.

¿Cuánto dinero tiene la campaña de Trump?

Eso sí, la campaña de Trump se negó a informar cuál es su balance de fondos en efectivo a finales de mayo, lo que desde el bando del presidente Biden atribuyen a que en realidad no goza de demasiada buena salud por haber estado gastando demasiado para cubrir los honorarios legales de Trump.

“Nuestro sólido y consistente programa de recaudación de fondos creció en millones de personas en mayo, una señal clara de un fuerte y creciente entusiasmo por el presidente y la vicepresidenta cada mes”, dijo la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez.

“El dinero que seguimos recaudando es importante y está ayudando a la campaña a construir una operación que invierte en llegar y ganarse a los votantes que decidirán esta elección, en marcado contraste con los trucos de relaciones públicas que Trump quiere hacer pasar por campaña".

En conjunto, las cifras detalladas en las últimas presentaciones de las campañas ante la Comisión Federal Electoral sugieren que los demócratas aún pueden mantener una ventaja monetaria en la contienda presidencial de 2024. Pero casi cuatro meses antes del día de las elecciones, el lado de Trump está acortando la brecha, si es que no lo está ya.

Cómo Trump ha hecho cambiar las reglas del juego electoral

Las nuevas cifras de recaudación de fondos también subrayan hasta qué punto se están reescribiendo las reglas del juego electoral en la política estadounidense.

Casi en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos, un candidato presidencial se habría visto obligado a abandonar la campaña tras haber sido declarado culpable de algún delito, mucho más siendo 34, como es el caso de Trump.

Pero en 2024, el veredicto de culpabilidad de Trump en lugar de acabar con sus aspiraciones presidenciales ha impulsado su recaudación de fondos, lo que coloca a su equipo en posición de aumentar la publicidad y la infraestructura de los estados indecisos justo cuando los votantes comienzan a prestar más atención a las elecciones.

Respaldado por la multimillonaria donación de Mellon, el super-PAC pro-Trump conocido como MAGA Inc. reservó el jueves $3.5 millones en publicidad televisiva a partir del 3 de julio en Georgia y Pennsylvania, según la firma de seguimiento de medios AdImpact. En general, el grupo reportó una recaudación de $68.8 millones de dólares, terminando el mes con un balance de $93.7 millones.

Mellon ha estado entre los mayores donantes de Trump y del candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., aunque su apoyo a este último puede estar disminuyendo.

Kennedy recaudó $2.6 millones el mes pasado y terminó mayo con $6.4 millones en el banco. La gran mayoría del total de su recaudación de fondos provino de su compañera de fórmula Nicole Shanahan, una rica abogada de Silicon Valley. La campaña de Kennedy gastó más de lo que recaudó durante el mes.

Lo recaudado por Biden y Trump en lo que va de junio

Las cifras informadas el jueves no incluyen nada recaudado en junio, por eso no incluye el balance del ostentoso evento con estrellas de cine y el expresidente Barack Obama en Los Ángeles en el que recaudó más de 30 millones de dólares.

Biden también recibió un gran impulso de Bloomberg. El filántropo multimillonario, que se postuló brevemente para presidente como demócrata en 2020, donó $19 millones al grupo pro-Biden Future Forward, además del máximo legal de $929,600 al Biden Victory Fund, según una persona familiarizada con las transferencias.

Bloomberg también hizo oficial su respaldo a Biden el jueves. “Estuve con Joe Biden en 2020 y estoy orgulloso de estarlo nuevamente”, dijo en un comunicado.

La campaña de Biden destaca que tiene millones de pequeños donantes de base. (AP Photo/Susan Walsh) Imagen Susan Walsh/AP

La campaña de Biden dijo que la gran mayoría de su última recaudación de fondos provino de donantes de base como enfermeras, maestros y jubilados. En general, la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata atrajeron a más de tres millones de nuevos donantes el mes pasado, según un comunicado de la campaña.

“ Mientras Trump está atrayendo a sus aduladores multimillonarios, nuestra campaña representa las voces de Estados Unidos, y nos sentimos honrados de contar con su apoyo mientras nos acercamos a noviembre”, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison.