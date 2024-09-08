Segundo debate presidencial del 2024, pero el primero entre Harris y Trump: cómo puedes verlo

Video Harris vs. Trump: ¿quién está conquistando la mayoría de los votos de la generación Z? Analizamos el panorama

La vicepresidenta Harris y el expresidente Trump participarán en el debate del martes por la noche en Filadelfia que organiza la cadena ABC.

Tras el desastroso primer debate en junio, el presidente Biden desistió de su intento de reelección, trastocando la campaña en sus últimos meses y dando inicio al proceso acelerado que permitió el ascenso de Harris.

El debate durará 90 minutos con dos pausas comerciales. Los dos moderadores serán David Muir y Linsey Davis, y serán los únicos que harán preguntas a los candidatos. Harris y Trump serán los únicos que estarán en el escenario.

¿Cómo ver el debate por Univision?

Univision Noticias estará retransmitiendo el encuentro en simultáneo por sus distintas plataformas de TV, así como en ViX, nuestro servicio de streaming.

Nuestro sitio web tendrá un liveblog haciendo el seguimiento del evento al minuto y donde podrán ver el streaming del programa en vivo.

La transmisión también podrá verse en el canal de YouTube de Univision Noticias y las diferentes redes sociales de Univision Noticias.

¿Cómo quedaron las reglas del debate?

Tras varias semanas de disputas y especulaciones sobre posibles modificaciones en las condiciones del encuentro, la cadena ABC hizo públicas las reglas que regirán el cara a cara, que se llevará a cabo en el National Constitution Center en Filadelfia, Pensilvania.

El martes 3 de septiembre se lanzó una moneda para determinar la ubicación del podio de los candidatos y el orden de las declaraciones finales: Trump ganó el sorteo y eligió seleccionar el orden de las declaraciones. El expresidente será el último en hablar y la vicepresidenta Harris seleccionó aparecer a la derecha del podio en la pantalla.

Los moderadores presentarán a los candidatos, que ingresarán desde lados opuestos del escenario. El partido en el poder es presentado primero.

No se permitirán declaraciones iniciales; las declaraciones finales durarán dos minutos por candidato.

Los candidatos tendrán dos minutos para responder las preguntas, dos minutos para refutar y un minuto adicional para hacer seguimiento, aclaraciones o respuestas.

Los micrófonos de los candidatos estarán activos solo para el candidato a quien le toque hablar y silenciados cuando el turno sea de otro candidato. No se permitirá que se hagan preguntas entre sí y deberán mantenerse detrás de podios durante todo el debate.

No se compartirán con anticipación los temas ni las preguntas con las campañas o los candidatos.

No se permiten accesorios ni notas prescritas en el escenario. Todo lo que los candidatos pueden tener en el atril será un bolígrafo, un bloc de papel y una botella de agua.

El personal de campaña no podrá interactuar con los candidatos durante las pausas comerciales y no habrá público en la sala.

Y luego, ¿habrá un segundo debate Harris-Trump?

Hasta ahora, los candidatos no han llegado a un acuerdo para reunirse nuevamente para otro debate.

CBS News presentará un debate vicepresidencial el 1 de octubre entre los candidatos a la vicepresidencia, el demócrata Tim Walz, y el senador republicano por Ohio, JD Vance.

Está previsto que el evento se celebre en la ciudad de Nueva York.

