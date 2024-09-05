Harris y Trump tendrán micrófonos cerrados cuando no les toque hablar: estas son las reglas del debate presidencial

Video Harris vs. Trump: ¿quién está conquistando la mayoría de los votos de la generación Z? Analizamos el panorama

El debate presidencial ya está a la vuelta de la esquina: Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan en el que, aunque es oficialmente el segundo de la temporada 2024, es el primero entre los actuales nominados (luego de la salida de Joe Biden de la campaña).

La cadena ABC, organizadora del debate, hizo públicas las reglas que regirán el cara a cara del martes 10 de septiembre (a las 9:00 pm ET). El evento se llevará a cabo en el National Constitution Center en Filadelfia, Pennsylvania.

Estas son las reglas y las claves para el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump:

El debate durará 90 minutos con dos pausas comerciales.

Los dos moderadores serán David Muir y Linsey Davis, y serán los únicos que harán preguntas a los candidatos.

El martes 3 de septiembre se lanzó una moneda para determinar la ubicación del podio de los candidatos y el orden de las declaraciones finales: Donald Trump ganó el sorteo y eligió seleccionar el orden de las declaraciones. El expresidente será el último en hablar y la vicepresidenta Harris seleccionó aparecer a la derecha del podio en la pantalla.

Los moderadores presentarán a los candidatos, que ingresarán desde lados opuestos del escenario. El partido en el poder es presentado primero.

No se permitirán declaraciones iniciales; las declaraciones finales durarán dos minutos por candidato.

Los candidatos permanecerán detrás de podios durante todo el debate.

No se permiten accesorios ni notas prescritas en el escenario.

No se compartirán con anticipación los temas ni las preguntas con las campañas o los candidatos.

Todo lo que los candidatos pueden tener en el atril será un bolígrafo, un bloc de papel y una botella de agua.

Los candidatos tendrán dos minutos para responder las preguntas, dos minutos para refutar y un minuto adicional para hacer seguimiento, aclaraciones o respuestas.

Los micrófonos de los candidatos estarán activos solo para el candidato a quien le toque hablar y silenciados cuando el turno sea de otro candidato.

No se permitirá que los candidatos se hagan preguntas entre sí.

El personal de campaña no podrá interactuar con los candidatos durante las pausas comerciales.

Los moderadores buscarán hacer cumplir los acuerdos de tiempo y garantizar una discusión civilizada.

No habrá público en la sala.

El escenario del debate será el Centro Nacional de la Constitución, una organización privada sin fines de lucro cuya sede está en Filadelfia, a solo unos pasos de donde se redactó y firmó la Constitución de los Estados Unidos. El Centro sirve como la plataforma líder de los Estados Unidos para la educación y el debate constitucional no partidista.



Fin del debate sobre el debate

La vicepresidenta Harris aceptó el miércoles las reglas para el debate, aunque la candidata demócrata asegura que la decisión de no mantener abiertos los micrófonos de los dos aspirantes durante el evento le significará una desventaja.

El equipo de campaña de Harris aceptó, con lo cual aparentemente se puso fin a la discusión en torno al tema de los micrófonos abiertos, el cual amenazó durante algún tiempo la realización del debate del 10 de septiembre.

El equipo de campaña del presidente Biden había puesto la condición de mantener abierto solo el micrófono del candidato que tenía la palabra. Una vez que Harris ocupó el lugar de Biden y se convirtió en la candidata, su equipo de campaña defendió la postura de mantener los micrófonos abiertos durante todo el debate, diciendo previamente que eso “permitiría por completo los intercambios sustanciales entre los candidatos”.

La agencia AP citó una carta de los asesores de Harris que dice que “este formato será una desventaja fundamental” para la exfiscal Harris, ya que “servirá para proteger a Donald Trump de las interacciones directas con la vicepresidenta”.

“Sospechamos que este es el motivo principal por el que su equipo de campaña insistió en los micrófonos cerrados”, añadió su equipo de campaña.