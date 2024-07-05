Biden rechaza someterse a una evaluación médica y reafirma desafiante que continuará en la campaña en esperada entrevista en ABC

Video La primera entrevista de Biden tras el debate contra Trump: “Fue un mal episodio"

En un claro intento por salvar su campaña de reelección tras su desastroso desempeño durante el debate electoral frente a Donald Trump, el presidente Joe Biden concedió este viernes una entrevista a la cadena ABC en la que rechazó en varias ocasiones la posibilidad de someterse a una evaluación médica independiente y reafirmó en tono desafiante que continuará en la carrera presidencial.

“Me hacen una prueba cognitiva todos los días”, respondió al periodista George Stephanopoulos, a quien aseguró que todavía está “en buena forma”.

“Tengo médicos viajando conmigo a todas partes. Todos los presidentes lo hacen. Tengo una evaluación continua de lo que estoy haciendo. No dudan en decirme si creen que hay algo más que anda mal”, aseguró.

Biden, de 81 años, intentó por todos los medios despejar dudas sobre su estado y su capacidad para enfrentarse a un posible nuevo mandato, tras las preocupaciones surgidas durante el debate en el que se le vio titubear, mostrarse confundido e incluso quedarse en blanco en algunas ocasiones.

El presidente dijo que su actuación fue solo “una mala noche” y que no hay indicios de que tenga “ningún problema de salud grave”.

"Fue exclusivamente mi culpa, de nadie más (…) Estaba enfermo. Estaba exhausto. No escuché a mi instinto", aseguró en su esperada primera entrevista televisada tras el debate.

Biden insistió en que aquel día se “sentía fatal” por un fuerte resfriado. Aunque sus médicos le hicieron pruebas para ver si tenía alguna infección, salieron negativas.

¿Cómo se vio a Biden durante su primera entrevista tras el debate?

En la entrevista de este viernes, que duró unos 22 minutos y fue retransmitida en dos secciones tras haberse grabado apenas unas horas antes, Biden se mostró más lúcido y ágil que en el debate, pero no pareció despejar las dudas sobre su capacidad para continuar en la carrera.

Además de verse más bronceado y con mejor imagen que aquel día, Biden mostró una amplia sonrisa e incluso se permitió bromear en varias ocasiones ante Stephanopoulos, quien ya lo ha entrevistado en varias ocasiones anteriormente.

Pese a todo, también se le escuchó una voz ronca a la hora de responder algunas preguntas este viernes y también titubeó y pareció trabarse en varias respuestas, confundir fechas u olvidar nombres.

Llamó la atención que pese al escándalo causado por su desempeño durante el debate, incluso en el seno de su propio Partido Demócrata, Biden aseguró no recordar si lo había visto. “Creo que no, no", respondió a la pregunta.

De nuevo, el mandatario descartó cualquier posibilidad de que pensara en retirar su candidatura como aspirante demócrata en las elecciones de noviembre, pese a que varios miembros del partido se lo han pedido públicamente en los últimos días.

El presentador le preguntó directamente qué haría si sus aliados, seguidores y amigos le dijeran que están preocupados de que el partido pudiera perder la Cámara de Representantes y el Senado si él se mantiene en la carrera electoral.

“No voy a responder esa pregunta. No va a suceder”, se limitó a decir Biden.

Por el contrario, insistió en que él es el “más calificado” para liderar a los demócratas contra Trump como virtual candidato presidencial republicano.

“Trump es un mentiroso patológico”, afirmó, asegurando que su rival había mentido "28 veces" durante el debate.

Nueva explicación a su pobre desempeño durante el debate

Además de su resfriado y cansancio, Biden también apuntó a otro motivo que supuestamente también influyó en su pobre actuación. Según dijo en la entrevista, el expresidente Trump continuaba hablando cuando su micrófono ya estaba en silencio.

“Me di cuenta de que estaba pasando una mala noche cuando me di cuenta de que incluso cuando estaba respondiendo una pregunta, incluso cuando le apagaban el micrófono, él seguía gritando. Y dejé que eso me distrajera. No echo la culpa a eso, pero simplemente yo no tenía el control”, argumentó.

Esta entrevista era vista como una prueba de fuego para que Biden pudiera mostrar su capacidad real para seguir ocupando el cargo al frente de la Casa Blanca.

Muchos de los partidarios del presidente consideran que esta era su gran oportunidad para aclarar las dudas sobre su condición de salud tras el debate.

Quienes dudan de su capacidad, sin embargo, estimaban ya antes de la entrevista que podría no ser suficiente para arreglar la mala impresión que dejó tras enfrentarse a Trump.

Previo baño de masas en Wisconsin

Horas antes de grabar la entrevista este viernes, Biden se concentró en un mitin en Wisconsin en tratar de demostrar su capacidad para seguir liderando Estados Unidos.

Cuando le preguntaron si suspendería su campaña, respondió que “descartaba eso completamente” y se dijo “seguro” de que podría ejercer el puesto cuatro años más.

Frente a cientos de simpatizantes, reconoció su mediocre desempeño en el debate, pero insistió: “Voy a competir, y voy a ganar otra vez”.

“Derroté a Donald Trump”, manifestó con firmeza, mientras una multitud lo vitoreaba y agitaba letreros de campaña. “Volveré a derrotarlo”.

Biden, que se apoyó en un “teleprompter” para leer sus declaraciones, atacó a su rival republicano casi de inmediato: recalcó que el expresidente Trump dijo en una ocasión que “el ejército de George Washington ganó la revolución al quitarle a los británicos el control de los aeropuertos”.

Mientras el público reía, Biden continúo: “Y ahora digan que yo me equivoco al hablar”.

En su discurso, Biden intentó darle la vuelta a los cuestionamientos que abundan en torno a su edad, preguntándole retóricamente a los asistentes si él era “demasiado viejo” para haber logrado la aprobación de leyes de control de armas, crear empleos y ayudar a aliviar la deuda de los préstamos estudiantiles, y a la vez indicó que haría más en un segundo mandato presidencial.

