De "vicepresidente Trump" a "terminar el trabajo": 5 momentos clave de la esperada conferencia de prensa de Biden

El presidente Joe Biden aprovechó su esperada conferencia de prensa de este jueves para hacer una enérgica defensa de su política exterior y doméstica, rechazó las dudas sobre su capacidad para servir otros cuatro años y reiteró que no está dispuesto a abandonar la candidatura.

"No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para completar el trabajo que empecé", dijo Biden mientras insistía en que su apoyo entre el electorado era fuerte y que permanecería en la carrera y ganaría.

A pesar de que Biden tuvo varios tropiezos durante la conferencia, el presidente rechazó cualquier sugerencia de que se estaba ralentizando o mostrando signos evidentes de declive, o de que no estaba al mando del cargo.

Aunque la conferencia no borró los tropiezos y las miradas vacías de Biden durante el debate, demostró que podía responder a las preguntas de los periodistas sobre diversos temas sin perder la concentración.

La conferencia de prensa de Biden no terminó en un fiasco, como su debate con Trump, pero no está claro si logrará despejar las dudas sobre su candidatura.

1. Biden ratifica una y otra vez que no dejará la campaña

Durante la conferencia, el mandatario fue cuestionado repetidas veces sobre los llamados de los miembros de su partido a retirarse de la contienda, pero Biden insistió en que no lo hará.

"Estoy decidido a presentarme, pero creo que es importante disipar los temores, que me vean ahí fuera", declaró en otro momento. Biden insistió en que la campaña apenas había comenzado y dijo que confiaba en poder vencer al republicano Donald Trump.

2. Biden deja una puerta abierta para retirarse de la contienda: las encuestas

Biden concedió incluso que probablemente hay otros candidatos "que pueden vencer a Trump", pero señaló la fuerte recaudación de fondos y las operaciones de su campaña en los estados disputados, señalando que cualquiera que no sea él tendría "que empezar de cero."

"Creo que soy el más calificado para gobernar. Creo que soy el mejor calificado para ganar", dijo Biden, añadiendo que seguirá en la carrera hasta que su equipo le diga: "No hay forma de que puedas ganar".

3. Biden rechaza otra vez hacerse exámenes para probar su capacidad mental (salvo que su médico se lo recomiende)

Biden habló con fuerza y fluidez sobre política exterior, uno de sus temas favoritos. Pero el centro de atención de la rueda de prensa no fue realmente la política exterior, sino tranquilizar a los demócratas y al mundo de que Biden sigue siendo capaz de ser presidente y vencer a Trump. Eso demuestra cómo incluso los puntos fuertes de Biden están siendo eclipsados por las preguntas sobre sus capacidades.

Biden dijo que si sus médicos dicen que "creen que debería hacerme un examen neurológico de nuevo, lo haré", pero "nadie me lo está sugiriendo ahora".

Si bien con algunos tropiezos, el presidente rechazó cualquier insinuación de mostrar indicios de que va en declive , o de que no es él quien lleva las riendas del gobierno por temas de salud.

“Mi agenda ha estado a tope”, declaró. “Así que, si bajo el ritmo y no puedo hacer el trabajo, esa es una muestra de que no debería (continuar en la candidatura). Pero hasta el momento no hay ningún indicio de ello. Ninguno".