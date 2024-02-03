¿Por qué las primarias demócratas empiezan dos semanas más tarde que las republicanas?

Video Economía, inmigración o política internacional, ¿cuál debe ser el foco de la campaña de Joe Biden?

El presidente Joe Biden no va a Carolina del Sur a competir por su nominación presidencial (porque ya podemos decir que la tiene) pero sí tiene una cita electoral importante porque es la fecha de inicio de las primarias demócratas.

Los centros de votacion del estado ya abrieron a las 7:00 am (hora del Este) y estarán operando hasta las 7:00 pm.

Para muchos, el calendario de las elecciones de 2024 puede parecer confuso ya que las primarias ya comenzaron hace un par de semanas con las votaciones de los republicanos en el caucus de Iowa y en las primarias de New Hampshire. Además, hubo demócratas participando en ambos procesos.

¿Por qué los demócratas empiezan sus primarias más tarde que los republicanos?

Es que los demócratas fijaron su calendario electoral que cambia el inicio de sus elecciones primarias en 2024 y fija a Carolina del Sur como la primera parada de la temporada.

El Partido Demócrata aprobó una agenda que elimina a Iowa como el primer comicio (que es un caucus) y a New Hampshire como la primera elección primaria.

¿Por qué los demócratas cambiaron el calendario de primarias en 2024?

El cambio fue a partir de la propuesta del presidente Biden para un nuevo calendario de primarias.

El argumento fue que el orden de las primarias demócratas debería ajustarse para comenzar con estados que tienen poblaciones racialmente más diversas y así tengan peso en las primeras contiendas presidenciales.

Cerca de 9 de cada 10 votantes de Iowa y New Hampshire en 2020 eran blancos, y de hecho son estados mayoritariamente blancos.

¿Y por qué importa que las primeras primarias sean diversas?

Las primeras primarias del calendario electoral muchas veces definen el tono que seguirá en la campaña.

Por eso, desde el Partido Demócrata consideraron que era hora de cambiar para darle más peso en el crucial inicio de las campañas a estados que tengan poblaciones más representativas de la diversidad racial del país.

El nuevo calendario pone fin a medio siglo de antigüedad de inicio de primarias de New Hampshire y los caucus de Iowa.

Críticas al nuevo calendario de primarias demócratas

El nuevo calendario de primarias fue criticado desde el inicio de la propuesta por el estado de New Hampshire, donde la ley estatal dice que celebra las primeras primarias presidenciales cada cuatro años.

Algunos también vieron este cambio como un intento de Biden para inclinar las primarias a su favor, ya que Carolina del Sur es un estado en que, por ejemplo, los votantes negros le dieron el impulso electoral que necesitaba para ganar la nominación demócrata en 2020.

Biden en Carolina del Sur

Biden visitó Carolina del Sur en los últimos días para tratar de reconquistar a los votantes negros, que muestran menos entusiasmo con él que el que mostraron en las primarias de 2020.

Carolina del Sur es un estado sólidamente republicano, que desde 1980 en adelante ha elegido siempre a candidatos presidenciales republicanos.

Este estado fue fundamental para Biden en la elección anterior. “Ustedes son la razón por la que soy presidente”, dijo Biden a los asistentes a la cena de recaudación de fondos del partido estatal antes de la primera primaria demócrata. "Ustedes son la razón por la que Donald Trump es un expresidente derrotado. Tú eres la razón por la que Donald Trump es un perdedor. Y tú eres la razón por la que vamos a ganar y vencerlo de nuevo".

Biden recibió entusiastas aplausos y cánticos de “cuatro años más” por parte de los asistentes a la cena, mientras criticaba las políticas de su predecesor y destacaba sus esfuerzos por apoyar a los afroestadounidenses.

La campaña de Biden está publicando anuncios televisivos en Carolina del Sur destacando las iniciativas de Biden que espera impulsen el entusiasmo entre los votantes negros.

El Comité Nacional Demócrata también lanzó una campaña publicitaria en Carolina del Sur y Nevada, que es el siguiente estado en el calendario de primarias demócratas, para aumentar el entusiasmo por Biden entre los votantes negros y latinos.

Si bien Trump ha visto una ligera mejora en los niveles de apoyo entre los votantes negros y latinos, el equipo de Biden está más preocupado de que la falta de entusiasmo por Biden deprima la participación entre los votantes que son fundamentales para la coalición demócrata.