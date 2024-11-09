Biden invita a Trump a la Casa Blanca el miércoles mientras miles protestan por la reelección del republicano

Video Biden y Trump se reunirán en la Casa Blanca para iniciar una transición “pacífica y ordenada”

El presidente demócrata Joe Biden y el electo Donald Trump se reunirán el miércoles en la Oficina Oval en medio de protestas por la reelección del republicano.

Aunque dicha reunión postelectoral es tradicional entre el mandatario saliente y el entrante Trump no recibió a Biden para un encuentro de este tipo tras perder las elecciones en 2020.

Desde su derrota, Trump negó haber perdido frente a Biden y alegó sin fundamento que había sido víctima de un fraude electoral. Incluso presionó a su entonces vicepresidente, Mike Pence, para que bloqueara en enero de 2021 la certificación de la victoria electoral de Biden, lo que Pence rechazó.

Sin embargo, al diseminar versiones falsas sobre la victoria de Biden, Trump incitó a una turba violenta a que tomara por asalto la sede del Congreso, dejando un saldo de múltiples muertos y heridos. La turba buscaba atacar directamente a los legisladores y al propio Pence.

Posteriormente, Trump y sus aliados buscaron revertir la victoria de Biden a través de demandas que fueron desechadas una a una por jueces en todo el país por carecer de fundamento.

En algunos casos los jueces desestimaron las demandas por haber estado basadas en argumentos falsos.

Trump buscó la presidencia cuatro años después, y esta semana derrotó a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, quien a diferencia del republicano aceptó su derrota un día después de los comicios.

Es el primer expresidente en regresar al poder desde que Grover Cleveland recuperó la Casa Blanca en la elección de 1892.

La Casa Blanca dijo en un comunicado este sábado que Biden llamó por teléfono a Trump el pasado miércoles para felicitarlo e invitarlo a reunirse el miércoles en la Oficina Oval a las 11 a.m.

En un discurso el jueves, Biden dijo que había asegurado a Trump que daría indicaciones a toda su administración “ para trabajar con su equipo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que el pueblo estadounidense merece”.

Sin embargo, Biden también dijo, sin mencionar directamente a Trump, que "no puedes amar a tu país solo cuando ganas".

Miles protestan en contra de la reelección de Trump en ciudades de EEUU

Tras el triunfo electoral de Trump, miles han salido a las calles en distintas ciudades de Estados Unidos para protestar contra el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Las manifestaciones han sido organizadas en ciudades como Seattle, Chicago, Portland, Nueva York, Filadelfia y Berkeley, aunque según reportes no han sido tan numerosas como las ocurridas tras la victoria de Trump en 2016.

En Chicago, los manifestantes lanzaron consignas en contra de Trump calificándolo como un “ payaso fascista”.

“ Es momento de acabar con la era Trump y con la supremacía blanca”, exclamaron los manifestantes reunidos frente al Trump International Hotel & Tower en Chicago.

En Filadelfia, decenas de estudiantes abandonaron las aulas de sus escuelas en protesta a la reelección del republicano.

“ No estamos tratando de anular una elección. No estamos asaltando el Capitolio”, dijo a un medio local Clara Hensley, estudiante de último año de la Science Leadership Academy. “, pero estamos diciendo que nuestros derechos importan”.

Además de las protestas que ya han ocurrido, el movimiento feminista Women’s March convocó a marchas multitudinarias este fin de semana en Nueva York y Washington, D.C.

Miles de manifestantes salieron a las calles de Nueva York este sábado para expresar su rechazo a las políticas de Trump en contra de los inmigrantes.

Women’s March, que en 2016 organizó movilizaciones masivas luego de la victoria de Trump, también anunció que convocará a una protesta masiva llamada la “Marcha del Pueblo” durante el fin de semana previo a la inauguración de Trump en la capital estadounidense.