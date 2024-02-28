Esto fue lo que reveló el examen físico anual de Biden

Video Biden responde con molestia a las críticas sobre su edad, ¿podrá definir este tema la carrera presidencial?

El presidente Joe Biden “sigue estando en condiciones de desempeñar su cargo”, escribió su médico el miércoles después de r ealizar un examen físico anual, mientras el mandatario, de 81 años, busca la reelección en noviembre.

El Dr. Kevin O'Connor, médico de Biden, escribió que el presidente se está adaptando bien a un nuevo dispositivo que ayuda a controlar su apnea del sueño y ha experimentado algunas molestias en la cadera, pero que también hace ejercicio cinco veces por semana.

PUBLICIDAD

"El presidente Biden es un hombre sano, activo y robusto, de 81 años, que sigue en condiciones de ejecutar con éxito los deberes de la presidencia", dijo O'Connor en un memorando de seis páginas sobre la salud del presidente, tras un examen físico que tuvo que realizarse. Biden al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed durante más de dos horas y media.

Su memorando agregaba que Biden “se siente bien y el examen físico de este año no identifica nuevas preocupaciones”.

Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, tendría 86 años al final de un segundo mandato, en caso de ganarlo. Su último examen físico fue similar al que tuvo en febrero del año pasado, cuando O'Connor describió a Biden como “saludable, vigoroso” y “en forma” para cumplir con sus deberes en la Casa Blanca.

Aun así, los votantes se acercan a las elecciones de este año con recelos sobre la edad de Biden, después de haber analizado sus meteduras de pata, su tos, su caminar lento e incluso una caída de su bicicleta.

El expresidente Donald Trump, de 77 años, es el favorito para asegurar la nominación republicana a finales de este mes, lo que lo acercaría a una revancha contra Biden en noviembre. Trump tenía 70 años cuando asumió el cargo en 2017, lo que lo convirtió en el presidente estadounidense de mayor edad en asumir el cargo, hasta que Biden rompió su récord al asumir el cargo a los 78 años en 2021.

Qué dice el informe sobre la salud de Biden

Después de regresar a la Casa Blanca el miércoles, Biden asistió a un evento sobre la lucha contra el crimen y sugirió que en lo que respecta a su salud “todo está arreglado” y “no hay nada diferente al año pasado”.

PUBLICIDAD

También bromeó sobre su edad y sobre la gente que pensaba "parezco demasiado joven".

El informe de O'Connor decía que la rigidez al caminar de Biden no era peor que la del año pasado y era el resultado de cambios artríticos en su columna. Dijo que el presidente también notó “un aumento de las molestias en la cadera izquierda”. No hubo signos de accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, Parkinson u otras afecciones similares en lo que el informe llamó un "examen neurológico extremadamente detallado".

Biden, el verano pasado, comenzó a usar una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, por la noche para ayudar con la apnea del sueño, y O'Connor escribió que el presidente había respondido bien a ese tratamiento y "cumple diligentemente" su uso.

Un informe reciente del fiscal especial sobre la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden se burló repetidamente de la memoria de Biden, calificándola de “confusa”, “borrosa”, “defectuosa”, “pobre” y con “limitaciones significativas”. También señaló que Biden no recordaba haber definido hitos en su propia vida, como cuando murió su hijo Beau o cuando se desempeñó como vicepresidente.

Dirigiéndose a los periodistas la noche de la publicación del informe, Biden dijo que "mi memoria está bien" y se enojó visiblemente al negar haber olvidado cuando su hijo murió de cáncer cerebral en 2015 a la edad de 46 años.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que O'Connor formaba parte de un equipo de 20 especialistas médicos diferentes que ayudaron a completar el examen físico.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó por qué Biden no se estaba sometiendo a una prueba cognitiva como parte del examen físico, Jean-Pierre dijo que O'Connor y el neurólogo de Biden "no creen que necesite una".

"Pasa una prueba cognitiva todos los días, todos los días mientras pasa de un tema a otro, entendiendo el nivel granular de estos temas", dijo Jean-Pierre, señalando que Biden abordó temas tan diversos como el evento de prevención del crimen del miércoles antes de su planeado viaje a la frontera entre Estados Unidos y México el jueves y el discurso sobre el Estado de la Unión de la próxima semana.

"Este es un trabajo muy riguroso", añadió.

Votantes expresan preocupaciones por la salud de Biden

Muchos estadounidenses, incluidos los demócratas, han expresado reservas acerca de que Biden busque un segundo mandato durante las elecciones de este otoño. Solo el 37% de los demócratas dice que Biden debería buscar la reelección, frente al 52% antes de las elecciones de mitad de período de 2022, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Biden responde que su edad aporta sabiduría y ha comenzado a criticar a Trump por las recientes meteduras de pata públicas del expresidente.

El presidente bromeó diciendo que su edad era información clasificada y sugirió durante una grabación en Nueva York el lunes de "Late Night With Seth Meyers" que Trump llamó erróneamente a su esposa Melania "Mercedes" durante un discurso del fin de semana en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Aunque la campaña de Trump dice que se refería correctamente a la comentarista política Mercedes Schlapp.

PUBLICIDAD