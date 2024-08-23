Trump reivindica desde el muro su promesa de seguridad fronteriza (pese a que pidió votar contra la ley)

Video ¿Cuál sería el impacto de un posible apoyo de Robert F. Kennedy Jr. a la campaña de Trump? Lo analizamos

En un camino de tierra al pie de las desérticas colinas de Arizona, Donald Trump utilizó un tramo del muro fronterizo y una pila de vigas de acero para establecer un contraste visual entre su enfoque para reforzar la frontera sur de Estados Unidos y el de su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump trajo consigo a madres en duelo, al jefe de policía del condado de Cochise y al presidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza para reforzar su mensaje en la frontera durante la visita del jueves, la cual fue promovida bajo el lema: “Hagamos seguro a Estados Unidos otra vez”.

“ A mi derecha está lo que llamamos el muro de Trump. Este muro fue construido durante el gobierno del presidente Trump”, dijo Paul Perez, presidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza. “A mi izquierda tenemos lo que llamamos el muro de Kamala. Sólo está allí sentado sin hacer nada, recostado”.



Fue el cuarto de una serie de eventos que Trump ha llevado a cabo esta semana en estados péndulo con el objetivo de restarle atención a la nominación presidencial de Harris. El miércoles, algunos oradores de la convención acusaron a Trump de satanizar a los inmigrantes para movilizar a sus seguidores.

Durante el evento, Trump centró sus críticas en su contrincante electoral, la vicepresidenta, Kamala Harris.

"La llamo camarada porque es una marxista radical de izquierdas. Quiere fronteras abiertas. No entiendo por qué alguien querría eso, pero quiere que nuestro país se abra para que los delincuentes puedan venir, violar, robar y hacer lo que quieran", dijo.



"Es la persona de izquierdas más radical que jamás se haya postulado para un alto cargo político en la historia de nuestro país", añadió Trump, según el cual la criminalidad en Estados Unidos es "increíble" y constituye una "carnicería de violencia en niveles nunca vistos".

Las más recientes cifras apuntan, sin embargo, a una reducción generalizada de la tasa de delincuencia en los seis primeros meses de 2024 respecto a hace un año.

Los datos de la Major Cities Chiefs Association (MCCA) difundidos este agosto con información de 69 de las 70 ciudades en las que está presente esta organización de jefes policiales, indican que los homicidios han pasado de 3,783 a 3,124, las violaciones de 14,472 a 13,064 y los robos de 48,529 a 45,575.

Las cifras migratorias no respaldan tampoco la denuncia de Trump de que hay una invasión inmigrante. En julio, la Patrulla Fronteriza registró 56,408 detenciones en puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, un 32% menos que en junio.

El intento de Trump de contraprogramar la Convención Nacional Republicana

Trump ha intensificado esta semana sus actos de campaña para intentar desviar el foco mediático de la convención demócrata, donde también se ha oficializado la candidatura del gobernador Tim Walz a la vicepresidencia.

Harris mantiene su ventaja en las intenciones de voto. Según la media efectuada por la web FiveThirtyEight, supera al expresidente conservador por 3.4 puntos porcentuales, con un porcentaje del 47.1%.

En la visita del jueves a la frontera también estuvieron presentes algunas madres de niños que fueron asesinados durante el gobierno del presidente Joe Biden en casos en que los sospechosos son inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización.

Trump frecuentemente destaca los ataques en los que estuvieron involucrados inmigrantes con el fin de avivar preocupaciones en torno a las políticas del gobierno de Biden. Algunos estudios, sin embargo, han revelado que es menos probable que las personas que viven sin autorización en Estados Unidos hayan sido arrestadas por delitos violentos, relacionados con drogas o robos, en comparación con los estadounidenses nacidos en el país.

“En verdad sólo quiero que por favor todo el mundo tome en consideración lo importante que es el control fronterizo, porque estamos perdiendo a personas muy inocentes por delitos atroces”, dijo Alexis Nungaray, madre de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años que murió estrangulada en Houston en junio pasado.

Trump promete más muro, pero desmontó el único esfuerzo bipartidista para resguardar la frontera

Después de meses de negociaciones, los senadores Kristen Sinema, independiente por Arizona, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y James Lankford, republicano por Oklahoma, presentaron ante el Senado a principios de este año un proyecto de ley de seguridad fronteriza que adoptaba las prioridades migratorias republicanas.

El acuerdo incluía la eliminación de la práctica de permitir a los migrantes vivir en suelo estadounidense mientras esperan sus audiencias de asilo, otorgaba $20,000 millones para contratar nuevos agentes y daba al presidente Joe Biden la autoridad para cerrar la frontera sur cuando las solicitudes de asilo alcanzaran niveles altos.

Pero poco después de ser presentado, el expresidente Trump anunció su oposición a la medida y los republicanos de la Cámara de Representantes inmediatamente indicaron que no votarían por la legislación, causando que los republicanos del Senado abandonaran el acuerdo que formaba parte de un paquete complementario de ayuda exterior para Ucrania e Israel.

"Creo que lo matamos. ¡Creo que está muerto!”, dijo Trump sobre el acuerdo, que la vicepresidenta Kamala Harris prometió convertir en ley de llegar a la presidencia, en su discurso de aceptación en la cuarta noche de la Convención Nacional Demócrata.

En el evento de Arizona, francotiradores se apostaron desde una posición elevada y con la mirada y sus armas apuntando hacia México, un día después de que Trump llevó a cabo su primer mitin al aire libre desde que sufrió un intento de asesinato el mes pasado. También fue posible ver a fuerzas de seguridad en el lado mexicano de la frontera, incluidos varios hombres con fusiles y equipo táctico. Otros vestían uniformes de la policía estatal mexicana.

“Lo que Biden y Kamala les han hecho a las familias que me acompañan y a tantas más, a miles y miles más, que no sólo han sido asesinadas, sino también heridas de gravedad, al grado en que nunca más podrán llevar una vida normal, es vergonzoso, y es malvado”, declaró Trump.

Funcionarios demócratas argumentaron el miércoles por la noche en la convención que su partido es el que está ofreciendo verdadero liderazgo en materia fronteriza.

“En lo que respecta a la frontera, escúchenme cuando digo: ‘No sabes nada, Donald Trump’”, manifestó la representante federal Veronica Escobar, cuyo distrito incluye a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. “ Él y sus imitadores republicanos consideran que la frontera y la inmigración son una oportunidad política para aprovechar en lugar de un problema que atender”.