Juicio a Hunter Biden en su recta final: la defensa termina sus argumentos y el acusado no testifica

Testigo clave en juicio a Hunter Biden sube al estrado: esto dijo la excuñada y expareja del hijo del presidente

El juicio penal a Hunter Biden entró en su recta final este lunes. Después de una semana de testimonios de la exesposa de Biden, una exnovia, su cuñada y su hija mayor, la defensa del hijo del presidente terminó sus argumentos sin llamarlo como testigo.

El abogado defensor Abbe Lowell indicó minutos antes que su cliente no testificaría y el juez ordenó a los miembros del jurado que no debían considerar en su contra tal decisión.

Hunter Biden está acusado de tres delitos derivados de la compra en octubre de 2018 de un arma que tuvo durante unos 11 días. Los fiscales dicen que mintió en un formulario de compra de armas obligatorio al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas.

Hunter Biden se declaró inocente y acusó al Departamento de Justicia de ceder a la presión política del expresidente Donald Trump y otros republicanos para presentar el caso y separar los cargos después de que un acuerdo con los fiscales fracasara el año pasado. Hunter Biden ha dicho que está sobrio desde 2019, pero sus abogados defienden que no se consideraba un “adicto” cuando completó el formulario.



El caso ha puesto de relieve una época turbulenta en la vida de Hunter Biden tras la muerte de su hermano Beau en 2015. La primera dama, Jill Biden, ha observado el juicio desde la primera fila de la sala del tribunal. El presidente Biden estuvo en Francia gran parte de la semana pasada y se dirige nuevamente a Europa esta semana para la reunión de líderes del Grupo de los Siete en Italia.

Los testimonios de exparejas de Hunter Biden sobre su adicción

Las luchas de Hunter Biden contra la adicción a sustancias hace más de cinco años, antes de estar sobrio, están bien documentadas. Pero los abogados defensores argumentan que no hay evidencia de que Hunter Biden realmente estuviera consumiendo drogas en los 11 días que estuvo en posesión del arma. Había completado un programa de rehabilitación semanas antes.

Los miembros del jurado han escuchado testimonios de exparejas de Hunter Biden y han leído mensajes de texto personales. Han visto fotos de Hunter Biden sosteniendo una pipa de crack parcialmente vestido, y videos hechos con su teléfono pesando crack en una báscula.

Su exesposa y dos exnovias testificaron ante los fiscales sobre su consumo habitual de crack y sus fallidos esfuerzos por ayudarlo a desintoxicarse. Una mujer, que conoció a Hunter Biden en 2017 en un club de striptease donde trabajaba, lo describió fumando crack cada 20 minutos aproximadamente mientras ella se hospedaba con él en un hotel.

Y aunque Hunter Biden no suba al estrado, el jurado lo escuchó describir detalladamente su camino a la adicción a través de extractos de audio reproducidos en el tribunal de sus memorias de 2021 'Beautiful Things'. El libro, escrito después de estar sobrio, cubre el período en el que tuvo el arma, pero no lo menciona específicamente.

Las declaraciones de la viuda de su hermano

Un testigo clave para los fiscales es la viuda de Beau, Hallie, quien tuvo una breve relación con Hunter después de que su hermano muriera de cáncer cerebral. Hallie dijo que había encontrado el arma descargada en la camioneta de Hunter el 23 de octubre de 2018, entró en pánico y la arrojó a un bote de basura en una tienda de comestibles en Wilmington, donde un hombre sin darse cuenta la sacó de la basura.

"No quería que él se lastimara y no quería que mis hijos lo descubrieran y se lastimaran", dijo Hallie Biden al jurado.

Desde el momento en que Hunter regresó a Delaware de un viaje a California en 2018 hasta que arrojó su arma, no lo vio consumiendo drogas, dijo Hallie al jurado.

Ese período de tiempo incluyó el día en que compró el arma. Pero los jurados también vieron mensajes de texto que Hunter le envió a Hallie en octubre de 2018 diciendo que estaba esperando a un traficante y fumando crack. El primer mensaje lo envió el día después de que compró el arma. El segundo fue enviado al día siguiente.

¿Qué ha dicho la defensa de Hunter Biden?

La defensa ha sugerido que Hunter Biden había estado tratando de cambiar su vida en el momento de la compra del arma, y que había completado un programa de desintoxicación y rehabilitación a finales de agosto de 2018.

"No hay evidencia de uso simultáneo de drogas y posesión de armas", escribió el abogado defensor Abbe Lowell en documentos judiciales presentados el viernes. "Fue solo después de que tiraron el arma y el estrés resultante... que el gobierno pudo encontrar el mismo tipo de evidencia de su uso (por ejemplo, fotografías, uso de jerga de drogas) que recayó en las drogas".

La hija de Hunter Biden, Naomi, fue llamada a testificar por la defensa el viernes y contó al jurado que visitó a su padre mientras estaba en un centro de rehabilitación de California semanas antes de comprar el arma. Dijo que su padre parecía "esperanzado" y que estaba mejorando.

Además, señaló que estaba orgullosa de su padre y, cuando bajó del estrado, hizo una pausa para abrazarlo antes de abandonar la sala.

Video Juicio a Hunter Biden: analizamos los cargos que enfrenta y la sentencia que podría recibir si es declarado culpable



Parecía que Hunter Biden habría evitado por completo el procesamiento en el caso de armas, pero el verano pasado un acuerdo con los fiscales implosionó después de que la jueza de distrito estadounidense Maryellen Noreika, nominada para el cargo por el expresidente republicano Donald Trump, expresara su preocupación al respecto.

Posteriormente, Hunter Biden fue acusado formalmente de tres delitos relacionados con armas. También se enfrenta a un juicio previsto para septiembre por delitos que alegan que no pagó al menos 1.4 millones de dólares en impuestos durante cuatro años.