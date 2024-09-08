Harris y Trump se preparan para el debate presidencial de modos muy diferentes

Video ¿Cómo van los preparativos para el primer debate presidencial entre Trump y Kamala Harris? Te contamos

Kamala Harris y Donald Trump se preparan de forma radicalmente distinta para el debate presidencial del martes en Filadelfia, Pennsylvania, lo que muestra que el cara a cara no solo muestra dos visiones distintas para el país, sino a dos políticos que abordan los grandes momentos de manera muy diferente.

La vicepresidenta está recluida en un hotel histórico en el centro de Pittsburgh, donde trabaja en perfeccionarse para dar respuestas precisas de dos minutos, de acuerdo a las reglas del debate. Harris ha estado trabajando con sus asesores desde el jueves.

Trump descarta públicamente que él se prepare para el debate. El expresidente está optando, en cambio, por llenar sus días con eventos relacionados con la campaña con la premisa de que sabrá lo que necesita hacer una vez que suba al escenario del debate en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia.

"Puedes entrar con toda la estrategia que quieras, pero tienes que sentirlo a medida que se desarrolla el debate", dijo Trump durante un programa con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

Trump luego citó al exboxeador Mike Tyson, quien dijo: "Todos tienen un plan hasta que reciben un puñetazo en la cara".

El debate presidencial: Harris y Trump, dos estilos

Harris ha dicho que está preparada para que Trump suelte insultos y tergiverse los hechos, incluso cuando su campaña ha visto el valor de centrarse más en hablar sobre temas de la clase media y las perspectivas de un futuro mejor para el país.

“Debemos estar preparados para el hecho de que (Trump) no siente el peso de decir la verdad”, dijo Harris en una entrevista radial para el programa matutino Rickey Smiley. “Suele luchar por sí mismo, no por el pueblo estadounidense, y creo que eso se va a notar durante el debate”.

Harris cuenta con el consultor demócrata Philippe Reines, un antiguo asistente de Hillary Clinton, para representar a Trump cuando hacen los ensayos. A ella le gusta describir a Trump como alguien que tiene un “manual” de falsedades para atacar a demócratas como Clinton y el expresidente Barack Obama.

Harris ha intentado en discursos como sus comentarios en la Convención Nacional Demócrata demostrar que sería una líder más fuerte que él, un argumento que toca el propio deseo de Trump de proyectarse como fuerte.

Un debate que cambió el curso de las elecciones presidenciales 2024

El debate del 27 de junio de Trump contra el presidente Joe Biden sacudió las elecciones, y la desastrosa actuación de Biden finalmente lo llevó a hacerse a un lado como candidato demócrata y apoyar a Harris. Ambas campañas saben que el primer encuentro en persona entre Harris y Trump podría ser un evento decisivo en una carrera reñida.

Trump está criticando preventivamente a los moderadores del debate de ABC News, alegando que no será tratado de manera justa. Pero dijo que planea dejar que Harris hable, tal como lo hizo durante su debate con Biden. "Voy a dejar que ella hable", dijo durante el evento con Hannity.

Antes del último debate, Trump mantuvo sesiones con republicanos notables como el senador de Florida Marco Rubio, que en ese momento estaba siendo considerado para ser el candidato a vicepresidente. Esta vez ha mantenido sesiones con Tulsi Gabbard, la excongresista demócrata y aspirante presidencial demócrata que ahora respalda a Trump.

Gabbard, que ahora también es miembro del equipo de transición de Trump, fue contratada específicamente para ayudar a Trump esta vez porque conoce a Harris, ya que había debatido con ella cuando ambas se postulaban para la nominación demócrata en 2020.

El debate de Trump

Los asistentes de Trump dijeron que esta vez no sería diferente al debate anterior y que el expresidente no haría ninguna preparación más tradicional. No hay dobles, ni escenarios, ni actuación.

En cambio, señalan las frecuentes entrevistas de Trump, que incluyen responder preguntas en largas conferencias de prensa, sentarse para pódcast de una hora y participar en reuniones abiertas con anfitriones amigables con él, como Hannity.

Trump también se reúne regularmente con asesores que son expertos en temas que pueden surgir durante el debate. Durante estas sesiones informales, hablan sobre los temas y las políticas de Trump mientras estaba en el cargo y los planes para un segundo mandato.

Trump, según sus asistentes, tiene la intención de poner a Harris a la defensiva. Quiere retratarla como demasiado liberal, mientras intenta vincularla con el historial económico de Biden y señala sus reveses en cuestiones como la prohibición del fracking que ella ya no apoya.

El equipo de Harris considera que Trump se verá como un extremista y creen que pueden usar el debate como un trampolín para seguir aprovechando el impulso que ha generado su corta campaña.

