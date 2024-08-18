Miles de activistas acuden a Chicago a pedir un alto el fuego en Gaza durante la Convención Nacional Demócrata: así se prepara la ciudad

Se espera que miles de activistas se reúnan en Chicago esta semana para la Convención Nacional Demócrata, con la esperanza de llamar la atención sobre el derecho al aborto, la injusticia económica y la guerra en Gaza.

Si bien la vicepresidenta, Kamala Harris, ha animado a multitudes de partidarios mientras se prepara para aceptar la nominación demócrata, los activistas progresistas sostienen que su misión sigue siendo la misma. Dijeron que aprendieron lecciones de la Convención Nacional Republicana del mes pasado en Milwaukee y por ello esperan más personas y manifestaciones más sólidas en Chicago, una ciudad con profundas raíces de activismo social.

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, dijo este domingo que espera que sean pacíficas y descartó cualquier comparación con la convención demócrata de 1968 en Chicago, que vio enfrentamientos sangrientos entre manifestantes contra la guerra de Vietnam y la policía. “Si hay alborotadores, los van a arrestar y los van a condenar”, agregó Pritzker en el programa 'State of the Union' de CNN.

Protestas en la Convención Demócrata en Chicago: ¿quiénes son los manifestantes?

Se esperan manifestaciones todos los días de la convención y, aunque sus agendas varían, muchos activistas coinciden en que la prioridad es un alto el fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

Las primeras manifestaciones empezarían este mismo domingo, víspera de la convención, con una marcha por el derecho al aborto a lo largo de la icónica Michigan Avenue.

La organizadora Linda Loew dijo que, aunque los demócratas han presionado para salvaguardar los derechos reproductivos en casa, el problema es internacional. Marcharán en solidaridad con las personas de todo el mundo que luchan por el derecho a controlar lo que sucede con sus cuerpos, así como para protestar por el dinero que Estados Unidos gasta para respaldar guerras, que podría usarse para la atención médica, dijo.

“Creemos que los miles de millones de dólares que siguen fluyendo al estado de Israel y el flujo de armas están teniendo un impacto desmesurado y horrible, pero en particular en las mujeres, los niños y los no nacidos”, dijo. “Todos estos factores están relacionados entre sí”.

El grupo más grande, la Coalición para Marchar contra la Convención Nacional Demócrata, ha planeado manifestaciones para el primer y el último día de la convención. Los organizadores dicen que esperan al menos 20,000 activistas, incluidos estudiantes que protestaron contra la guerra en los campus universitarios.

La guerra en Gaza, un eje de las protestas en la Convención Nacional Demócrata

Los manifestantes propalestinos en Chicago han sido muy visibles. Cerraron calles que conducen al aeropuerto y protestaron frente a oficinas del Congreso. “Independientemente de quién sea el candidato, marcharemos contra los demócratas y sus políticas viciosas que han permitido a Israel matar a más de 40,000 palestinos en Gaza”, dijo Fayaani Aboma Mijana, organizadora de la Alianza de Chicago contra la Represión Racista y Política.

Las manifestaciones en todo el país contra el rol de la administración Biden en el conflicto de Israel en Gaza han suscitado preocupación por la posibilidad de que se repita lo sucedido en la Convención Nacional Demócrata de 1968, en la que se produjeron choques entre la policía de Chicago y manifestantes contrarios a la guerra de Vietnam.

Harris y su compañero de candidatura, Tim Walz, ya han tenido que hacer frente a la presión de activistas propalestinos que interrumpieron en sus actos de campaña en Michigan y San Francisco. La vicepresidenta ha adoptado un tono más duro con Israel que Biden, pidiendo un alto el fuego inmediato y comprometiéndose a "no callar" ante el sufrimiento palestino. No obstante, grupos de esa comunidad en Chicago creen que algunas protestas podrían contar con hasta 25,000 participantes, según medios locales.

¿Dónde serán las protestas en Chicago?

Los activistas demandaron a la ciudad a principios de este año, diciendo que las restricciones sobre dónde pueden manifestarse violan sus derechos constitucionales.

Los líderes de Chicago rechazaron sus solicitudes de permisos para protestar cerca del United Center en el West Side de la ciudad, donde se lleva a cabo la convención, ofreciendo en cambio un parque frente al lago a más de 3 millas de distancia. Más tarde, la ciudad acordó permitir manifestaciones en un parque y una ruta de marcha más cerca del United Center. Un juez federal aprobó recientemente la ruta del grupo de aproximadamente 1 milla.

La ciudad ha designado un parque a una cuadra del United Center para un escenario para los oradores. Aquellos que se inscriban tendrán 45 minutos.

El Ejército de los Pobres, con sede en Filadelfia, que aboga por la justicia económica, planea establecerse en Humboldt Park, en el lado noroeste de la ciudad, y ofrecerá eventos con los candidatos de terceros partidos Jill Stein y Cornel West, además de una marcha de 3 millas el lunes a l United Center.

El férreo cordón de seguridad para la Convención Nacional Demócrata en Chicago

Se espera que más de 50,000 personas acudan al centro de Chicago por la convención. Habrá invitados de alto nivel, desde músicos y estrellas de Hollywood hasta el presidente del país, Joe Biden, por lo que el Servicio Secreto, el FBI y la policía llevan un año planificando un férreo cordón de seguridad en torno al estadio United Center, donde se desarrollará la cita.

Lucas Rothaar, el principal agente especial del FBI en Chicago, dijo a los periodistas en una reunión informativa que no había preocupaciones específicas, pero advirtió de un "entorno de amenaza elevada". "Reconocemos las enormes amenazas a las que nos enfrentamos como nación, que van desde crímenes violentos hasta terrorismo internacional, terrorismo doméstico y crímenes de odio, junto con una gran cantidad de otros riesgos", declaró

El intento de asesinato del 13 de julio contra Donald Trump, del que salió herido en una oreja, provocó duras críticas al Servicio Secreto por la laxitud de la seguridad en el lugar del mitin del candidato presidencial republicano en Butler, Pensilvania. Aunque no hay pruebas de que ese tiroteo tuviera una motivación política, una evaluación de los servicios de inteligencia subraya la posibilidad de que se produzcan "actos violentos de represalia" en la Convención Nacional Demócrata.

El informe, obtenido por varios medios estadounidenses, entre ellos ABC7 Chicago y CNN, identifica como una de las mayores amenazas la de los "atacantes solitarios". Sin embargo, el plan de seguridad de la convención también tiene en cuenta el riesgo de una violencia más generalizada e incluye procedimientos detallados para las protestas programadas u otras emergentes.

Las autoridades también han despejado las agendas de docenas de jueces y han abierto un tribunal temporal para prepararse ante posibles detenciones masivas, mientras que los líderes demócratas trabajan con grupos propalestinos para evitar enfrentamientos.

Unos 2,500 agentes locales, apoyados por cientos de policías externos, estarán asignados a las tareas de la convención.

El superintendente de la Policía de Chicago, Larry Snelling, aseguró que la policía ha recibido formación sobre los derechos de libertad de expresión de los manifestantes, pero que no tolerará "el vandalismo". "Lo que no toleraremos es la actividad violenta. Si la vemos, le pondremos fin rápidamente", zanjó.

Con información de AP y AFP.

