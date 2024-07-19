La campaña de Biden entra en un momento crítico con dirigentes demócratas pidiendo que renuncie a ser candidato

Video El presidente Biden reacciona a algunos de sus seguidores que públicamente le piden que renuncie.

Al presidente Joe Biden se le avecinan días críticos en que va a tener que afrontar la cruda realidad de que muchos dirigentes demócratas quieren que renuncie a ser el candidato del partido en las elecciones de 2024 para evitar lo que considerarían algo trágico, una victoria del expresidente Donald Trump.

Aislado en su casa de la playa en Delaware tras haberse enfermado de covid-19, el que ya era un pequeño círculo de confidentes de Biden tras su mal desempeño en el debate, se ha reducido aún más. El presidente, que ha insistido en que puede vencer a Trump, se ha rodeado de su familia y algunos asesores de mayor confianza mientras sopesa si debe ceder ante la creciente presión para abandonar sus aspiraciones de reelección.

La campaña de Biden tiene previsto convocar una reunión de todo el personal este viernes. Al mismo tiempo, el brazo normativo del Comité Nacional Demócrata espera reunirse también para seguir adelante con los planes de una votación virtual antes del 7 de agosto para formalizar la nominación del candidato presidencial, antes de la convención del partido a finales de mes en Chicago.

“El presidente Biden merece el respeto de poder tener conversaciones con familiares, colegas de la Cámara de Representantes y el Senado, y el liderazgo demócrata sin tener que estar batallando contra filtraciones y declaraciones de prensa”, dijo a AP el senador Chris Coons de Delaware, el amigo más cercano de Biden en el Congreso y copresidente de su campaña.

La mayoría de los demócratas creen que Kamala Harris sería una buena presidenta

Son unos días cruciales para el presidente y su partido: Trump concluyó una entusiasta Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Y los demócratas siguen considerando la extraordinaria posibilidad de que Biden se haga a un lado para sustituirlo por un nuevo candidato presidencial antes de su propia convención.

En medio de la agitación, la mayoría de los demócratas cree que la vicepresidenta Kamala Harris sería una buena presidenta.

Una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos encontró que unos 6 de cada 10 demócratas consideran que Harris haría un buen trabajo al frente de la Casa Blanca. Aproximadamente 2 de cada 10 demócratas no lo creen y otros 2 de cada 10 dicen que no saben lo suficiente para decirlo.

Los demócratas en los niveles más altos han estado haciendo un esfuerzo crítico para que Biden reconsidere su candidatura; el expresidente Barack Obama expresó su preocupación a sus aliados y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi le dijo en privado a Biden que las encuestan apuntan que no le puede ganar a Trump.

El jueves por la noche, el senador de Montana Jon Tester se convirtió en el segundo demócrata en la Cámara Alta en pedir públicamente que se aparte de la carrera presidencial. Se sumó así a una lista que integran ya casi dos docenas de congresistas.

Los funcionarios de campaña dijeron que Biden estaba aún más comprometido a permanecer en la contienda incluso ante los crecientes llamados para que se fuera. Y los altos asesores de la Casa Blanca afirman que no han tenido discusiones internas ni conversaciones con el presidente sobre su salida.

La dirigencia demócrata cree que tiene tiempo para elegir un nuevo candidato

Pero los demócratas creen que tienen tiempo para elegir un candidato alternativo. A Biden le han dicho que la campaña está teniendo problemas para recaudar dinero y algunos jerarcas clave ven una oportunidad, por el covid-19, para alentar su salida. En su gabinete, algunos están resignados a la posibilidad de que pierda en noviembre.

Los informes de esta nota se basan en parte en información de casi una docena de personas que insistieron en mantener el anonimato para discutir delicadas deliberaciones privadas. El diario The Washington Post fue el primero en informar sobre la participación de Obama.

Biden, de 81 años, se enfermó de coronavirus mientras viajaba a Las Vegas a principios de esta semana y está experimentando “síntomas leves”, incluido “malestar general” por la infección, dijo la Casa Blanca.

El propio presidente, en una entrevista radiofónica con Univision grabada justo antes de dar positivo, descartó la idea de que era demasiado tarde para recuperarse políticamente y le dijo a Luis Sandoval que mucha gente no se concentra en las elecciones hasta septiembre.

Video El presidente Biden habla sobre la importancia del voto latino

“Todo lo que se habla sobre quién va por delante es, ya sabes, todo hasta ahora entre Trump y yo ha sido básicamente igualado”, dijo.

Pero en el Congreso, los legisladores demócratas han comenzado a tener conversaciones privadas sobre la posibilidad de alinearse detrás de Harris como alternativa. Un legislador dijo que los propios asesores de Biden no pueden llegar a una recomendación unánime sobre lo que debería hacer. Más miembros del Congreso están considerando unirse a los demás que han pedido que Biden se retire. Algunos prefieren un proceso abierto para elegir un nuevo candidato presidencial.

“Está claro que el problema no desaparecerá”, dijo el senador de Vermont Peter Welch, el otro demócrata del Senado que ha dicho públicamente que Biden debería desistir de su candidatura. Welch dijo que el estado actual de angustia partidista —con los legisladores entrando en pánico y los donantes rebelándose— era “no sostenible”.

Sin embargo, demócratas influyentes, entre ellos el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, están enviando señales de gran preocupación.

Sin duda, muchos quieren que Biden sea el candidato. Pero entre los demócratas de todo el país, casi dos tercios dicen que debería hacerse a un lado y dejar que su partido nomine a un candidato diferente, según un Centro AP-NORC de Investigación de Asuntos Públicos, dato que socava marcadamente la afirmación de Biden posterior al debate de que los “demócratas promedio” todavía están con él.

