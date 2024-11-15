Las batallas políticas desatadas por Trump en Florida al designar a Marco Rubio y Matt Gaetz para su gabinete

Video Quién es RFK Jr, el escéptico de las vacunas que Trump podría designar a cargo de la salud

Mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca designando a aliados e incondicionales para ser parte de su nuevo gobierno desde residencia-resort de Mar-a-Lago, se hace evidente que sus nominaciones van a tener notables consecuencias en el panorama político precisamente de Florida.

De esta manera, la inclinación de Trump por congresistas de Florida está desencadenando una reacción en cadena entre los aspirantes a servir en las vacantes que dejarán. Y el gobernador Ron DeSantis, el ex rival del presidente electo en las primarias del Partido Republicano, tendrá un papel clave.

En el caso de Gaetz, aunque su confirmación en el Senado como fiscal general no está garantizada, su escaño ya está vacante tras la abrupta renuncia con la que el miércoles neutralizó la investigación en el Comité de Ética de la Cámara por un supuesto caso de tráfico sexual y drogas, un asunto que el ya excongresista niega.

Los que todavía no han renunciado al Congreso son Waltz, representante durante tres períodos por el sexto distrito del Congreso de Florida al sur de Jacksonville, y el senador Rubio, aunque sus vacantes son más que previsibles.





Según la ley federal y estatal, los procesos para cubrir vacantes en la Cámara de Representantes y el Senado son diferentes.

Ante un escaño vacante en la Cámara Baja, Florida debe celebrar una elección especial en la que los votantes podrán elegir directamente a su próximo representante. Pero en el caso del Senado, es competencia del gobernador DeSantis designar a alguien hasta la próxima elección programada regularmente en 2026.

Quién puede ser el reemplazo de Marco Rubio en el Senado

Y entre los nombres que se barajan para el escaño de Rubio está el propio DeSantis. “No conozco nada que le impida nombrarse a sí mismo”, dijo Ron Meyer, abogado electoral de Tallahassee, “aparte de la arrogancia, supongo”.

El mandato de DeSantis como gobernador termina en 2026, lo que pondrá el cargo ejecutivo más importante del estado nuevamente en la boleta electoral y ofrece, a su vez, sus propias posibilidades políticas. Dado que se espera que DeSantis considere otra candidatura presidencial en 2028, es posible que no le convenga nombrarse a sí mismo para el Senado. Probablemente tampoco a su primera dama, Casey DeSantis, otro de los nombres que se baraja y cuya ambición política es de sobras conocida.

Al hablar con estudiantes de Notre Dame la semana anterior al anuncio de la elección de Rubio, DeSantis dudó cuando se le preguntó si consideraría unirse a la nueva administración de Trump.

"No estoy buscando nada", dijo DeSantis. "Tengo un gran trabajo en el estado de Florida... ¿cómo puedo hacer diferencias? Creo que, ya sabes, considerando dónde estamos, creo que ser el mariscal de campo del Sunshine State es probablemente la mejor manera de marcar diferencias".

Lara Trump considera que está lista para ser congresista. (AP Photo/Chris Szagola) Imagen Chris Szagola/AP



Otros posibles candidatos incluyen a la vicegobernadora de DeSantis, Jeanette Núñez, aunque estaría en condiciones de convertirse en la primera gobernadora del estado si DeSantis se nominara a sí mismo, o la fiscal general estatal Ashley Moody.

Y no hay que olvidar el nombre que más resuena en la órbita cercana del presidente electo, Lara Trump, quien vive en Palm Beach junto a su esposo de Eric Trump y quien ya fue la elegida para copresidir el Comité Nacional Republicano.

Cuándo serán elegidos los reemplazos en la Cámara de Representantes de Matt Gaetz y Mike Waltz

En cuanto a los escaños de la Cámara de Representantes, hasta este viernes no había noticias de funcionarios estatales sobre cuál será el calendario, más allá de que quieren actuar con rapidez.

"He dado instrucciones al secretario de estado Cord Byrd para que formule y anuncie un cronograma para las próximas elecciones especiales de inmediato", publicó DeSantis en las redes sociales el jueves. Byrd dijo en las redes sociales que su equipo está trabajando en ello y que pronto publicará un cronograma.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, justificó lo apresurado de la renuncia de Gaetz a su escaño como una forma de llenar la vacante rápidamente, ya que cuentan con una mayoría muy ajustada.

Pero expertos electorales de Florida dijeron a la AP que el proceso probablemente tomará meses, debido a los requisitos legales de dar publicidad a las elecciones, enviar las papeletas a los votantes militares y en el extranjero, y certificar los resultados de las primarias. Esto, unido a los desafíos logísticos de llevar a cabo otra elección justo después de un ajetreado ciclo presidencial.

Eso podría hacer que la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes sea aún más estrecha de lo que ya es, al menos durante la primera parte de 2025.

“Hay un poco de flexibilidad para algunas de estas cosas, pero parece que no hay una manera práctica de tener un reemplazo en la Cámara en menos de medio año”, dijo Michael Morley, un experto en derecho electoral y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida.