Por qué la nominación de Gaetz como fiscal general generó ondas de choque en Washington y podría generar una batalla campal en el Senado

El presidente electo Donald Trump anunció este miércoles la nominación del polémico representante republicano de Florida Matt Gaetz para el cargo de fiscal general de Estados Unidos.

En una larga publicación en Truth Social Trump justificó la elección de Gaetz diciendo que “ se ha distinguido en el Congreso por su enfoque en lograr una reforma desesperadamente necesaria en el Departamento de Justicia”.

Gaetz respondió en X al anunció de Trump diciendo: “¡Será un honor servir como fiscal general del presidente Trump!” y horas más tarde renunció al Congreso "con efecto inmediato", anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Con su renuncia se pondría fin a una investigación de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones de conducta sexual inapropiada, que empañaba su nominación.

¿Quién es Matt Gaetz?

Gaetz, es un abogado de 42 años de edad, que ha sido un fiel aliado de Trump desde que el hoy presidente electo irrumpió en el escenario político en 2015.

Desde la Cámara de Representantes, Gaetz fue uno de los principales críticos de la investigación de Trump por parte del Departamento de Justicia, que ahora aspira dirigir, y que llevó a los cargos por interferencia electoral presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith.

Gaetz estaba siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por “ conducta sexual inapropiada y/o uso de drogas ilícitas”, según indicó ese comité en un comunicado emitido en junio, y fue objeto de una investigación por tráfico sexual por el Departamento de Justicia, que terminó sin cargos. Gaetz ha negado cualquier irregularidad, pero con su renuncia de este miércoles al Congreso la investigación se cierra debido a que la comisión ya no tendrá jurisdicción para continuar su investigación.

El congresista, quien forma parte del grupo de republicanos extremistas en la Cámara de Representantes conocido como Departamento de Justicia, presentó en octubre de 2023 la moción para destituir a quien entonces era su presidente, el republicano Kevin McCarthy, dejando acéfalo por varias semanas al importante cuerpo legislativo.

Qué posibilidad tiene Matt Gaetz de ser confirmado por el Senado como Fiscal General

Citado por Político, el representante republicano por Ohio Max Miller y aliado de Trump calificó la nominación de Gaetz como “imprudente” y dijo que pensaba que “no tiene ninguna posibilidad de pasar por el Senado”.

Según el medio, si bien los republicanos del Senado se han abstenido de entrar en detalles sobre la nominación, algunos dejaron ver su incredulidad, incluyendo al senador republicano por Texas John Cornyn, quien según Político “puso los ojos en blanco” cuando le pidieron comentarios sobre la nominación.

La periodista congresional del Washington Post Liz Goodwin publicó en X las reacciones de algunos senadores republicanos a la nominación de Gatz. Entre ellas, la de la senadora Susan Collins, por Maine, quien manifestó estar en “shock” por la noticia, y la senadora Lisa Murkowski de Alaska, quien dijo: “Este no estaba en mi tarjeta de bingo”.

Las probabilidades de que los demócratas, quienes han antagonizado amargamente con Gaetz durante años, voten a favor de su nominación son nulas.

Actualmente, los republicanos tienen 53 asientos en el Senado y 47 los demócratas. Por esto, Gaetz solo puede perder un máximo de tres votos republicanos antes de ver sus esperanzas de convertirse en el próximo fiscal general de Estados Unidos derrotadas en el Senado.

Aunque si la nominación de Gaetz es derrotada, Trump podría designarlo para el importante cargo durante un receso del Senado, algo que el nuevo líder de la mayoría republicana el Senador por Dakota del Sur John Thune, parece estar dispuesto a permitir.

