Reportes indican que Pelosi le dijo a Biden que las encuestas auguran que no le puede ganar a Trump

Nanci Pelosi sigue siendo una política con mucha influencia en el Partido Demócrata y, de ahí, la importancia que tiene lo que diga con respecto a los llamados al presidente Joe Biden a que retire su candidatura a la reelección.

La poderosa expresidenta de la Cámara de Representantes no se ha posicionado públicamente, más allá de señalar que es una decisión que depende del propio Biden: algo por lo que levantó bastante revuelo.

Y es que a nadie se le escapó que sus palabras no fueron precisamente una forma de cerrar filas con el ganador de las primarias, ni que lo dijo después de que el presidente ya insistiera en que no se iba a retirar.

Además, este jueves, CNN cita cuatro fuentes según las cuales, en una conversación telefónica, Pelosi llegó a decirle a Biden que las encuestas señalan que no le puede ganar a Donald Trump en noviembre.



Las fuentes citadas por la cadena indican que la respuesta del presidente fue negarlo y defender que los sondeos sí contemplan una vía a la victoria.

Ninguna de las fuentes dijo que la experimentada política californiana le haya pedido expresamente a Biden que se retire de la campaña.

Pelosi advierte a Biden que la polémica por su candidatura va a seguir creciendo

Según Politico, que cita dos fuentes cercanas a Pelosi, en la conversación también le dijo a Biden que es de esperar cada vez más ruido con el asunto de parte de congresistas demócratas.

“(Pelosi) no quiere hacer un llamado a que renuncie, pero va a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse de que es así”, señala una de las fuentes citadas por Politico.

Los reportes de la llamada entre Biden y Pelosi vienen a sumarse a los renovados esfuerzos de destacados funcionarios demócratas para que el presidente no sea el candidato del partido, que se habían enfriado por el atentado contra Trump.

Un reporte publicado este jueves por el diario capitalino The Washington Post indica que el expresidente Barack Obama ha estado "profundamente" involucrado en conversaciones sobre el futuro de la campaña de Biden, "atendiendo llamadas de muchos demócratas ansiosos, incluida la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi", sobre la viabilidad de la campaña a la reelección del presidente tras el debate con Trump.

Según personas con conocimiento de las llamadas, que hablaron con el Post bajo condición de anonimato , "en algunas conversaciones, Obama, que durante mucho tiempo ha buscado información política en los datos, ha dicho a la gente que le preocupa que las encuestas se estén alejando de Biden, que la trayectoria electoral del expresidente Donald Trump se esté expandiendo y que los donantes estén abandonando al presidente".



ABC News reportó el miércoles que Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, le dijo a Biden en su casa de Delaware que sería "mejor para el Partido Demócrata y mejor para el país si se retirara".

Además Adam Schiff, otro representante californiano y candidato al Senado, pidió públicamente a Biden que abandone su candidatura.

Tras elogiar la labor de Biden como presidente y su larga carrera política, Schiff apuntó en un mensaje enviado a LA Times que “el país está en una encrucijada”.

“Una segunda presidencia de Trump socavaría los cimientos de nuestra democracia, y tengo serias preocupaciones sobre si el presidente puede derrotar a Donald Trump en noviembre”, apunta.

Schiff elevó así a más de 20 el número de miembros demócratas del Congreso que públicamente piden a Biden que se retire de la carrera presidencial tras su pésimo desempeño en el debate contra Trump el mes pasado.

Y aunque Schiff es de por sí un congresista de muy alto perfil y su posición tiene un peso específico propio, lo que dijo llama también la atención por su conocida cercanía con la propia Pelosi.

