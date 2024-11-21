3 claves para entender cómo la nominación de Matt Gaetz propinó a Trump su primera derrota en la conformación de su gabinete

Video Musk y los jugosos contratos que lo atan con el gobierno que Trump le pidió ‘supervisar’

La nominación del polémico exrepresentante republicano por Florida Matt Gaetz para ser el primer fiscal general del próximo gobierno de Donald Trump duró solo ocho días, pero la consternación y revuelo que causó podría ser un abreboca de lo que será el escenario político estadounidense durante el gobierno del presidente electo.

Gaetz justificó el jueves su renuncia a la nominación, anunciada por Trump apenas el pasado 13 de noviembre, en una publicación en X diciendo que “está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la Transición Trump/Vance”.

Horas más tarde, Trump nominó a Pam Bondi, exfiscal general de Florida, para ocupar el cargo.

"Me honra anunciar a la exfiscal general del gran estado de Florida, Pam Bondi, como nuestra próxima fiscal general", escribió Trump en su red Truth Social.

"Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida", agregó.

Bondi, al igual que Gaetz, es una antigua aliada de Trump y fue una de sus abogadas durante su primer juicio político, cuando fue acusado, pero no condenado, de abuso de poder al intentar condicionar la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

También Bondi formó parte de un grupo de republicanos que se presentaron para apoyar a Trump en su juicio por falsificación de registros comerciales en Nueva York, que terminó en mayo con una condena por 34 delitos graves.

Por qué Gaetz renunció a la nominación a dirigir el Departamento de Justicia

Sin decirlo explícitamente, Gaetz se refería a una serie de investigaciones y señalamientos de conductas potencialmente delictivas, algunas de ellas de naturaleza sexual, que complicaron su camino hacia la confirmación por parte del Senado, que aunque contará con una mayoría republicana estaba mostrando dudas sobre la idoneidad del elegido de Trump como fiscal general.

Gaetz fue objeto de una investigación por tráfico sexual por parte del Departamento de Justicia que hasta hoy aspiró a dirigir, la cual terminó sin cargos, así como de segunda pesquisa por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, que data de 2021, por “conducta sexual inapropiada y/o uso de drogas ilícitas”, entre otros alegatos, según indicó ese comité en un comunicado emitido en junio.

Después de que Trump lo nominó, Gaetz renunció a su escaño en la Cámara Baja para el cual acababa de ser reelegido, lo cual lo puso fuera de la jurisdicción del comité, que entró en discusiones sobre la publicación de sus hallazgos. El comité decidió no publicar el informe por el momento.

Cuáles son las acusaciones contra Gaetz

Aún así las posibilidades de Gaetz de ser confirmado se redujeron considerablemente al conocerse algunos de los alegatos en su contra.

La mujer que dice que tuvo relaciones sexuales con Gaetz siendo menor de edad dos veces en la fiesta en 2017, según reportó CNN citando fuentes familiarizadas con su testimonio.

Según CNN, la mujer, que tenía 17 años en ese momento, testificó que el segundo encuentro sexual, que no se había informado anteriormente, incluyó a otra mujer adulta, un testimonio que también forma parte de una declaración civil como parte de una demanda relacionada.

El lunes surgieron nuevos alegatos por parte de esa testigo y otra mujer alegando que recibieron pagos de Gaetz para tener relaciones sexuales con él.

El exasociado de Gaetz, Joel Greenberg, el único acusado en la investigación de tráfico sexual del Departamento de Justicia, cooperó con los investigadores y, según varios reportes dio a los fiscales información sobre Gaetz. Greenberg actualmente cumple una condena de 11 años por tráfico sexual de menores, fraude electrónico, acoso y robo de identidad, entre otros cargos.

Gaetz ha negado cualquier irregularidad.

Cuál es la relación de Gaetz con Trump

Gaetz es un abogado que se desempeñó como representante para el primer distrito del Congreso de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde enero de 2017, simultáneamente a la llegada de Trump a la Casa Blanca, hasta su renuncia después de ser nominado por el presidente electo a dirigir el Departamento de Justicia.

En poco tiempo Gaetz se convirtió en uno de los principales defensores de Trump en el Congreso, combatiendo a demócratas y republicanos por igual siempre para defender al presidente y sus políticas.

Gaetz también formó parte del grupo de congresistas de extrema derecha conocido como el freedom caucus en el que se destacó por ser quien en octubre de 2023 presentó la moción para destituir al entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dejando acéfalo por varias semanas al importante cuerpo legislativo.

A pesar de los alegatos contra Gaetz, Trump inició una ofensiva de llamadas y presiones para conseguir los 50 votos necesarios para su confirmación en el Senado, pro los últimos desarrollos en el caso propinaron a Trump su primera derrota en el proceso de selección de su gabinete.

Sin embargo, Trump publicó el jueves en Truth Socials que acepta el retiro de la nominación de Gaetz. "Lo estaba haciendo muy bien, pero, al mismo tiempo, no quería ser una distracción para la Administración, por la que tiene mucho respeto", escribió el presidente electo, agregando que "Matt tiene un futuro maravilloso, ¡y espero ver todas las grandes cosas que hará!".

Trump aún podría designar a Gaetz para el importante cargo durante un receso del Senado, algo que el nuevo líder de la mayoría republicana, el Senador por Dakota del Sur John Thune, podría estar dispuesto a permitir.

