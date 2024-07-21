Atentado contra Trump: dan detalles sobre su herida y revelan que el atacante habría volado un dron sobre el lugar del mitin

La campaña de Donald Trump publicó una actualización sobre la salud del expresidente el sábado, una semana después de que sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin en Butler, Pensilvania. El exmandatario se recupera sin problemas, pero la bala que le produjo una herida en su oreja estuvo a "menos de un cuarto de pulgada" de entrar a su cabeza.

El memorando, del representante de Texas Ronny Jackson, un firme partidario de Trump que se desempeñó como su médico en la Casa Blanca, ofrece nuevos detalles sobre la naturaleza de las heridas del candidato republicano y el tratamiento que recibió inmediatamente después del ataque.

Es el relato más completo hasta la fecha sobre el estado del expresidente desde la noche del atentado, que dejó un participante muerto y otros dos heridos.

Según Jackson, Trump sufrió una herida de bala en la oreja derecha que estuvo “a menos de un cuarto de pulgada de entrar en su cabeza y golpeó la parte superior de su oreja derecha”.

El rastro de la bala, dijo, “produjo una herida de 2 centímetros de ancho que se extendía hasta la superficie cartilaginosa de la oreja. Inicialmente hubo un sangrado significativo, seguido de una marcada hinchazón de toda la parte superior de la oreja”, agregó.

Si bien la hinchazón se ha resuelto y la herida “está comenzando a granularse y sanar adecuadamente”, Trump todavía experimenta sangrado intermitente, lo que requirió el vendaje con el que se le vio en la Convención Nacional Republicana de la semana pasada.

"Dada la naturaleza amplia y contundente de la herida en sí, no se requirieron suturas", escribió Jackson.

Trump fue tratado inicialmente por personal médico del Butler Memorial Hospital. Según Jackson, los médicos "realizaron una evaluación exhaustiva de lesiones adicionales que incluyó una tomografía computarizada de su cabeza".

Trump “se someterá a más evaluaciones, incluido un examen auditivo integral, según sea necesario. Hará seguimiento con su médico de atención primaria, según las indicaciones de los médicos que lo evaluaron inicialmente”, dijo Jackson.

“En resumen, el expresidente Trump se encuentra bien y se está recuperando como se esperaba de la herida de bala sufrida el pasado sábado por la tarde”, añadió.

El atacante habría volando previamente un dron sobre el lugar del mitin

Se cree que el atacante que intentó asesinar a Trump en Butler voló previamente un dron alrededor del lugar del mitin en Pensilvania en un aparente intento de explorar la zona antes del evento, informó el sábado un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

El dron fue recuperado por el FBI, que dirige la investigación sobre el tiroteo del sábado perpetrado por Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

Crooks disparó varias veces desde el techo de un edificio adyacente a los terrenos del Butler Farm Show, donde Trump estaba hablando, antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto. La existencia del dron y su uso en algún momento antes del tiroteo podría ayudar a explicar por qué Crooks sabía que debía disparar desde ese punto.

El funcionario que describió el dron no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con la agencia AP bajo anonimato.

El FBI continúa investigando qué pudo haber motivado a Crooks a llevar a cabo el ataque. Hasta ahora, los funcionarios no han encontrado ninguna inclinación ideológica del joven que pueda ayudar a explicar sus acciones.

Los investigadores que registraron su teléfono encontraron fotos de Trump, del presidente Joe Biden y otros altos funcionarios del gobierno, y también descubrieron que había buscado las fechas de la Convención Nacional Demócrata, así como las apariciones de Trump. Asimismo buscó información sobre la depresión severa.

Se espera que se hagan públicos más detalles sobre la investigación la próxima semana cuando el director del FBI, Chris Wray, comparezca ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

