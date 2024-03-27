Quién es la candidata a vicepresidenta con quien Robert Kennedy Jr. busca impulsar su campaña

Video Biden vs. Trump: ¿la edad es un factor importante para ejercer como presidente? Cuatro votantes opinan

Nicole Shanahan, joven abogada y filántropa de California, de 38 años, alguien que nunca ha ocupado un cargo electo, es la mujer elegida por Robert Kennedy Jr. como su compañera de fórmula en su candidatura independiente a la presidencia-

Shanahan aporta juventud y una riqueza considerable a la campaña de Kennedy, pero es una figura poco conocido fuera de Silicon Valley.

La ahora compañera de fórmula de Kennedy, dirige la Fundación Bia-Echo, una organización que fundó para destinar dinero a temas que incluyen la ciencia reproductiva de las mujeres, la reforma de la justicia penal y causas ambientales.

También es becaria de la Universidad de Stanford y fue fundadora y directora ejecutiva de ClearAccessIP, una empresa de gestión de patentes que se vendió en 2020.

Shanahan estuvo casada con el cofundador de Google, Sergey Brin, de 2018 a 2023 y tienen una hija pequeña.

La "fuerza creadora" del polémico anunció del Superbowl

Fue una fuerza impulsora y la principal donante detrás del polémico anuncio del Super Bowl producido por un súper PAC pro-Kennedy, American Values 2024, para el cual contribuyó con 4 millones de dólares.

Ese anuncio reproducía la gráfica de una famosa pieza de la campaña presidencial de su tío John F. Kennedy y de alguna manera lo emparentaba con el asesinado presidente, algo que molestó a muchos en el famoso clan, al punto que el candidato tuvo que ofrecer disculpas.

En respuesta a las críticas tras la publicación del anuncio, el super PAC dijo que su "idea, financiación y ejecución provinieron principalmente" de Shanahan.

Shanahan, una millonaria de pasado humilde

Pese a ese perfil ostentoso, Shanahan es de origen humilde y complicado. Se crio en el área de la Bahía de San Francisco, es hija de una madre que emigró de China y un padre irlandés y alemán-estadounidense a quien describió como "plagado por el abuso de sustancias" que "luchaba por mantener un trabajo".

En algún momento su familia dependía de la asistencia del gobierno, y aunque Shanahan dijo que se había vuelto "muy rica más adelante en la vida", sentía que podía identificarse con que los estadounidenses estaban "a sólo una desgracia del desastre".

"El propósito de la riqueza es ayudar a los necesitados. Para eso es", dijo Shanahan. "Y quiero devolver eso también a la política. Ese es el propósito del privilegio".

Antes del anuncio, la directora de campaña y nuera de Kennedy, Amaryllis Fox Kennedy, elogió el trabajo de Shanahan en nombre de "la gobernanza honesta, la equidad racial, la agricultura regenerativa y la salud materna e infantil" y dijo que el trabajo "refleja muchas de las necesidades más urgentes de nuestro país".

En una entrevista el lunes, Kennedy que su búsqueda de vicepresidente daba prioridad a "alguien que pudiera representar a los jóvenes", dijo el martes que Shanahan, quien, según dijo, como él, "ha dejado el Partido Demócrata".

El candidato independiente asegura que su nueva compañera de fórmula también comparte sus preocupaciones sobre la extralimitación del gobierno y su desconfianza en la capacidad de los principales partidos políticos para lograr cambios duraderos.

Kennedy reconoció que, en parte, la herencia racial de Shanahan jugó al menos algún papel en su selección.

"Quería a alguien que honrara las tradiciones de nuestra nación, como nación de inmigrantes, pero que también entienda que para ser una nación necesitamos asegurar las fronteras", dijo.

Shanahan trae juventud y dinero a la campaña de Kennedy

Según los registros de finanzas de campaña, Shanahan ha donado durante mucho tiempo a candidatos demócratas, incluida la cantidad máxima permitida a Kennedy cuando todavía buscaba la nominación de ese partido antes de pasar a una candidatura independiente en octubre.

No estaba claro si Shanahan usaría su propio dinero en la campaña, pero ya ha aportado fondos para respaldar a Kennedy.

Como candidata a vicepresidenta, Shanahan puede ahora donar sumas ilimitadas directamente a la campaña.